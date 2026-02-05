Themasports lifenewscy
Αντιδήμαρχος Πάφου: «Η αλήθεια θα λάμψει» - Πότε αναμένεται να γίνει η επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου

 05.02.2026 - 08:58
Αντιδήμαρχος Πάφου: «Η αλήθεια θα λάμψει» - Πότε αναμένεται να γίνει η επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου

Μήνυμα ενότητας, ηρεμίας και συλλογικής δουλειάς έστειλε ο Αντιδήμαρχος Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου, ο οποίος ασκεί καθήκοντα δημάρχου, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή «Alpha Καλημέρα», εν μέσω του κλίματος αβεβαιότητας που επικρατεί στην πόλη μετά τις πρόσφατες εξελίξεις.

Αναφερόμενος στο διχασμένο κλίμα που καταγράφεται στην κοινωνία της Πάφου, με πολίτες να εμφανίζονται προβληματισμένοι και χωρισμένοι σε «στρατόπεδα», ο κ. Ονησιφόρου τόνισε πως πρόκειται για μια λογική αντίδραση υπό τις περιστάσεις, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση.

«Η πόλη μας χρειάζεται ηρεμία, ενότητα και δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το κλίμα εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεκαθάρισε πως επικρατεί αλληλεγγύη και καλή συνεργασία, ανεξαρτήτως κομματικών τοποθετήσεων,τονίζοντας ότι «τα παιχνίδια είναι ομαδικά» και μόνο μέσα από συλλογική προσπάθεια μπορούν να επιτευχθούν αποτελέσματα. «Ο Δήμος δεν είναι δικός μου, είναι του Δημότη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας και για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Πάφο, δηλώνοντας εμπιστοσύνη στους θεσμούς ότι θα πράξουν το καθήκον τους και ότι η αλήθεια θα λάμψει. Όπως τόνισε, ούτε ο ίδιος ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργούν ως δικαστικές ή αστυνομικές αρχές.

Τέλος, γνωστοποίησε ότι η επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα, πιθανόν στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας με πρόθεση, εφόσον χρειαστεί,  να γίνουν επιπλέον συνεδριάσεις, ώστε να μην παραμείνουν εκκρεμότητες και να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο του Δήμου.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα:

