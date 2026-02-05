VIDEO: Σάλος για συσκευή με κωδικό έξω από τουαλέτες σχολείου - «Τοποθετήθηκε παράνομα»

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου ανέφερε πως, «μετά την τοποθέτηση της συσκευής υπήρξε αντίδραση από τους μαθητές και τους γονείς ενώ μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο, δόθηκαν οδηγίες για να αφαιρεθεί η συσκευή που τοποθετήθηκε παράνομα».

Όπως επιβεβαίωσε, «το Υπουργείο δεν ήταν ενήμερο, διότι η ενημέρωση του Υπουργείου για την τοποθέτηση της συσκευής έγινε από εμένα προσωπικά αφού ενημερωθήκαμε από άλλους γονείς και φωτογραφικό υλικό».

Παράλληλα ανέφερε πως, «το κλείδωμα των τουαλετών προέκυψε μετά από απόφαση διευθυντών σε συγκεκριμένα σχολεία στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τυχόν βανδαλισμούς, όμως δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα».

Καταληκτικά ανέφερε πως, «πρόκειται για ένα σχολείο με 750 μαθητές κι αν υπάρχουν 2-3 ανεγκέφαλοι οι οποίοι προβαίνουν σε βανδαλισμούς, το θέμα της προσβασιμότητας των μαθητών στις τουαλέτες δεν τίθεται καν προς συζήτηση».

Δείτε το απόσπασμα: