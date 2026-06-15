Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου

 15.06.2026 - 06:42
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου

Των Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος, Αγίου Βίτωνος, Οσίου Ιερώνυμου, Οσίας Μονίκης και Οσίου Ορτισίου είναι σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Ποιοι γιορτάζουν

  • Αυγουστίνος, Αυγουστίνα
  • Αύγουστος, Αυγούστα
  • Βίτων
  • Ιερώνυμος, Γερώνυμος, Ιερονύμη
  • Μόνικα, Μόνα
  • Ορτίσιος, Ορτίσης, Ορτίσια, Ορτανσί

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες: Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας, Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητέρα πλήρωσε 20.000 ευρώ για οδοντιατρική περιποίηση στην Τουρκία και κατέληξε… χωρίς δόντια
Σήμερα η αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης από το CY-Alert - Πότε να την περιμένετε στο κινητό σας
Κρίσιμοι οι επόμενοι δύο μήνες για τον τουρισμό στην Κύπρο - «Δύσκολα αναπληρώνεται…» - Οικονομολόγος στο «Τ»
Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι μέσα στο καλοκαίρι - Πότε θα ανέβει ξανά η θερμοκρασία
Φοιτητική Χορηγία: Πότε θα αρχίσει ο έλεγχος των αιτήσεων – Πότε θα γίνει η πληρωμή εκκρεμούντων χορηγιών και επιδομάτων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι μέσα στο καλοκαίρι - Πότε θα ανέβει ξανά η θερμοκρασία

 15.06.2026 - 06:34
Επόμενο άρθρο

Σήμερα η αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης από το CY-Alert - Πότε να την περιμένετε στο κινητό σας

 15.06.2026 - 06:51
Ανασχηματισμός με πολιτικά μηνύματα; Τα σενάρια για ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και οι ισορροπίες που καλείται να διαχειριστεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ανασχηματισμός με πολιτικά μηνύματα; Τα σενάρια για ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και οι ισορροπίες που καλείται να διαχειριστεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Η συζήτηση για τον επικείμενο ανασχηματισμό, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη ένταση στους πολιτικούς διαδρόμους, τις τελευταίες ημέρες. Παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, επιχείρησε μέσω της συνέντευξής του στην εφημερίδα «Καθημερινή» να υποβαθμίσει το θέμα, οι πληροφορίες, οι εκτιμήσεις και οι πολιτικές αναγνώσεις συνεχίζουν να τροφοδοτούν, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρασκήνιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανασχηματισμός με πολιτικά μηνύματα; Τα σενάρια για ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και οι ισορροπίες που καλείται να διαχειριστεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ανασχηματισμός με πολιτικά μηνύματα; Τα σενάρια για ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και οι ισορροπίες που καλείται να διαχειριστεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  15.06.2026 - 06:21
ΗΠΑ-Ιράν: Τι προβλέπεται για τα στενά του Ορμούζ, τις κυρώσεις και τα πυρηνικά - Το παρασκήνιο για την ώρα της ανακοίνωσης

ΗΠΑ-Ιράν: Τι προβλέπεται για τα στενά του Ορμούζ, τις κυρώσεις και τα πυρηνικά - Το παρασκήνιο για την ώρα της ανακοίνωσης

  •  15.06.2026 - 07:29
Φοιτητική Χορηγία: Πότε θα αρχίσει ο έλεγχος των αιτήσεων – Πότε θα γίνει η πληρωμή εκκρεμούντων χορηγιών και επιδομάτων

Φοιτητική Χορηγία: Πότε θα αρχίσει ο έλεγχος των αιτήσεων – Πότε θα γίνει η πληρωμή εκκρεμούντων χορηγιών και επιδομάτων

  •  15.06.2026 - 06:24
Σήμερα η αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης από το CY-Alert - Πότε να την περιμένετε στο κινητό σας

Σήμερα η αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης από το CY-Alert - Πότε να την περιμένετε στο κινητό σας

  •  15.06.2026 - 06:51
Τραγική κατάληξη από φωτιά στην Ελλάδα: Νεκρά τέσσερα αδέρφια

Τραγική κατάληξη από φωτιά στην Ελλάδα: Νεκρά τέσσερα αδέρφια

  •  15.06.2026 - 07:51
«Βροχή» οι καταγγελίες από την Αστυνομία - Κατέληξαν με χειροπέδες 11 πρόσωπα

«Βροχή» οι καταγγελίες από την Αστυνομία - Κατέληξαν με χειροπέδες 11 πρόσωπα

  •  15.06.2026 - 07:16
Μητέρα πλήρωσε 20.000 ευρώ για οδοντιατρική περιποίηση στην Τουρκία και κατέληξε… χωρίς δόντια

Μητέρα πλήρωσε 20.000 ευρώ για οδοντιατρική περιποίηση στην Τουρκία και κατέληξε… χωρίς δόντια

  •  15.06.2026 - 06:59
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου

  •  15.06.2026 - 06:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα