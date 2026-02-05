Αντιδήμαρχος Πάφου: «Η αλήθεια θα λάμψει» - Πότε αναμένεται να γίνει η επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου
05.02.2026 - 08:58
Μήνυμα ενότητας, ηρεμίας και συλλογικής δουλειάς έστειλε ο Αντιδήμαρχος Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου, ο οποίος ασκεί καθήκοντα δημάρχου, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή «Alpha Καλημέρα», εν μέσω του κλίματος αβεβαιότητας που επικρατεί στην πόλη μετά τις πρόσφατες εξελίξεις.
Αναφερόμενος στο διχασμένο κλίμα που καταγράφεται στην κοινωνία της Πάφου, με πολίτες να εμφανίζονται προβληματισμένοι και χωρισμένοι σε «στρατόπεδα», ο κ. Ονησιφόρου τόνισε πως πρόκειται για μια λογική αντίδραση υπό τις περιστάσεις, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση.
«Η πόλη μας χρειάζεται ηρεμία, ενότητα και δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αναφορικά με το κλίμα εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεκαθάρισε πως επικρατεί αλληλεγγύη και καλή συνεργασία, ανεξαρτήτως κομματικών τοποθετήσεων,τονίζοντας ότι «τα παιχνίδια είναι ομαδικά» και μόνο μέσα από συλλογική προσπάθεια μπορούν να επιτευχθούν αποτελέσματα. «Ο Δήμος δεν είναι δικός μου, είναι του Δημότη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας και για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Πάφο, δηλώνοντας εμπιστοσύνη στους θεσμούς ότι θα πράξουν το καθήκον τους και ότι η αλήθεια θα λάμψει. Όπως τόνισε, ούτε ο ίδιος ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργούν ως δικαστικές ή αστυνομικές αρχές.
Τέλος, γνωστοποίησε ότι η επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα, πιθανόν στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας με πρόθεση, εφόσον χρειαστεί, να γίνουν επιπλέον συνεδριάσεις, ώστε να μην παραμείνουν εκκρεμότητες και να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο του Δήμου.
Ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκεται σήμερα, αντιμέτωπος με μία κρίσιμη πολιτική πρόκληση. Το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος συνεδριάζει για να εξετάσει τις συνέπειες της αργίας που έχει επιβληθεί στους Δημάρχους Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, και Λευκονοίκου, Πιερή Γυψιώτη. Οι δύο υποθέσεις ξεπερνούν τον νομικό χαρακτήρα και γίνονται καθαρά πολιτικά ζητήματα για την ηγεσία του ΔΗΣΥ, η οποία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο τεκμήριο αθωότητας, την πολιτική ευθύνη και την κοινωνική πίεση.