Το χτύπημα του Ισραήλ στη Βηρυτό βάζει φωτιά στη συμφωνία Ιράν με ΗΠΑ – Προειδοποιήσεις για αντίποινα από Ιρανούς αξιωματούχους

Η επίθεση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από την Τεχεράνη, με Ιρανούς αξιωματούχους να διαμηνύουν ότι το χτύπημα δεν πρόκειται να μείνει χωρίς απάντηση.

Ο Σαρντάρ Ασαντίμ, στέλεχος της διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπίγια, που συντονίζει τις επιχειρήσεις του ιρανικού στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης, προειδοποίησε ότι η ενέργεια του Ισραήλ θα έχει συνέπειες. Όπως ανέφερε, τα γεγονότα στη Βηρυτό αποτελούν μια εξέλιξη που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη από την ιρανική πλευρά.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές του Λιβάνου ανακοίνωσαν ότι από την επίθεση στην περιοχή Γκομπέιρι, στη Νταχίγιε, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ενώ άλλοι 15 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου, συνεργεία διάσωσης συνέχισαν τις έρευνες στα συντρίμμια, αναζητώντας τυχόν εγκλωβισμένους και προχωρώντας στην απομάκρυνση υλικών από το σημείο της έκρηξης.

Παράλληλα, το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και εμπορικά καταστήματα της περιοχής.

Στο μεταξύ, νέες διαστάσεις στην υπόθεση δίνει δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο ο ισραηλινός στρατός είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τη CENTCOM, την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή, λίγο πριν από την πραγματοποίηση του πλήγματος.