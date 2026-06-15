Σήμερα η αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης από το CY-Alert - Πότε να την περιμένετε στο κινητό σας

Στο πλαίσιο του ελέγχου του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού CY-Alert, σε πραγματικό περιβάλλον λειτουργίας, πραγματοποιείται η τελευταία προγραμματισμένη αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών.

Η ειδοποίηση θα αποσταλεί παγκύπρια, μεταξύ των ωρών 2:30 και 3:30 το απόγευμα και θα αφορά σενάριο απαγωγής προσώπου, το οποίο έχει δηλωθεί ως ελλείπον.

Η ειδοποίηση δεν θα συνοδεύεται από τον χαρακτηριστικό έντονο ήχο, προς αποφυγή πρόκλησης αναστάτωσης στους πολίτες και σε αυτήν θα αναγράφεται η ένδειξη "δοκιμή" ή "άσκηση".

Η ειδοποίηση δεν θα αφορά πραγματικό περιστατικό και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε ενέργειες από τους πολίτες.