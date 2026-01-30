Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Ερωτικό σκάνδαλο στο Μαυροβούνιο: Κυβερνητικοί αξιωματούχοι παραιτήθηκαν λόγω sex tape που διέρρευσε, αλληλοκατηγορούνται για εκβιασμό

 30.01.2026 - 09:10
Ερωτικό σκάνδαλο στο Μαυροβούνιο: Κυβερνητικοί αξιωματούχοι παραιτήθηκαν λόγω sex tape που διέρρευσε, αλληλοκατηγορούνται για εκβιασμό

Πολιτικούς τριγμούς έχει προκαλέσει στο Μαυροβούνιο οι παραιτήσεις δύο υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων μετά τη διαρροή ενός sex tape που τους δείχνει να κάνουν έρωτα, με τους δύο πρωταγωνιστές, στη συνέχεια, να κατηγορούν ο ένας τον άλλον για εκβιασμό.

Στο σκάνδαλο εμπλέκονται η γενική διευθύντρια για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Μαυροβουνίου, Μιριάνα Πάικοβιτς, και ο πρώην σύμβουλος του προέδρου του Μαυρουβουνίου, Ντέγιαν Βούκσιτς.


Πρώτος παραιτήθηκε τον Δεκέμβριο ο Βούκσιτς, ο οποίος είναι παντρεμένος, και ακολούθησε την περασμένη Παρασκευή η Πάικοβιτς, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε έχει καταγραφεί το ερωτικό βίντεο που διέρρευσε στο διαδίκτυο.

Ασαφές παραμένει και το πώς διέρρευσε το βίντεο με την Πάικοβιτς να κατηγορεί τον Βούκσιτς για εκβιασμό προκειμένου να μην αποκαλύψει τη σχέση τους.

Μιλώντας σε εφημερίδα του Μαυροβουνίου, η Πάικοβιτς, η οποία είναι γνωστή στη χώρα και για τις φωτογραφίες που ανεβάζει στα social media, ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε το υλικό με το οποίο ο πρώην εραστής της την εκβίαζε, αλλά φοβόταν ότι θα της έκανε κακό λόγω της ισχυρής θέσης του στην κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την ίδια «ο πρώτος άνθρωπος δίπλα στον πρόεδρο της χώρας, ο πρώην επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, μου είπε με μεγάλη επιμονή και διάρκεια καθ' όλη τη διάρκεια της συνομιλίας ότι δεν θα υπήρχε θέση για μένα και ζωή στο Μαυροβούνιο».

Η Πάικοβιτς υπονόησε, επίσης, ότι ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου, Γιάκοβ Μιλάτοβιτς, γνώριζε τις απειλές του Βούκσιτς εναντίον της, αλλά δεν παρενέβη.

Παράλληλα υπέβαλε καταγγελία εναντίον του Βούκσιτς, κατηγορώντας τον για μη εξουσιοδοτημένη διανομή μιας φωτογραφίας της με άσεμνο περιεχόμενο.

Ωστόσο διαφορετική είναι η εκδοχή που δίνει ο Βούκσιτς, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η Πάικοβιτς δεν είναι και τόσο αθώα σε όλη αυτή την υπόθεση, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε μια ηχογράφηση του ίδιου να μιλάει άσχημα για εκείνη στο τηλέφωνο για να τον εκβιάσει να αποσύρει την υποψηφιότητα ενός δικαστή από το συνταγματικό δικαστήριο.

Ερωτικό σκάνδαλο στο Μαυροβούνιο: Κυβερνητικοί αξιωματούχοι παραιτήθηκαν λόγω sex tape που διέρρευσε, αλληλοκατηγορούνται για εκβιασμόO πρώην σύμβουλος του προέδρου του Μαυροβουνίου, Ντέγιαν Βούκσιτς

Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, υπέβαλε και ο ίδιος καταγγελία εναντίον της Πάικοβιτς για την υποτιθέμενη χρήση της ηχογραφημένης τηλεφωνικής συνομιλίας, ισχυριζόμενος ότι εκείνη χρησιμοποίησε την «απειλή» της ηχογράφησης της τηλεφωνικής συνομιλίας ως μέσο πίεσης σε μία από τις καταγγελίες της.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

