TRAVEL

Wizz Air: Σου αρέσουν τα ταξίδια; Αυξάνονται οι πτήσεις σε αυτά τα δρομολόγια από Λάρνακα

 03.02.2026 - 08:52
Wizz Air: Σου αρέσουν τα ταξίδια; Αυξάνονται οι πτήσεις σε αυτά τα δρομολόγια από Λάρνακα

Η Wizz Air, η μεγαλύτερη low-cost αεροπορική στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης της στη Λάρνακα για τη θερινή περίοδο 2026, προσθέτοντας έναν νέο προορισμό και αυξάνοντας τις συχνότητες πτήσεων σε 12 υφιστάμενα δρομολόγια, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητα της Κύπρου με την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή.

Ο νέος προορισμός Λάρνακα – Βάρνα (Βουλγαρία) θα εξυπηρετείται με τρεις πτήσεις την εβδομάδα, από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 17 Ιουνίου 2026, με ναύλους που ξεκινούν από μόλις €24,99, προσφέροντας ακόμη περισσότερες προσιτές επιλογές ταξιδιού.

Παράλληλα, η Wizz Air αυξάνει τις συχνότητες πτήσεων στα ακόλουθα δρομολόγια από τη Λάρνακα:

 

  • Πράγα, Τσεχία – από 4 σε 5 πτήσεις εβδομαδιαίως

 

  • Άμπου Ντάμπι, HAE – από 2 σε 3 πτήσεις εβδομαδιαίως

 

  • Ράντομ, Πολωνία – από 2 σε 3 πτήσεις εβδομαδιαίως

 

  • Λονδίνο Gatwick, Ηνωμένο Βασίλειο – από 4 σε 7 πτήσεις εβδομαδιαίως (καθημερινές πτήσεις)

 

  • Κλουζ-Ναπόκα, Ρουμανία – από 2 σε 3 πτήσεις εβδομαδιαίως

 

  • Βουκουρέστι, Ρουμανία – από 7 σε 8 πτήσεις εβδομαδιαίως

 

  • Βρότσλαβ, Πολωνία – από 2 σε 3 πτήσεις εβδομαδιαίως

 

  • Ιάσιο, Ρουμανία – από 5 σε 6 πτήσεις εβδομαδιαίως

 

  • Κουτάισι, Γεωργία – από 7 σε 8 πτήσεις εβδομαδιαίως

 

  • Βουδαπέστη, Ουγγαρία – από 9 σε 10 πτήσεις εβδομαδιαίως

 

  • Κατοβίτσε, Πολωνία – από 3 σε 4 πτήσεις εβδομαδιαίως

 

  • Γερεβάν, Αρμενία – από 14 σε 15 πτήσεις εβδομαδιαίως

 

«Η συνεχής ενίσχυση του δικτύου μας από τη Λάρνακα αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Wizz Air προς την κυπριακή αγορά. Με την προσθήκη της Βάρνας ως νέου προορισμού και την αύξηση της συχνότητας πτήσεων σε 13 δημοφιλείς ευρωπαϊκές πόλεις, προσφέρουμε στους επιβάτες μας ακόμη περισσότερες επιλογές για προσιτά και άνετα ταξίδια. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη του τουρισμού και της διασυνδεσιμότητας της Κύπρου με την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή», δήλωσε η Olivia Harangozo, Υπεύθυνη Εταιρικής Επικοινωνίας της Wizz Air.

 

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

Κυπριακό: Η «προετοιμασία» ως άλλοθι - O Έρχιουρμάν επαναφέρει από το παράθυρο την κυριαρχική ισότητα

Κυπριακό: Η «προετοιμασία» ως άλλοθι - O Έρχιουρμάν επαναφέρει από το παράθυρο την κυριαρχική ισότητα

Με έναν λόγο προσεκτικά δομημένο, θεσμικά «ήπιο» αλλά πολιτικά αποκαλυπτικό, ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν επέλεξε, στην ανασκόπηση των πρώτων εκατό ημερών της «θητείας» του, να επαναφέρει στο προσκήνιο τον πυρήνα της τουρκικής θέσης στο Κυπριακό: την απαίτηση για κυριαρχική ισότητα, έστω κι αν αυτή παρουσιάζεται με διαφορετικό λεξιλόγιο.

