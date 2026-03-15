Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣυνεχίζει το μουντό σκηνικό: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Αναλυτικά η πρόγνωση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεχίζει το μουντό σκηνικό: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Αναλυτικά η πρόγνωση

 15.03.2026 - 20:33
Συνεχίζει το μουντό σκηνικό: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Αναλυτικά η πρόγνωση

Χαμηλή πίεση επηρεάζει προσωρινά την περιοχή. Από την Τετάρτη στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε, ο καιρός θα είναι τοπικά μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, στο εσωτερικό και τα ορεινά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, αλλά στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 και παροδικά στα προσήνεμα 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, αλλά παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά ταραγμένη για να καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά μέχρι ταραγμένη αλλά σταδιακά θα καταστεί λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και την Τετάρτη πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Τρίτη και την Τετάρτη, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους. Την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Αυτοί είναι οι 56 υποψήφιοι της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - «Σάρωσαν» Φειδίας Παναγιώτου, Γιάννης Λαούρης και Δημήτρης Σούγλης

 15.03.2026 - 20:06
LIVE: Βρετανικά μαχητικά Typhoon και F-35 πραγματοποίησαν αποστολές στην Κύπρο -«Είμαι ακόμα ζωντανός» απαντά ο Νετανιάχου στις φήμες για τον θάνατό του

LIVE: Βρετανικά μαχητικά Typhoon και F-35 πραγματοποίησαν αποστολές στην Κύπρο -«Είμαι ακόμα ζωντανός» απαντά ο Νετανιάχου στις φήμες για τον θάνατό του

Με νέους βομβαρδισμούς για… πλάκα στο νησί του Ιράν Χαργκ απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ένα 24ωρο μετά τις αμερικανικές επιθέσεις που έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο στρατηγικής σημασίας νησί και ενώ ο πόλεμος εισέρχεται στην 16η μέρα του. «Όχι» Τραμπ σε έναρξη συνομιλιών για τερματισμό του πολέμου - Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες σε Παρίσι ή Κύπρο - «Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ» λέει ο Τραμπ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Βρετανικά μαχητικά Typhoon και F-35 πραγματοποίησαν αποστολές στην Κύπρο -«Είμαι ακόμα ζωντανός» απαντά ο Νετανιάχου στις φήμες για τον θάνατό του

LIVE: Βρετανικά μαχητικά Typhoon και F-35 πραγματοποίησαν αποστολές στην Κύπρο -«Είμαι ακόμα ζωντανός» απαντά ο Νετανιάχου στις φήμες για τον θάνατό του

  •  15.03.2026 - 07:52
ΠτΔ: «Δεν θα γίνουμε μέρος του προβλήματος, αλλά πάντοτε θα είμαστε μέρος της λύσης»

ΠτΔ: «Δεν θα γίνουμε μέρος του προβλήματος, αλλά πάντοτε θα είμαστε μέρος της λύσης»

  •  15.03.2026 - 18:20
VIDEO: Αυτοί είναι οι 56 υποψήφιοι της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - «Σάρωσαν» Φειδίας Παναγιώτου, Γιάννης Λαούρης και Δημήτρης Σούγλης

VIDEO: Αυτοί είναι οι 56 υποψήφιοι της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - «Σάρωσαν» Φειδίας Παναγιώτου, Γιάννης Λαούρης και Δημήτρης Σούγλης

  •  15.03.2026 - 20:06
Λετυμπιώτης: Αποφασισμένη η Κυβέρνηση για διάρρηξη αδιεξόδου στο Κυπριακό

Λετυμπιώτης: Αποφασισμένη η Κυβέρνηση για διάρρηξη αδιεξόδου στο Κυπριακό

  •  15.03.2026 - 15:15
Τραγωδία στην Πάφο: Εντοπίστηκε μεταλλικό δοχείο που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση - Με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα η 32χρονη στο ΓΝ Πάφου

Τραγωδία στην Πάφο: Εντοπίστηκε μεταλλικό δοχείο που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση - Με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα η 32χρονη στο ΓΝ Πάφου

  •  15.03.2026 - 14:33
Σαρώνει η κακοκαιρία: Δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων και αποκολλήσεις αντικειμένων - Τα περιστατικά ανά επαρχία

Σαρώνει η κακοκαιρία: Δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων και αποκολλήσεις αντικειμένων - Τα περιστατικά ανά επαρχία

  •  15.03.2026 - 17:57
Έκανε comeback ένα αγαπημένο brunch spot - Επέστρεψε ανανεωμένο και με ξεχωριστή ταυτότητα

Έκανε comeback ένα αγαπημένο brunch spot - Επέστρεψε ανανεωμένο και με ξεχωριστή ταυτότητα

  •  15.03.2026 - 19:11
VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο μετά από τροχαίο - Όχημα αναποδογυρίστηκε, γέμισε συντρίμμια ο δρόμος - Δείτε σε ποια περιοχή

VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο μετά από τροχαίο - Όχημα αναποδογυρίστηκε, γέμισε συντρίμμια ο δρόμος - Δείτε σε ποια περιοχή

  •  15.03.2026 - 17:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα