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ΔΙΕΘΝΗ

Ο Λευκός Οίκος φοβάται ότι απόρρητες ηχογραφήσεις για Ιράκ και Έπσταϊν διέρρευσαν σε δημοσιογράφους των New York Times

 14.06.2026 - 17:21
Ο Λευκός Οίκος φοβάται ότι απόρρητες ηχογραφήσεις για Ιράκ και Έπσταϊν διέρρευσαν σε δημοσιογράφους των New York Times

Ανώτατα στελέχη του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι δύο δημοσιογράφοι της New York Times, η Μάγκι Χάμπερμαν και ο Τζόναθαν Σουάν, απέκτησαν ηχογραφήσεις από συνεδριάσεις της Αίθουσας Επιχειρήσεων για το επικείμενο βιβλίο τους.

Οι συγγραφείς πραγματοποίησαν περισσότερες από 1.000 συνεντεύξεις για το βιβλίο «Regime Change» («Αλλαγή καθεστώτος»), το οποίο καλύπτει τη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Σε αποσπάσματα που δημοσίευσαν οι New York Times υπάρχουν ακριβείς περιγραφές αρκετών συνεδριάσεων της Αίθουσας Επιχειρήσεων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν.

Αν όμως πράγματι υπάρχει διαρροή συνομιλιών από την Αίθουσα Επιχειρήσεων θα αποτελούσε μια συγκλονιστική παραβίαση της ασφάλειας ενός από τα πιο ασφαλή περιβάλλοντα στον πλανήτη, σχολιάζει το Axios.

Οι ανεξάρτητες συσκευές ηχογράφησης, αυτές δηλαδή που μπορεί να φέρουν όσοι βρίσκονται στην αίθουσα, απαγορεύονται στην Αίθουσα Επιχειρήσεων.
«Φοβόμαστε ότι ορισμένες από τις πιο ευαίσθητες συνομιλίες μας ηχογραφούνταν και δεν έχουμε ιδέα ποιες ακριβώς», είπε στο Axios πηγή της κυβέρνησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δεν αμφισβήτησαν τους κατά λέξη διαλόγους στην Αίθουσα Επιχειρήσεων. Μεταξύ τους υπάρχει και μια δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τα σενάρια αλλαγής καθεστώτος του Μπένιαμιν Νετανιάχου για το Ιράν: «Με άλλα λόγια, είναι μαλ...».

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι και ο Τραμπ είναι έξαλλος με τις λεπτομερείς περιγραφές.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 23 Ιουνίου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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