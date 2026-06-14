«Θύμωσε» ο Τραμπ με το Ισραήλ: Δεν είχε νόημα η σημερινή επίθεση στον Λίβανο, μην το χαλάσουμε τώρα που είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά να μην γίνουν επιθέσεις ούτε από την πλευρά της Χεζμπολάχ.



«Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης, ας μην το χαλάσουμε!», καταλήγει.



Ο στρατός του Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα Κυριακή κατά στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο προπύργιο της οργάνωσης που είναι γνωστό ως Νταχίγια, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.



Πρόκειται για την αντίδραση του Ισραήλ στα πυρά της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών περιοχών, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.



Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ γραφεί:



«Η επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα, καθώς βρισκόμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.



» Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε απειλές, αλλά η επίθεση στην οποία ανταποκρίθηκε ήταν πολύ μικρής κλίμακας και ασήμαντη· κανείς δεν τραυματίστηκε, δεν υπέστη ζημιά ή σκοτώθηκε, και αυτό δεν πρέπει να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία.



» Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή -και στο Λίβανο- και όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν. Δεν πρέπει να γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ οπουδήποτε στον Λίβανο, αλλά δεν πρέπει να γίνουν ούτε άλλες επιθέσεις από οποιαδήποτε άλλη πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ.



» Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης — Ας μην το χαλάσουμε!».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα