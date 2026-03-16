Οδηγοί προσοχή: «Γεμίζει» με έργα η Λάρνακα και η Λεμεσός – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστές λωρίδες μέχρι τον Μάιο

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν κατασκευή ραμπών, ασφαλτοστρώσεις, εκσκαφές για ηλεκτρονικές πινακίδες και καθαρισμούς υποδομών, με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλείσιμο λωρίδων σε συγκεκριμένα σημεία μέχρι και τα μέσα Μαΐου.

1. Εργασίες κατασκευής ραμπών και χώρων πρασίνου στην συμβολή της Οδού Ομήρου με την Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στην Αραδίππου

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Έργου «Έργα Προτεραιότητας Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρνακας – Υλοποίηση Λεωφορειολωρίδων και Ποδηλατοδρόμων», την περίοδο 17/3/2026-28/3/2026, θα εκτελούνται εργασίες κατασκευής ραμπών και χώρων πρασίνου στην συμβολή της Οδού Ομήρου με την Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στην Αραδίππου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στην πιο πάνω συμβολή, θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία η αριστερή λωρίδα της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, καθώς και η αριστερή λωρίδα της οδού Ομήρου σε μήκος περίπου 150 μέτρων περίπου. Η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας με τη χρήση κατάλληλης προσωρινής οδικής σήμανσης.

2. Εργασίες εκσκαφής για τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας (Α1) με κατεύθυνση προς Λεμεσό

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι από την Τρίτη, 17/3/2026, μέχρι και την Παρασκευή, 20/03/2026, μεταξύ των ωρών 09:00-17:00, θα εκτελούνται εργασίες εκσκαφής για τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας (Α1) με κατεύθυνση προς Λεμεσό, 1χλμ. πριν την έξοδο Αγίου Τύχωνα, από τον κυκλικό κόμβο Γερμασόγειας προς τον κυκλικό κόμβο Λινόπετρας και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στο πιο πάνω τμήμα, το έρεισμα θα παραμείνει κλειστό για απόσταση 600μ. περίπου.

3. Εργασίες καθαρισμού ηχοπετασμάτων σε τμήματα του Παρακαμπτήριου δρόμου Λεμεσού

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι την περίοδο 17/3/2026-15/5/2026, μεταξύ των ωρών 07:00-16:00, θα εκτελούνται εργασίες καθαρισμού ηχοπετασμάτων σε τμήματα του Παρακαμπτήριου δρόμου Λεμεσού, στο τμήμα από τον κόμβο Νέου Νοσοκομείου μέχρι τον κόμβο Γερμασόγειας και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η λωρίδα έκτακτης ανάγκης του Παρακαμπτήριου, θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 200μ. περίπου στη μία κατεύθυνση μόνο, χωρίς επηρεασμό των λωρίδων κυκλοφορίας του δρόμου.

4. Εργασίες καθαρισμού σχαρών ομβρίων υδάτων σε τμήματα του Παρακαμπτήριου δρόμου Λεμεσού

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι την περίοδο 17/3/2026-15/5/2026, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από η ώρα 21:00 το βράδυ μέχρι τις 03:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες καθαρισμού σχαρών ομβρίων υδάτων σε τμήματα του Παρακαμπτήριου δρόμου Λεμεσού, στο τμήμα από τον κόμβο Νέου Νοσοκομείου μέχρι τον κόμβο Μουτταγιάκας και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η λωρίδα έκτακτης ανάγκης του Παρακαμπτήριου θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 200μ. περίπου στη μία κατεύθυνση μόνο, χωρίς επηρεασμό των λωρίδων κυκλοφορίας του δρόμου.

5. Εργασίες καθαρισμού αυλακιών σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου και στις δύο κατευθύνσεις

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι την περίοδο 17/3/2026- 15/5/2026, μεταξύ των ωρών 07:00-16:00, θα εκτελούνται εργασίες καθαρισμού αυλακιών σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η λωρίδα έκτακτης ανάγκης του αυτοκινητόδρομου θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 200μ. περίπου στη μία κατεύθυνση μόνο, χωρίς επηρεασμό των λωρίδων κυκλοφορίας του δρόμου.

6. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στη συμβολή της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού με την οδό Κωστή Παλαμά

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι την Τρίτη 17/3/2026, από τις 21:00 το βράδυ μέχρι και 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, στη συμβολή της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού με την οδό Κωστή Παλαμά θα εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών θα ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Τμήμα της οδού Κωστή Παλαμά θα είναι κλειστό και η διακίνηση της τροχαίας θα διοχετεύεται προς την Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού για οχήματα με κατεύθυνση προς νότια μέσω της οδού Φιλοπάππου, ενώ η διακίνηση της τροχαίας θα διοχετεύεται προς τη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ (περιοχή Μέσα Γειτονιάς) για οχήματα με κατεύθυνση προς βόρεια μέσω της οδού Μιχαήλ Γιωργαλλά.

Η λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού θα παραμείνει κλειστή από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Αγίας Φυλάξεως μέχρι τη συμβολή της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού με τη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ (περιοχή Μέσα Γειτονιάς).

7. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Χριστοφή Εργατούδη

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 16/3/2026, από τις 20:30 το βράδυ μέχρι και τις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, στην οδό Χριστοφή Εργατούδη θα εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών θα ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Τμήμα της οδού Χριστοφή Εργατούδη θα είναι κλειστό και η διακίνηση της τροχαίας κίνησης θα διοχετεύεται προς τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού για οχήματα που εισέρχονται από τη Λεωφόρο Νίκου Παττίχη, ενώ η διακίνηση της κυκλοφορίας θα γίνεται από την οδό Αρκαδίας για οχήματα που εισέρχονται από την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Νίκου Παττίχη.

Η είσοδος / έξοδος των Λεωφορείων προς τον χώρο στάθμευσης Λεωφορείων παρά τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Χαβούζας θα γίνεται απρόσκοπτα με κατάλληλη επιτόπου καθοδήγηση.