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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σήμερα η αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης από το CY-Alert - Πότε να την περιμένετε στο κινητό σας

 15.06.2026 - 06:51
Σήμερα η αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης από το CY-Alert - Πότε να την περιμένετε στο κινητό σας

Αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης μέσω CY-Alert θα γίνει σήμερα σε παγκύπρια κλίμακα.

Στο πλαίσιο του ελέγχου του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού CY-Alert, σε πραγματικό περιβάλλον λειτουργίας, πραγματοποιείται η τελευταία προγραμματισμένη αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών.

Η ειδοποίηση θα αποσταλεί παγκύπρια, μεταξύ των ωρών 2:30 και 3:30 το απόγευμα και θα αφορά σενάριο απαγωγής προσώπου, το οποίο έχει δηλωθεί ως ελλείπον.

Η ειδοποίηση δεν θα συνοδεύεται από τον χαρακτηριστικό έντονο ήχο, προς αποφυγή πρόκλησης αναστάτωσης στους πολίτες και σε αυτήν θα αναγράφεται η ένδειξη "δοκιμή" ή "άσκηση".

Η ειδοποίηση δεν θα αφορά πραγματικό περιστατικό και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε ενέργειες από τους πολίτες.

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