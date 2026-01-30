Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΤο Υπουργείο Εσωτερικών μελετά το ενδεχόμενο να τεθεί σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου - Ζήτησαν ενημέρωση Κ. Ιωάννου από Αρχηγό Αστυνομίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Υπουργείο Εσωτερικών μελετά το ενδεχόμενο να τεθεί σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου - Ζήτησαν ενημέρωση Κ. Ιωάννου από Αρχηγό Αστυνομίας

 30.01.2026 - 09:35
Το Υπουργείο Εσωτερικών μελετά το ενδεχόμενο να τεθεί σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου - Ζήτησαν ενημέρωση Κ. Ιωάννου από Αρχηγό Αστυνομίας

Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου φαίνεται να μελετά το ενδεχόμενο να τεθεί σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε επιστολή στην Αστυνομία ζητώντας ενημέρωση για την έρευνα που διεξάγεται για τον Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες του Φιλελεύθερου, προέκυψε μετά τον σάλο που ξέσπασε και τις αναρτήσεις της Annie Alexui που αφορούν ισχυρισμούς περί κακοποίησης της συζύγου του, οι οποίοι διαψεύστηκαν τόσο από τον ίδιο, όσο και από τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα, η επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών στάλθηκε από τον Γενικό Διευθυντή προς τον Αρχηγό Αστυνομίας στις 26 Ιανουαρίου, μια ημέρα δηλαδή μετά που η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι αρχίζει αυτεπάγγελτη έρευνα σε σχέση με πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο και αφορούν κατ’ ισχυρισμόν περιστατικό ξυλοδαρμού της συζύγου του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φαίδωνας Φαίδωνος: Σε εξέλιξη η αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας Κύπρου - Eπικεντρώνονται στην λήψη καταθέσεων εμπλεκομένων μερών

Στόχος είναι, σύμφωνα με συναφείς πληροφορίες, να ενημερωθεί ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου για το τι ακριβώς διερευνά η Αστυνομία σε σχέση με τον Δήμαρχο Πάφου, ώστε αν τα γεγονότα και κυρίως τα αδικήματα που διερευνώνται είναι τέτοιας μορφής, που να δικαιολογούν να κινηθούν οι διαδικασίες του άρθρου 113 του περί Δήμων Νόμου του 2022, ώστε να τεθεί σε αργία ο κύριος Φαίδωνος.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο δήμαρχος Πάφου καλωσόρισε την έρευνα σημειώνοντας παράλληλα ότι είναι ευκαιρία για να καθαρίσει το όνομά του, τονίζοντας ότι μετά θα είναι η σειρά του να μιλήσει. Η δε σύζυγός του σε ανάρτησή της τον υπερασπίστηκε σημειώνοντας ότι δεν τον έχει καταγγείλει ποτέ στην Αστυνομία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΖΟΚΕΡ: Ένας Κύπριος τυχερός βρήκε τους 5 αριθμούς και γέμισε το πορτοφόλι του – Πού κατατέθηκε το τυχερό δελτίο
Καιρός: Παραμένει η σκόνη στην παρέα μας – Επιστρέφουν βροχές και χιόνι – Δυναμικός συνδυασμός με 7 μποφόρ
Μεγάλη γιορτή: Ποιους τιμάει σήμερα η Εκκλησία - Τα λιγότερο γνωστά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 30 Ιανουαρίου
Σε αυξημένη επιφυλακή τα σχολεία στην Κύπρο: Έκτακτα μέτρα λόγω έξαρσης γρίπης - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα – Καταστράφηκε ολοσχερώς – Ψάχνουν τα αίτια οι Αρχές
Προειδοποίηση για κοκτέιλ φυτοφαρμάκων στα μήλα της Ευρώπης - Ο κίνδυνος για τον οργανισμό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Valentine’s Day στο Hilton Nicosia: Μια Ξεχωριστή Εμπειρία Γεύσεων και Ρομαντισμού!

 30.01.2026 - 09:17
Επόμενο άρθρο

Ένα νέο ghost kitchen στη Λευκωσία φέρνει στην πόρτα σου άρωμα και γεύσεις από Ιταλία - Δείτε φωτογραφίες

 30.01.2026 - 09:51
Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία τον Μάιο - την οποία επιβεβαίωσε σε χθεσινές του δηλώσεις- με σταθμούς το Νέο Δελχί και τη Μουμπάι και με τη συνοδεία ευρείας επιχειρηματικής αποστολής, δεν πρέπει να προσεγγιστεί ως μια ακόμη διπλωματική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

  •  30.01.2026 - 07:14
Ανώτατη ελληνική διπλωματική πηγή: Κρίσιμη συγκυρία για το Κυπριακό, άνοιξη ενδεχόμενη διευρυμένη

Ανώτατη ελληνική διπλωματική πηγή: Κρίσιμη συγκυρία για το Κυπριακό, άνοιξη ενδεχόμενη διευρυμένη

  •  30.01.2026 - 07:51
Το Υπουργείο Εσωτερικών μελετά το ενδεχόμενο να τεθεί σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου - Ζήτησαν ενημέρωση Κ. Ιωάννου από Αρχηγό Αστυνομίας

Το Υπουργείο Εσωτερικών μελετά το ενδεχόμενο να τεθεί σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου - Ζήτησαν ενημέρωση Κ. Ιωάννου από Αρχηγό Αστυνομίας

  •  30.01.2026 - 09:35
Σε αυξημένη επιφυλακή τα σχολεία στην Κύπρο: Έκτακτα μέτρα λόγω έξαρσης γρίπης - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Σε αυξημένη επιφυλακή τα σχολεία στην Κύπρο: Έκτακτα μέτρα λόγω έξαρσης γρίπης - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

  •  30.01.2026 - 06:33
ΤΖΟΚΕΡ: Ένας Κύπριος τυχερός βρήκε τους 5 αριθμούς και γέμισε το πορτοφόλι του – Πού κατατέθηκε το τυχερό δελτίο

ΤΖΟΚΕΡ: Ένας Κύπριος τυχερός βρήκε τους 5 αριθμούς και γέμισε το πορτοφόλι του – Πού κατατέθηκε το τυχερό δελτίο

  •  30.01.2026 - 06:55
Τροχαίο στη Λάρνακα – Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για απομάκρυνση του οδηγού – Παραδόθηκε σε ασθενοφόρο

Τροχαίο στη Λάρνακα – Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για απομάκρυνση του οδηγού – Παραδόθηκε σε ασθενοφόρο

  •  30.01.2026 - 08:48
Κακά μαντάτα: Αυξήσεις προ των πυλών στα καύσιμα - Πότε αναμένεται να γίνουν αισθητές

Κακά μαντάτα: Αυξήσεις προ των πυλών στα καύσιμα - Πότε αναμένεται να γίνουν αισθητές

  •  30.01.2026 - 06:30
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα – Καταστράφηκε ολοσχερώς – Ψάχνουν τα αίτια οι Αρχές

Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα – Καταστράφηκε ολοσχερώς – Ψάχνουν τα αίτια οι Αρχές

  •  30.01.2026 - 06:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα