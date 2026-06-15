Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου

Ποιοι γιορτάζουν

Αυγουστίνος, Αυγουστίνα

Αύγουστος, Αυγούστα

Βίτων

Ιερώνυμος, Γερώνυμος, Ιερονύμη

Μόνικα, Μόνα

Ορτίσιος, Ορτίσης, Ορτίσια, Ορτανσί

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες: Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας, Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου