ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO: Έτοιμος για κάθε απειλή ο κυπριακός σιδηρούν θόλος - Στο τραπέζι νέα συστήματα anti-drone

 15.03.2026 - 21:00
Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκεται η αεράμυνα της Εθνικής Φρουράς, η οποία έχει διαμορφώσει ένα πλέγμα προστασίας πάνω από την Κύπρο σε συνεργασία και με συμμαχικά αντιαεροπορικά συστήματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χριστόφορου Νέστορος στο κανάλι «Alpha», σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή», ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας ανέφερε ότι ο λεγόμενος «κυπριακός σιδηρούν θόλος» είναι πλέον πλήρως προετοιμασμένος να ενεργοποιηθεί άμεσα σε περίπτωση που εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή στον εναέριο χώρο της χώρας.

Σημαντικό μέρος αυτής της αμυντικής ασπίδας αποτελεί η ανάπτυξη σύγχρονων αντιαεροπορικών συστημάτων στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Εκεί, πέρα από τα γαλλικής κατασκευής συστήματα Mistral, έχει εγκατασταθεί και το προηγμένο σύστημα Barak MX, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες αναχαίτισης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως σημείωσε ο Υπουργός Άμυνας, μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί η ενεργοποίηση των συγκεκριμένων συστημάτων για την αναχαίτιση drones ή πυραυλικών απειλών. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη σχεδιασμοί για περαιτέρω ενίσχυση της αεράμυνας με την προμήθεια εξειδικευμένων συστημάτων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (anti-drone).

Δείτε το ρεπορτάζ του Χριστόφορου Νέστορος:

