Άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Είχαν εντοπιστεί ρόπαλα κρίκετ με κηλίδες αίματος - Χειροπέδες σε 28χρονο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 15.03.2026 - 09:30
Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας προς διάπραξης κακουργήματος και οχλαγωγίας, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 26/1/2026 στη Λεμεσό, εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες 14/3 το βράδυ δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του, άντρας ηλικίας 28 ετών.

Για την ίδια υπόθεση, είχαν συλληφθεί άλλα 12 πρόσωπα.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, οχλαγωγίας, απαγωγής, κοινής επίθεσης, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και κατοχής επιθετικών οργάνων.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 21.00 στις 26/1/2026, λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή στην περιοχή Αγίας Ζώνης στη Λεμεσό.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού και του ΤΑΕ Λεμεσού, όπου από τις εξετάσεις εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, καθώς επίσης ένα κομμάτι σίδηρο με ίχνη αίματος και ένα ζευγάρι παπούτσια.

Ακολούθως, σε διαμέρισμα της περιοχής εντοπίστηκαν 12 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και 18χρονος, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι, στα πόδια και σε διάφορα άλλα σημεία του σώματός του.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε και μετέφερε τον 18χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Από τις εξετάσεις προέκυψε, ότι προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ αριθμού προσώπων, κατά το οποίο τραυματίστηκαν, εκτός από τον 18χρονο, ακόμη δύο πρόσωπα.

Και οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου έτυχαν των πρώτων βοηθειών και πήραν εξιτήριο.

Σε έρευνα που έγινε στο διαμέρισμα, εντοπίστηκαν δύο ρόπαλα του κρίκετ, τα οποία έφεραν κηλίδες, πιθανόν αίματος, και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Εναντίον και των 12 πιο πάνω προσώπων εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης και συνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Παράταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για 6 μήνες αποφάσισε το Συμβούλιο της ΕΕ

ΑΕΛ: Απελπισμένος ο κόσμος… Ο Μάρτινς είναι αλλού

LIVE: Σε κρίσιμο σημείο οι πύραυλοι αναχαίτισης του Ισραήλ – Ο Τραμπ καλεί κι άλλες χώρες να «προστατεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ

Δημοσκόπηση «ΠΟΛΙΤΗ»: Ρευστό πολιτικό σκηνικό με μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων - «Οριακή μάχη» για την πρώτη θέση – Εξακομματική η Βουλή

Κτηνοτροφία, κρίση και κάλπες: Ο αφθώδης πυρετός αλλάζει την πολιτική ατζέντα-Κόμματα, στήνουν το προεδρικό, στον τοίχο

Έκρηξη έξω από γυμναστήριο στη Λευκωσία – Ζημιές σε υποστατικό και όχημα - Οι πρώτες πληροφορίες

Χαμός σε όλη την Κύπρο από την κακοκαιρία – Έπεσαν από δέντρα μέχρι ντεπόζιτα - Ζημιές σε οχήματα – Δείτε φωτογραφίες

Άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Είχαν εντοπιστεί ρόπαλα κρίκετ με κηλίδες αίματος - Χειροπέδες σε 28χρονο

Netflix: Ψάχνεις για σειρά ή ταινία; Αυτό είναι το top5 των Κυπρίων τον Μάρτιο – Δείτε trailer και βαθμολογίες

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Η σκληρή απάντηση στο νέο «εχθρικό» βιβλίο - «Θεωρίες συνωμοσίας»

