Αλλάζει το σκηνικό: Από τη σκόνη… στις καταιγίδες και τα χιόνια – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

 16.03.2026 - 17:42
Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ωστόσο χαμηλή πίεση αναμένεται από την Τετάρτη. Από αύριο στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα κατά τόπους θα σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα εξασθενίσουν και θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ενώ σταδιακά μέχρι τις πρωινές ώρες θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος κυρίως με μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, δεν αποκλείεται σε περιοχές του εσωτερικού να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και αναμένονται κατά τόπους βροχές και πιθανόν και εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων.

Την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Το πεδίο των ανέμων κατά διαστήματα θα είναι ενισχυμένο.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση και την Παρασκευή μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί έτσι λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

