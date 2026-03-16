Γιατί δεν πρέπει να φορτίζουμε το κινητό στο 100%

Το «100%» δίνει την αίσθηση ότι η συσκευή είναι έτοιμη να αντέξει πολλές ώρες χρήσης.

Ωστόσο, οι σύγχρονες μπαταρίες λιθίου — που χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλα τα smartphones — λειτουργούν καλύτερα όταν δεν παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο ανώτερο επίπεδο φόρτισης.

Δεν σημαίνει ότι η φόρτιση στο 100% είναι επικίνδυνη. Σημαίνει όμως ότι, αν γίνεται συνεχώς, μπορεί να επιταχύνει τη φυσική φθορά της μπαταρίας.

Πώς λειτουργούν οι μπαταρίες λιθίου

Οι περισσότερες σύγχρονες συσκευές χρησιμοποιούν μπαταρίες ιόντων λιθίου. Αυτές έχουν συγκεκριμένο αριθμό κύκλων φόρτισης, δηλαδή τον αριθμό φορτίσεων που μπορούν να αντέξουν πριν αρχίσει να μειώνεται αισθητά η χωρητικότητά τους.

Όσο περισσότερο χρόνο περνά μια μπαταρία στα άκρα — δηλαδή πολύ κοντά στο 0% ή στο 100% — τόσο αυξάνεται η «καταπόνηση» των χημικών στοιχείων της.

Για τον λόγο αυτό πολλοί κατασκευαστές και ειδικοί στην τεχνολογία προτείνουν να διατηρείται η φόρτιση σε ένα εύρος που θεωρείται πιο «άνετο» για την μπαταρία.

Το ιδανικό εύρος φόρτισης

Σύμφωνα με ειδικούς στην τεχνολογία μπαταριών, το πιο «φιλικό» εύρος φόρτισης για μια μπαταρία κινητού είναι περίπου μεταξύ 20% και 80%.

Σε αυτό το εύρος η μπαταρία λειτουργεί πιο αποδοτικά και φθείρεται πιο αργά με την πάροδο του χρόνου. Γι’ αυτό και αρκετές σύγχρονες συσκευές διαθέτουν πλέον λειτουργίες που περιορίζουν αυτόματα τη φόρτιση κοντά στο 80% όταν το κινητό παραμένει για ώρες συνδεδεμένο στον φορτιστή.

Η φόρτιση όλη τη νύχτα

Μια ακόμη πολύ συνηθισμένη συνήθεια είναι να αφήνουμε το κινητό να φορτίζει όλη τη νύχτα. Τα σύγχρονα smartphones έχουν μηχανισμούς που σταματούν τη φόρτιση όταν η μπαταρία φτάσει στο 100%. Ωστόσο, όταν η φόρτιση πέσει λίγο κάτω από το όριο, η συσκευή μπορεί να ξεκινήσει ξανά μικρούς κύκλους φόρτισης.

Αυτοί οι μικροί κύκλοι, αν επαναλαμβάνονται κάθε βράδυ για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορούν σταδιακά να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μερικές απλές συνήθειες που βοηθούν

Δεν χρειάζεται να αλλάξει δραστικά ο τρόπος που χρησιμοποιούμε το κινητό. Μερικές μικρές συνήθειες μπορούν να βοηθήσουν: να μην αφήνουμε συχνά την μπαταρία να πέφτει στο 0% και να αποφεύγουμε τη συνεχή φόρτιση μέχρι το 100% όταν δεν είναι απαραίτητο. Βοηθάει επιπλέον να χρησιμοποιούμε τον αρχικό φορτιστή της συσκευής και να αποφεύγουμε τη φόρτιση όταν το κινητό είναι πολύ ζεστό.

Η φόρτιση του κινητού μέχρι το 100% δεν είναι λάθος, αλλά δεν είναι απαραίτητο να γίνεται συνεχώς. Οι μπαταρίες λιθίου «προτιμούν» να λειτουργούν σε ένα μέσο επίπεδο φόρτισης. Η διατήρηση της μπαταρίας μεταξύ 20% και 80% μπορεί να βοηθήσει ώστε η συσκευή να διατηρήσει την απόδοσή της για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr