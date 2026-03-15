Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Παράταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για 6 μήνες αποφάσισε το Συμβούλιο της ΕΕ
Παράταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για 6 μήνες αποφάσισε το Συμβούλιο της ΕΕ

 15.03.2026 - 09:20
Το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε το Σάββατο να παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα που στοχεύουν όσους είναι υπεύθυνοι για την υπονόμευση ή την απειλή της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας για έξι ακόμη μήνες, έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι ατομικές καταχωρίσεις θα συνεχίσουν να ισχύουν για περίπου 2.600 άτομα και οντότητες, τα οποία στοχοποιήθηκαν σε απάντηση στη συνεχιζόμενη αδικαιολόγητη και απρόκλητη στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Τα τρέχοντα περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς για φυσικά πρόσωπα, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων ή άλλων οικονομικών πόρων στα άτομα και τις οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κυρώσεων, το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να μην ανανεώσει τις καταχωρίσεις δύο ατόμων και να αφαιρέσει πέντε αποβιώσαντα άτομα από τον κατάλογο. Το ένα από τα δύο εν ζωή άτομα για τα οποία δεν ανανεώθηκαν οι κυρώσεις, είναι ο Ολλανδός Νιλς Τρούστ, ο οποίος και είχε συμπεριληφθεί μόλις τον Δεκέμβριο του 2024 στον κατάλογο κυρώσεων για εμπορία ρωσικού πετρελαίου πάνω από το ανώτατο όριο τιμών που υποστήριζε η ΕΕ. Ωστόσο η νομική υπηρεσία της ΕΕ φέρεται να αξιολόγησε τη συμπερίληψη του ως νομικά αδύναμη.

Σε απάντηση στη στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, μετά τις 24 Φεβρουαρίου 2022, η ΕΕ επέκτεινε μαζικά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας με στόχο τη σημαντική αποδυνάμωση της οικονομικής βάσης της Ρωσίας, την στέρηση κρίσιμων τεχνολογιών και αγορών και τον σημαντικό περιορισμό της ικανότητάς της να διεξάγει πόλεμο.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο που υποστηρίχθηκε από 25 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 Δεκεμβρίου 2025, η ΕΕ επιβεβαιώνει τη συνεχή και ακλόνητη υποστήριξή της στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.

Σημειώνεται επίσης ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει, σε συντονισμό με ομοϊδεάτες εταίρους και συμμάχους, ολοκληρωμένη πολιτική, χρηματοοικονομική, οικονομική, ανθρωπιστική, στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη στην Ουκρανία και τον λαό της, ενώ ΕΕ παραμένει αποφασισμένη να διατηρήσει και να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία για να σταματήσει τον βάναυσο επιθετικό της πόλεμο και να συμμετάσχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για την ειρήνη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Η σκληρή απάντηση στο νέο «εχθρικό» βιβλίο - «Θεωρίες συνωμοσίας»

 15.03.2026 - 09:10
Επόμενο άρθρο

Άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Είχαν εντοπιστεί ρόπαλα κρίκετ με κηλίδες αίματος - Χειροπέδες σε 28χρονο

 15.03.2026 - 09:30
LIVE: Σε κρίσιμο σημείο οι πύραυλοι αναχαίτισης του Ισραήλ – Ο Τραμπ καλεί κι άλλες χώρες να «προστατεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ

LIVE: Σε κρίσιμο σημείο οι πύραυλοι αναχαίτισης του Ισραήλ – Ο Τραμπ καλεί κι άλλες χώρες να «προστατεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ

Με νέους βομβαρδισμούς για… πλάκα στο νησί του Ιράν Χαργκ απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ένα 24ωρο μετά τις αμερικανικές επιθέσεις που έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο στρατηγικής σημασίας νησί και ενώ ο πόλεμος εισέρχεται στην 16η μέρα του. «Όχι» Τραμπ σε έναρξη συνομιλιών για τερματισμό του πολέμου - Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες σε Παρίσι ή Κύπρο - «Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ» λέει ο Τραμπ.

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε κρίσιμο σημείο οι πύραυλοι αναχαίτισης του Ισραήλ – Ο Τραμπ καλεί κι άλλες χώρες να «προστατεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα