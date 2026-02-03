Wizz Air: Σου αρέσουν τα ταξίδια; Αυξάνονται οι πτήσεις σε αυτά τα δρομολόγια από Λάρνακα

Ο νέος προορισμός Λάρνακα – Βάρνα (Βουλγαρία) θα εξυπηρετείται με τρεις πτήσεις την εβδομάδα, από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 17 Ιουνίου 2026, με ναύλους που ξεκινούν από μόλις €24,99, προσφέροντας ακόμη περισσότερες προσιτές επιλογές ταξιδιού.

Παράλληλα, η Wizz Air αυξάνει τις συχνότητες πτήσεων στα ακόλουθα δρομολόγια από τη Λάρνακα:

Πράγα, Τσεχία – από 4 σε 5 πτήσεις εβδομαδιαίως

Άμπου Ντάμπι, HAE – από 2 σε 3 πτήσεις εβδομαδιαίως

Ράντομ, Πολωνία – από 2 σε 3 πτήσεις εβδομαδιαίως

Λονδίνο Gatwick, Ηνωμένο Βασίλειο – από 4 σε 7 πτήσεις εβδομαδιαίως (καθημερινές πτήσεις)

Κλουζ-Ναπόκα, Ρουμανία – από 2 σε 3 πτήσεις εβδομαδιαίως

Βουκουρέστι, Ρουμανία – από 7 σε 8 πτήσεις εβδομαδιαίως

Βρότσλαβ, Πολωνία – από 2 σε 3 πτήσεις εβδομαδιαίως

Ιάσιο, Ρουμανία – από 5 σε 6 πτήσεις εβδομαδιαίως

Κουτάισι, Γεωργία – από 7 σε 8 πτήσεις εβδομαδιαίως

Βουδαπέστη, Ουγγαρία – από 9 σε 10 πτήσεις εβδομαδιαίως

Κατοβίτσε, Πολωνία – από 3 σε 4 πτήσεις εβδομαδιαίως

Γερεβάν, Αρμενία – από 14 σε 15 πτήσεις εβδομαδιαίως

«Η συνεχής ενίσχυση του δικτύου μας από τη Λάρνακα αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Wizz Air προς την κυπριακή αγορά. Με την προσθήκη της Βάρνας ως νέου προορισμού και την αύξηση της συχνότητας πτήσεων σε 13 δημοφιλείς ευρωπαϊκές πόλεις, προσφέρουμε στους επιβάτες μας ακόμη περισσότερες επιλογές για προσιτά και άνετα ταξίδια. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη του τουρισμού και της διασυνδεσιμότητας της Κύπρου με την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή», δήλωσε η Olivia Harangozo, Υπεύθυνη Εταιρικής Επικοινωνίας της Wizz Air.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus