VIDEO: Αυτοί είναι οι 56 υποψήφιοι της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - «Σάρωσαν» Φειδίας Παναγιώτου, Γιάννης Λαούρης και Δημήτρης Σούγλης
VIDEO: Αυτοί είναι οι 56 υποψήφιοι της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - «Σάρωσαν» Φειδίας Παναγιώτου, Γιάννης Λαούρης και Δημήτρης Σούγλης

 15.03.2026 - 20:06
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων του πολιτικού σχήματος Φειδίας Παναγιώτου, Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Agora.

Οι εγγεγραμμένοι πολίτες κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάδειξης 56 υποψηφίων, οι οποίοι θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του κινήματος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε το Σάββατο (14/03).

Παράλληλα, όπως γνωστοποιήθηκε, η εκλογή του προέδρου του κόμματος έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 19 έως 21 Μαρτίου, με δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας να έχουν οι 56 εκλεγμένοι υποψήφιοι.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η επίσημη ανακήρυξη των υποψηφίων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (15/03) στις 18:00 στο Saint George Hall στη Λεμεσός, παρουσία πολιτών και εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Δείτε ανά επαρχία:

Κερύνεια

Κωνσταντίνος Κυπριανού (223 ψήφους)
Νίκος Μαυρομάτης (76 ψήφους)
Βάλερη Ταλαπάι (29 ψήφους)

Πάφος

Δημήτρης Μπάρος (441 ψήφοι)
Νίκος Παλιος (350 ψήφοι)
Φειδίας Στόκκος (269 ψήφοι)
Ανδρέας Σιαλής (215 ψήφοι)
Αλφρέδος Αλφρέδου (201 ψήφοι)

Λάρνακα

Βασίλειος Θρασυβούλου (376 ψήφοι)
Φοίβος Δουκαναρης (364 ψήφοι)
Στέφανος Χριστοδούλου (268 ψήφοι)
Νεκταρία Κωνσταντινίδου (264 ψήφοι)
Γεωργία Πέτρου (245 ψήφοι)
Κυριακός Κυριακού (231 ψήφοι)

Αμμόχωστος

Νταϊάνα Κωνσταντίνου (667 ψήφοι)
Ελένη Μενελάου (336 ψήφοι)
Στυλιανός Παπαχριστοφόρου (259 ψήφοι)
Κυπριανός Βαρνάβα (239 ψήφοι)
Νικόλας Φλουρέντζου (190 ψήφοι)
Ανδρέας Βαρωσιώτης (165 ψήφοι)
Χρίστος Αδάμου (99 ψήφοι)
Ανδρέας Καζανός (98 ψήφοι)
Δημήτριος Πατσιάς (88 ψήφοι)
Σάββας Αρμενάκη (75 ψήφοι)
Αναστάσιος Αναστασίου (72 ψήφοι)

Λεμεσός

Δημήτρης Σούγλης (1338 ψήφοι)
Κωστάκης Αντωνίου (565 ψήφοι)
Γιάννης Τσίτσης (556 ψήφοι)
Φώτης Φωτίου (520 ψήφοι)
Αβραάμ Θεμιστοκλέους (509 ψήφοι)
Μάριος Χολγαστός (408 ψήφοι)
Σωτήρης Νικολάου (313 ψήφοι)
Ανδρέας Κλεοβούλου (300 ψήφοι)
Κλεονίκη Ιωάννου (290 ψήφοι)
Δήμητρα Χατζησταύρου (267 ψήφοι)
Μαρία Λοΐζου (253 ψήφοι)
Παναγιώτης Σοφοκλέους (253 ψήφοι)

 

Λευκωσία

Φειδίας Παναγιώτου (1917 ψήφοι)
Γιάννης Λαούρης (1443 ψήφοι)
Νίκος Λουκά (947 ψήφοι)
Έλενα Μιτέλλα (733 ψήφοι)
Γιασουμής Γιασουμή (547 ψήφοι)
Μάριος Σταύρου (511 ψήφοι)
Μηνάς Γιώρκας (470 ψήφοι)
Ραφαήλ Νικολάου (439 ψήφοι)
Μαρίνα Γεωργίου (419 ψήφοι)
Ιωάννης Δαμιανού (414 ψήφοι)
Κύπρος Πορτοκαλίδης (360 ψήφοι)
Μάριος Παναγή (345 ψήφοι)
Μόνικα Σοφοκλέους (316 ψήφοι)
Μάριος Θεράποντος (312 ψήφοι)
Λάμπρος Ιωάννου (282 ψήφοι)
Μπάρετ Κοστανιάν (277 ψήφοι)
Λοΐζος Χρυσάνθου (251 ψήφοι)
Ανδρέας Πίγκας (245 ψήφοι)
Μιχαλάκης Μιχαήλ (232 ψήφοι)

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λεωφορείο «καβάλησε» τη διαχωριστική νησίδα - Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο μέχρι να μετακινηθεί - Δείτε φωτογραφίες
Τραγωδία στην Πάφο: Έχασε τη ζωή του 43χρονος – Άναψε φωτιά για να ζεσταθεί – Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο 33χρονη
VIDEO: «Ξεχείλισε» η θάλασσα - Ορμητικά κύματα χτυπούν τις ακτές της Κύπρου
VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο μετά από τροχαίο - Όχημα αναποδογυρίστηκε, γέμισε συντρίμμια ο δρόμος - Δείτε σε ποια περιοχή
VIDEO: Απίστευτο κι όμως κυπριακό - Κάδος απορριμμάτων… βγήκε για «βόλτα» και προκάλεσε «τροχαίο»
VIDEO: Λίγο πριν τον γάμο... Η ανάρτηση της Στυλιάνας που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων

 

 

 

Με νέους βομβαρδισμούς για… πλάκα στο νησί του Ιράν Χαργκ απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ένα 24ωρο μετά τις αμερικανικές επιθέσεις που έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο στρατηγικής σημασίας νησί και ενώ ο πόλεμος εισέρχεται στην 16η μέρα του. «Όχι» Τραμπ σε έναρξη συνομιλιών για τερματισμό του πολέμου - Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες σε Παρίσι ή Κύπρο - «Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ» λέει ο Τραμπ.

LIVE: Βρετανικά μαχητικά Typhoon και F-35 πραγματοποίησαν αποστολές στην Κύπρο -«Είμαι ακόμα ζωντανός» απαντά ο Νετανιάχου στις φήμες για τον θάνατό του

LIVE: Βρετανικά μαχητικά Typhoon και F-35 πραγματοποίησαν αποστολές στην Κύπρο -«Είμαι ακόμα ζωντανός» απαντά ο Νετανιάχου στις φήμες για τον θάνατό του

  •  15.03.2026 - 07:52
ΠτΔ: «Δεν θα γίνουμε μέρος του προβλήματος, αλλά πάντοτε θα είμαστε μέρος της λύσης»

ΠτΔ: «Δεν θα γίνουμε μέρος του προβλήματος, αλλά πάντοτε θα είμαστε μέρος της λύσης»

  •  15.03.2026 - 18:20
VIDEO: Αυτοί είναι οι 56 υποψήφιοι της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - «Σάρωσαν» Φειδίας Παναγιώτου, Γιάννης Λαούρης και Δημήτρης Σούγλης

VIDEO: Αυτοί είναι οι 56 υποψήφιοι της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - «Σάρωσαν» Φειδίας Παναγιώτου, Γιάννης Λαούρης και Δημήτρης Σούγλης

  •  15.03.2026 - 20:06
Λετυμπιώτης: Αποφασισμένη η Κυβέρνηση για διάρρηξη αδιεξόδου στο Κυπριακό

Λετυμπιώτης: Αποφασισμένη η Κυβέρνηση για διάρρηξη αδιεξόδου στο Κυπριακό

  •  15.03.2026 - 15:15
Τραγωδία στην Πάφο: Εντοπίστηκε μεταλλικό δοχείο που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση - Με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα η 32χρονη στο ΓΝ Πάφου

Τραγωδία στην Πάφο: Εντοπίστηκε μεταλλικό δοχείο που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση - Με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα η 32χρονη στο ΓΝ Πάφου

  •  15.03.2026 - 14:33
Σαρώνει η κακοκαιρία: Δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων και αποκολλήσεις αντικειμένων - Τα περιστατικά ανά επαρχία

Σαρώνει η κακοκαιρία: Δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων και αποκολλήσεις αντικειμένων - Τα περιστατικά ανά επαρχία

  •  15.03.2026 - 17:57
Έκανε comeback ένα αγαπημένο brunch spot - Επέστρεψε ανανεωμένο και με ξεχωριστή ταυτότητα

Έκανε comeback ένα αγαπημένο brunch spot - Επέστρεψε ανανεωμένο και με ξεχωριστή ταυτότητα

  •  15.03.2026 - 19:11
VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο μετά από τροχαίο - Όχημα αναποδογυρίστηκε, γέμισε συντρίμμια ο δρόμος - Δείτε σε ποια περιοχή

VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο μετά από τροχαίο - Όχημα αναποδογυρίστηκε, γέμισε συντρίμμια ο δρόμος - Δείτε σε ποια περιοχή

  •  15.03.2026 - 17:13

