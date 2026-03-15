VIDEO: Αυτοί είναι οι 56 υποψήφιοι της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - «Σάρωσαν» Φειδίας Παναγιώτου, Γιάννης Λαούρης και Δημήτρης Σούγλης

Οι εγγεγραμμένοι πολίτες κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάδειξης 56 υποψηφίων, οι οποίοι θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του κινήματος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε το Σάββατο (14/03).

Παράλληλα, όπως γνωστοποιήθηκε, η εκλογή του προέδρου του κόμματος έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 19 έως 21 Μαρτίου, με δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας να έχουν οι 56 εκλεγμένοι υποψήφιοι.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η επίσημη ανακήρυξη των υποψηφίων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (15/03) στις 18:00 στο Saint George Hall στη Λεμεσός, παρουσία πολιτών και εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Δείτε ανά επαρχία:

Κερύνεια

Κωνσταντίνος Κυπριανού (223 ψήφους)

Νίκος Μαυρομάτης (76 ψήφους)

Βάλερη Ταλαπάι (29 ψήφους)

Πάφος

Δημήτρης Μπάρος (441 ψήφοι)

Νίκος Παλιος (350 ψήφοι)

Φειδίας Στόκκος (269 ψήφοι)

Ανδρέας Σιαλής (215 ψήφοι)

Αλφρέδος Αλφρέδου (201 ψήφοι)

Λάρνακα

Βασίλειος Θρασυβούλου (376 ψήφοι)

Φοίβος Δουκαναρης (364 ψήφοι)

Στέφανος Χριστοδούλου (268 ψήφοι)

Νεκταρία Κωνσταντινίδου (264 ψήφοι)

Γεωργία Πέτρου (245 ψήφοι)

Κυριακός Κυριακού (231 ψήφοι)

Αμμόχωστος

Νταϊάνα Κωνσταντίνου (667 ψήφοι)

Ελένη Μενελάου (336 ψήφοι)

Στυλιανός Παπαχριστοφόρου (259 ψήφοι)

Κυπριανός Βαρνάβα (239 ψήφοι)

Νικόλας Φλουρέντζου (190 ψήφοι)

Ανδρέας Βαρωσιώτης (165 ψήφοι)

Χρίστος Αδάμου (99 ψήφοι)

Ανδρέας Καζανός (98 ψήφοι)

Δημήτριος Πατσιάς (88 ψήφοι)

Σάββας Αρμενάκη (75 ψήφοι)

Αναστάσιος Αναστασίου (72 ψήφοι)

Λεμεσός

Δημήτρης Σούγλης (1338 ψήφοι)

Κωστάκης Αντωνίου (565 ψήφοι)

Γιάννης Τσίτσης (556 ψήφοι)

Φώτης Φωτίου (520 ψήφοι)

Αβραάμ Θεμιστοκλέους (509 ψήφοι)

Μάριος Χολγαστός (408 ψήφοι)

Σωτήρης Νικολάου (313 ψήφοι)

Ανδρέας Κλεοβούλου (300 ψήφοι)

Κλεονίκη Ιωάννου (290 ψήφοι)

Δήμητρα Χατζησταύρου (267 ψήφοι)

Μαρία Λοΐζου (253 ψήφοι)

Παναγιώτης Σοφοκλέους (253 ψήφοι)

Λευκωσία

Φειδίας Παναγιώτου (1917 ψήφοι)

Γιάννης Λαούρης (1443 ψήφοι)

Νίκος Λουκά (947 ψήφοι)

Έλενα Μιτέλλα (733 ψήφοι)

Γιασουμής Γιασουμή (547 ψήφοι)

Μάριος Σταύρου (511 ψήφοι)

Μηνάς Γιώρκας (470 ψήφοι)

Ραφαήλ Νικολάου (439 ψήφοι)

Μαρίνα Γεωργίου (419 ψήφοι)

Ιωάννης Δαμιανού (414 ψήφοι)

Κύπρος Πορτοκαλίδης (360 ψήφοι)

Μάριος Παναγή (345 ψήφοι)

Μόνικα Σοφοκλέους (316 ψήφοι)

Μάριος Θεράποντος (312 ψήφοι)

Λάμπρος Ιωάννου (282 ψήφοι)

Μπάρετ Κοστανιάν (277 ψήφοι)

Λοΐζος Χρυσάνθου (251 ψήφοι)

Ανδρέας Πίγκας (245 ψήφοι)

Μιχαλάκης Μιχαήλ (232 ψήφοι)