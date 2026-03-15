Παράταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για 6 μήνες αποφάσισε το Συμβούλιο της ΕΕ

Οι ατομικές καταχωρίσεις θα συνεχίσουν να ισχύουν για περίπου 2.600 άτομα και οντότητες, τα οποία στοχοποιήθηκαν σε απάντηση στη συνεχιζόμενη αδικαιολόγητη και απρόκλητη στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Τα τρέχοντα περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς για φυσικά πρόσωπα, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων ή άλλων οικονομικών πόρων στα άτομα και τις οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κυρώσεων, το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να μην ανανεώσει τις καταχωρίσεις δύο ατόμων και να αφαιρέσει πέντε αποβιώσαντα άτομα από τον κατάλογο. Το ένα από τα δύο εν ζωή άτομα για τα οποία δεν ανανεώθηκαν οι κυρώσεις, είναι ο Ολλανδός Νιλς Τρούστ, ο οποίος και είχε συμπεριληφθεί μόλις τον Δεκέμβριο του 2024 στον κατάλογο κυρώσεων για εμπορία ρωσικού πετρελαίου πάνω από το ανώτατο όριο τιμών που υποστήριζε η ΕΕ. Ωστόσο η νομική υπηρεσία της ΕΕ φέρεται να αξιολόγησε τη συμπερίληψη του ως νομικά αδύναμη.

Σε απάντηση στη στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, μετά τις 24 Φεβρουαρίου 2022, η ΕΕ επέκτεινε μαζικά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας με στόχο τη σημαντική αποδυνάμωση της οικονομικής βάσης της Ρωσίας, την στέρηση κρίσιμων τεχνολογιών και αγορών και τον σημαντικό περιορισμό της ικανότητάς της να διεξάγει πόλεμο.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο που υποστηρίχθηκε από 25 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 Δεκεμβρίου 2025, η ΕΕ επιβεβαιώνει τη συνεχή και ακλόνητη υποστήριξή της στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.

Σημειώνεται επίσης ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει, σε συντονισμό με ομοϊδεάτες εταίρους και συμμάχους, ολοκληρωμένη πολιτική, χρηματοοικονομική, οικονομική, ανθρωπιστική, στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη στην Ουκρανία και τον λαό της, ενώ ΕΕ παραμένει αποφασισμένη να διατηρήσει και να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία για να σταματήσει τον βάναυσο επιθετικό της πόλεμο και να συμμετάσχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για την ειρήνη.