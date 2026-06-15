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Μητέρα πλήρωσε 20.000 ευρώ για οδοντιατρική περιποίηση στην Τουρκία και κατέληξε… χωρίς δόντια

 15.06.2026 - 06:59
Μητέρα πλήρωσε 20.000 ευρώ για οδοντιατρική περιποίηση στην Τουρκία και κατέληξε… χωρίς δόντια

Από το «τέλειο χαμόγελο» που ονειρευόταν, βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν πραγματικό εφιάλτη. Μία απλή επέμβαση οδοντιατρικής στην Τουρκία εξελίχθηκε σε εξαντλητική περιπέτεια για μία μητέρα από τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς έμεινε χωρίς δόντια για μεγάλο χρονικό διάστημα, με έντονους πόνους και σοβαρές επιπλοκές στην υγεία της.

Η 38άχρονη Τζάκι Λιν από το Νόριτς ταξίδεψε τρεις φορές στην Τουρκία για οδοντιατρική περιποίηση, αφού ορμονικές αλλαγές έπειτα από ιατρική επέμβαση την είχαν αφήσει με «κατεστραμμένα» δόντια.

Αρχικά, επέλεξε μία μη επεμβατική αισθητική λύση με συγκολλητική ρητίνη (bonding), με κόστος περίπου 3.000 λίρες (περίπου 3.500 ευρώ), θεωρώντας ότι θα πρόκειται για μια απλή διαδικασία αποκατάστασης χαμόγελου. Η γυναίκα δήλωνε αρχικά ικανοποιημένη, όμως το υλικό άρχισε σύντομα να αποκολλάται.

Στη συνέχεια, ταξίδεψε ξανά στην Τουρκία, όπου υπεβλήθη σε τοποθέτηση στεφανών, πληρώνοντας περίπου 6.000 λίρες (περίπου 7.000 ευρώ). Όπως αναφέρει, εκεί υπεβλήθη σε πολλαπλές απονευρώσεις χωρίς να έχει ενημερωθεί πλήρως, ενώ αντί για μεμονωμένες στεφάνες, τοποθετήθηκαν γέφυρες. Μετά τη διαδικασία ξύπνησε με έντονο πόνο, τον οποίο χαρακτήρισε ως «αφόρητο».

Όπως περιγράφει, η πίεση από τις γέφυρες προκαλούσε συνεχή πόνο και μέσα σε λίγες ημέρες επέστρεψε εκ νέου στην Τουρκία για αντιμετώπιση των επιπλοκών.

Αργότερα, άλλος οδοντίατρος την ενημέρωσε ότι τα δόντια είχαν τροχιστεί υπερβολικά και η μόνη λύση ήταν η εξαγωγή τους και η τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Το συνολικό κόστος των θεραπειών έφτασε περίπου τις 18.000 λίρες (περίπου 21.000 ευρώ), ποσό που, όπως αναφέρει, δανείστηκε από τον πατέρα της.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω όταν εμφάνισε σοβαρή λοίμωξη από οδοντικό απόστημα, η οποία εξαπλώθηκε στο πρόσωπο και στο αίμα της, προκαλώντας επιπλοκή ακόμη και πιθανώς απειλητική για τη ζωή της. Νοσηλεύτηκε και έλαβε ενδοφλέβια θεραπεία.

Η γυναίκα αναφέρει ότι πλέον έχει μείνει με προσωρινή οδοντοστοιχία και αναμένει την τοποθέτηση μόνιμων εμφυτευμάτων, ενώ, αντιμετωπίζει σημαντικές συνέπειες στην καθημερινότητά της, καθώς μπορεί να καταναλώνει μόνο μαλακές τροφές.

Παρά την εμπειρία της, δεν κατηγορεί τις κλινικές στην Τουρκία, σημειώνοντας ότι πολλοί ασθενείς αναγκάζονται να αναζητούν φθηνότερες λύσεις στο εξωτερικό λόγω δυσκολιών πρόσβασης σε οδοντιατρική περίθαλψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πρόεδρος της Βρετανικής Οδοντιατρικής Ένωσης προειδοποίησε ότι οι ασθενείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με θεραπείες στο εξωτερικό, να ενημερώνονται πλήρως πριν συναινέσουν και να αποφεύγουν πιεστικές εμπορικές πρακτικές, καθώς «η πραγματικότητα συχνά δεν είναι τόσο απλή όσο παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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