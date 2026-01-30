Το Υπουργείο Εσωτερικών μελετά το ενδεχόμενο να τεθεί σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου - Ζήτησαν ενημέρωση Κ. Ιωάννου από Αρχηγό Αστυνομίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα, η επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών στάλθηκε από τον Γενικό Διευθυντή προς τον Αρχηγό Αστυνομίας στις 26 Ιανουαρίου, μια ημέρα δηλαδή μετά που η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι αρχίζει αυτεπάγγελτη έρευνα σε σχέση με πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο και αφορούν κατ’ ισχυρισμόν περιστατικό ξυλοδαρμού της συζύγου του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Στόχος είναι, σύμφωνα με συναφείς πληροφορίες, να ενημερωθεί ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου για το τι ακριβώς διερευνά η Αστυνομία σε σχέση με τον Δήμαρχο Πάφου, ώστε αν τα γεγονότα και κυρίως τα αδικήματα που διερευνώνται είναι τέτοιας μορφής, που να δικαιολογούν να κινηθούν οι διαδικασίες του άρθρου 113 του περί Δήμων Νόμου του 2022, ώστε να τεθεί σε αργία ο κύριος Φαίδωνος.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο δήμαρχος Πάφου καλωσόρισε την έρευνα σημειώνοντας παράλληλα ότι είναι ευκαιρία για να καθαρίσει το όνομά του, τονίζοντας ότι μετά θα είναι η σειρά του να μιλήσει. Η δε σύζυγός του σε ανάρτησή της τον υπερασπίστηκε σημειώνοντας ότι δεν τον έχει καταγγείλει ποτέ στην Αστυνομία.