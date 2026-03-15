ΑρχικήΔιεθνήΝέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»
Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»

 15.03.2026 - 21:25
Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»

Φουντώνουν ξανά οι φήμες για την κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, καθώς σύμφωνα με εφημερίδα του Κουβέιτ έχει τραυματιστεί σοβαρά και έχει μεταφερθεί στη Ρωσία για να χειρουργηθεί.

Ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έχουν δηλώσει ότι ο αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αλί, έχει τραυματιστεί. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, από τις 11 Μαρτίου, τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, όταν δολοφονήθηκαν ο πατέρας του και άλλα μέλη της οικογένειάς του.

Η εφημερίδα Al-Jarida του Κουβέιτ αναφέρει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Μόσχα για χειρουργική επέμβαση στο πόδι». Επίσης, ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν «προσφέρθηκε προσωπικά να παράσχει βοήθεια».

Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακινούνται ανεπιβεβαίωτες φήμες ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν μπορεί να είναι ήδη νεκρός. Κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την εκλογή του.

Διακομιδή με άκρα μυστικότητα

Η εφημερίδα Al-Jarida, που επικαλείται πρόσωπο με γνώση των γεγονότων, που για λόγους ασφαλείας μίλησε με τον όρο της ανωνυμίας, αναφέρει επίσης ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έφυγε από το Ιράν σε μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα. Αναφέρει επίσης ότι ο Ιρανός ηγέτης μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Μόσχα με ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος.

Ο Χαμενεΐ στη συνέχεια φέρεται να υποβλήθηκε σε μια «επιτυχημένη» επέμβαση σε κάποιο από τα «προεδρικά μέγαρα» του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Al-Jarida ανέφερε ότι οι πληροφορίες της προήλθαν από «υψηλόβαθμη πηγή κοντά στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν».

«Στην έναρξη του πολέμου»

Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε σε μία από τις πρώτες επιθέσεις που πραγματοποίησαν ΗΠΑ και Ιράν. Και πως η σοβαρότηρα των τραυμάτων του είναι τέτοια που απαιτούσε ένα καλά εξοπλισμένο και εξειδικευμένο νοσοκομείο. Αλλά αυτή η φροντίδα δεν ήταν δυνατό να του προσφερθεί εν μέσω αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν.

Η πρώτη δήλωση

Οι φήμες για την υγεία του φουντώνουν το τελευταίο διάστημα, λόγω της απουσίας του από τη δημόσια ζωή. Την περασμένη Πέμπτη, από την κρατική ιρανική τηλεόραση διαβάστηκε από παρουσιαστή ένα μήνυμά του προς τον ιρανικό λαό.

Οι φήμες για τον τραυματισμό του αναφέρουν ότι έχει χάσει το ένα του πόδι, αλλά και ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά στο στομάχι ή στο συκώτι. Τίποτα ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ερωτηθείς σήμερα σχετικά, δήλωσε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «χαίρει άκρας υγείας».

ΠΗΓΗ: In.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Αυτοί είναι οι 56 υποψήφιοι της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - «Σάρωσαν» Φειδίας Παναγιώτου, Γιάννης Λαούρης και Δημήτρης Σούγλης
VIDEO: Παραλίγο τραγωδία σε πολυσύχναστη Λεωφόρο στη Λευκωσία - Οδηγός επιχείρησε το πιο ριψοκίνδυνο προσπέρασμα
Έκανε comeback ένα αγαπημένο brunch spot - Επέστρεψε ανανεωμένο και με ξεχωριστή ταυτότητα
VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο μετά από τροχαίο - Όχημα αναποδογυρίστηκε, γέμισε συντρίμμια ο δρόμος - Δείτε σε ποια περιοχή
VIDEO: Λίγο πριν τον γάμο... Η ανάρτηση της Στυλιάνας που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων
Έφυγε από τη ζωή ο Λουκάς Χαραλάμπους - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

VIDEO: Έτοιμος για κάθε απειλή ο κυπριακός σιδηρούν θόλος - Στο τραπέζι νέα συστήματα anti-drone

Διπλό... προσπεράσματος με Μαντσίνι και Τομάς!

Βρετανικά μαχητικά Typhoon και F-35 πραγματοποίησαν αποστολές στην Κύπρο - Έχει χιλιάδες στόχους και πολεμικά σχέδια για 3 έως 6 εβδομάδες το Ισραήλ

Βρετανικά μαχητικά Typhoon και F-35 πραγματοποίησαν αποστολές στην Κύπρο - Έχει χιλιάδες στόχους και πολεμικά σχέδια για 3 έως 6 εβδομάδες το Ισραήλ

Με χιλιάδες προκαθορισμένους στόχους και πολεμικά σχέδια διάρκειας από τρεις έως έξι εβδομάδες εμφανίζεται να είναι προετοιμασμένο το Ισραήλ, την ώρα που βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου Eurofighter Typhoon και Lockheed Martin F-35 Lightning II πραγματοποίησαν αποστολές στην Κύπρο, ενισχύοντας την παρουσία συμμαχικών δυνάμεων στην περιοχή. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

Βρετανικά μαχητικά Typhoon και F-35 πραγματοποίησαν αποστολές στην Κύπρο - Έχει χιλιάδες στόχους και πολεμικά σχέδια για 3 έως 6 εβδομάδες το Ισραήλ

Βρετανικά μαχητικά Typhoon και F-35 πραγματοποίησαν αποστολές στην Κύπρο - Έχει χιλιάδες στόχους και πολεμικά σχέδια για 3 έως 6 εβδομάδες το Ισραήλ

  •  15.03.2026 - 07:52
ΠτΔ: «Δεν θα γίνουμε μέρος του προβλήματος, αλλά πάντοτε θα είμαστε μέρος της λύσης»

ΠτΔ: «Δεν θα γίνουμε μέρος του προβλήματος, αλλά πάντοτε θα είμαστε μέρος της λύσης»

  •  15.03.2026 - 18:20
VIDEO: Αυτοί είναι οι 56 υποψήφιοι της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - «Σάρωσαν» Φειδίας Παναγιώτου, Γιάννης Λαούρης και Δημήτρης Σούγλης

VIDEO: Αυτοί είναι οι 56 υποψήφιοι της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - «Σάρωσαν» Φειδίας Παναγιώτου, Γιάννης Λαούρης και Δημήτρης Σούγλης

  •  15.03.2026 - 20:06
VIDEO: Έτοιμος για κάθε απειλή ο κυπριακός σιδηρούν θόλος - Στο τραπέζι νέα συστήματα anti-drone

VIDEO: Έτοιμος για κάθε απειλή ο κυπριακός σιδηρούν θόλος - Στο τραπέζι νέα συστήματα anti-drone

  •  15.03.2026 - 21:00
Λετυμπιώτης: Αποφασισμένη η Κυβέρνηση για διάρρηξη αδιεξόδου στο Κυπριακό

Λετυμπιώτης: Αποφασισμένη η Κυβέρνηση για διάρρηξη αδιεξόδου στο Κυπριακό

  •  15.03.2026 - 15:15
Τραγωδία στην Πάφο: Εντοπίστηκε μεταλλικό δοχείο που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση - Με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα η 32χρονη στο ΓΝ Πάφου

Τραγωδία στην Πάφο: Εντοπίστηκε μεταλλικό δοχείο που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση - Με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα η 32χρονη στο ΓΝ Πάφου

  •  15.03.2026 - 14:33
Σάρωσε η κακοκαιρία: Δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων και αποκολλήσεις αντικειμένων - Τα περιστατικά ανά επαρχία

Σάρωσε η κακοκαιρία: Δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων και αποκολλήσεις αντικειμένων - Τα περιστατικά ανά επαρχία

  •  15.03.2026 - 17:57
Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»

Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»

  •  15.03.2026 - 21:25

