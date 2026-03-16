«Ασπίδα του Αχιλλέα» και F-35: Η Ελλάδα θωρακίζεται με τον ισχυρότερο θόλο προστασίας στην ιστορία της

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, βασικός άξονας των προγραμμάτων είναι η «τεράστια αναβάθμιση» της αεράμυνας της χώρας μέσω της δημιουργίας ενός πολυεπίπεδου μηχανισμού αντιμετώπισης εναέριων απειλών. Πρόκειται για τον πυρήνα της λεγόμενης «Ασπίδας του Αχιλλέα», του νέου προγράμματος αποτροπής. Στόχος, σύμφωνα με τον Υπουργό είναι η δημιουργία ενός «θόλου προστασίας» για την ελληνική επικράτεια, ικανού να αντιμετωπίζει αεροσκάφη, ντρόουν και πυραύλους. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός, όπως επεσήμανε ο κ. Δένδιας, ότι στην παραγωγή των συστημάτων θα συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες με ποσοστό τουλάχιστον 25%.

Στα προγράμματα που εισάγονται προς συζήτηση περιλαμβάνεται ακόμη η δημιουργία των αναγκαίων υποδομών στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας για την επιχειρησιακή ένταξη των αεροσκαφών F-35. Όπως τόνισε, τα αεροσκάφη αυτά «δεν είναι απλώς αεροπλάνα, αλλά πλατφόρμες που εισάγουν την Πολεμική Αεροπορία σε μια νέα εποχή».

Παράλληλα, προβλέπεται η αναβάθμιση περίπου 40 μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 50 σε επίπεδο Viper, ώστε η Ελλάδα να διαθέτει περισσότερα από 100 αεροσκάφη αυτού του τύπου.

Στον κατάλογο των προγραμμάτων περιλαμβάνονται επίσης ο εκσυγχρονισμός των φρεγατών τύπου MEKO, με συμμετοχή ελληνικών ναυπηγείων, καθώς και σειρά προγραμμάτων υποστήριξης αεροσκαφών μέσω συμβάσεων Follow On Support, μεταξύ των οποίων είναι και τα μεταγωγικά αεροσκάφη C-27.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι πλέον οι συμβάσεις συντήρησης και υποστήριξης αντιμετωπίζονται ως εξοπλιστικά προγράμματα, με όλες τις εγγυήσεις διαφάνειας και με ενημέρωση της Βουλής, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν πολλές τέτοιες συμβάσεις εντάσσονταν στις λειτουργικές δαπάνες «με καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας».

Παράλληλα τόνισε ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτυπώνουν την έγκαιρη προσαρμογή της χώρας στο νέο περιβάλλον ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι η υλοποίησή τους θα οδηγήσει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις «σε μια νέα εποχή», καθιστώντας τις ισχυρότερες στην ιστορία της χώρας.

Ο Έλληνας Υπουργός ανέφερε ότι δεν θα μπορέσει να παρουσιάσει ο ίδιος τα προγράμματα στην Επιτροπή, λόγω της επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είχε αναβληθεί την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας της επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο και στη Σούδα. Όπως σημείωσε, την παρουσίαση θα πραγματοποιήσει ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, με τη συμμετοχή των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων για την παροχή διευκρινίσεων προς τους βουλευτές.

Κατά την επίσκεψη του το Λονδίνο ο κ. Δένδιας θα έχει συναντήσεις για διμερείς συνομιλίες. Σήμερα με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Ηνωμένου Βασιλείου, Τζόναθαν Πάουελ και αύριο με τον Βρετανό ομόλογό του Τζον Χίλι. Στις συναντήσεις αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου και οι προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου «η επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Ηνωμένο Βασίλειο εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Καινοτομίας, καθώς και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος».

