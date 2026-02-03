Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έξι χρόνια καθυστέρηση και δεκάδες εκατομμύρια επιπλέον: Καμπανάκι Ελεγκτή για τα έργα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 03.02.2026 - 09:10
Έξι χρόνια καθυστέρηση και δεκάδες εκατομμύρια επιπλέον: Καμπανάκι Ελεγκτή για τα έργα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καθυστερήσεις έως έξι χρόνια, αυξήσεις κόστους μέχρι 25% και ρήτρες εκατομμυρίων ευρώ στα τρία μεγάλα κατασκευαστικά έργα της Πανεπιστημιούπολης, αποκαλύπτει Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Σοβαρές χρονικές υπερβάσεις, αυξήσεις κόστους και προβληματικές πρακτικές στη διαχείριση συμβάσεων διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε νέα Ειδική Έκθεση για τα τρία μεγαλύτερα οικοδομικά έργα του Πανεπιστημίου Κύπρου: την Πολυτεχνική Σχολή, το Κτήριο Βιολογικών Επιστημών και την Ιατρική Σχολή.

Σύμφωνα με την Έκθεση, τα έργα παρουσιάζουν συνολικές καθυστερήσεις από 11% μέχρι και 35% σε σχέση με τη συμβατική τους διάρκεια, ενώ η εγκεκριμένη επέκταση χρόνου φθάνει μέχρι και το 145% στην περίπτωση της Πολυτεχνικής Σχολής.

Πολυτεχνική Σχολή: Από 40 μήνες… σε 112

Το έργο της Πολυτεχνικής Σχολής, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 με συμβατική διάρκεια 40 μηνών, ολοκληρώθηκε τελικά τον Ιούνιο του 2025, δηλαδή μετά από 112 μήνες – καθυστέρηση έξι ετών.

Για τους 58 μήνες δόθηκαν δικαιολογημένες παρατάσεις, ωστόσο για τους υπόλοιπους 14 μήνες επιβλήθηκαν ρήτρες καθυστέρησης ύψους €1,63 εκατ.

Το αρχικό κόστος των €55,1 εκατ. πλέον ΦΠΑ εκτιμάται ότι ανήλθε στα €68,7 εκατ., σημειώνοντας αύξηση περίπου 25%. Η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει επίσης ότι εγκρίθηκαν τμηματικές παραλαβές που δεν προβλέπονταν στη σύμβαση και οι οποίες, μάλιστα, δεν τηρήθηκαν εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Κτήριο Βιολογίας: Καθυστερήσεις και ρήτρες €1,5 εκατ.

Το Κτήριο Βιολογικών Επιστημών, με συμβατική ολοκλήρωση τον Μάιο του 2023, παρουσίαζε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 αδικαιολόγητη καθυστέρηση πέντε μηνών, για την οποία επιβλήθηκαν ρήτρες €1,5 εκατ.

Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση κόστους €1,25 εκατ. λόγω αλλαγών και απαιτήσεων, ενώ εντοπίστηκαν καθυστερήσεις έως και οκτώ μηνών στην προώθηση αιτημάτων αλλαγών προς τα αρμόδια όργανα.

Ιατρική Σχολή: Εκτός χρονοδιαγράμματος και αυτή

Για την Ιατρική Σχολή, έργο κόστους €21,2 εκατ., η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει αδικαιολόγητη καθυστέρηση τεσσάρων μηνών και αύξηση κόστους €349.980. Επιβλήθηκαν ρήτρες ύψους €196.000, ενώ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 δεν είχε ακόμη υποβληθεί αναθεωρημένο τελικό χρονοδιάγραμμα.

Γενικό μοτίβο προβλημάτων

Η Έκθεση σκιαγραφεί επαναλαμβανόμενες αδυναμίες:

  • Ανεπαρκής παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων
  • Καθυστερήσεις στη διαχείριση αλλαγών και απαιτήσεων
  • Τμηματικές παραλαβές εκτός συμβατικών προνοιών
  • Συνεχής μετατόπιση εκτιμήσεων ολοκλήρωσης

Όπως σημειώνει ο Γενικός Ελεγκτής, τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη για αυστηρότερη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων, ώστε να προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον και να διασφαλίζεται η χρηστή διοίκηση.

Δείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ.

Δείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ.

 

 

Τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Στο έδαφος ο μοτοσικλετιστής - Δείτε φωτογραφίες

 03.02.2026 - 08:57
Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για διαρρήξεις και κλοπές - Όσα βρήκαν στην οικία 27χρονου

 03.02.2026 - 09:10
Με έναν λόγο προσεκτικά δομημένο, θεσμικά «ήπιο» αλλά πολιτικά αποκαλυπτικό, ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν επέλεξε, στην ανασκόπηση των πρώτων εκατό ημερών της «θητείας» του, να επαναφέρει στο προσκήνιο τον πυρήνα της τουρκικής θέσης στο Κυπριακό: την απαίτηση για κυριαρχική ισότητα, έστω κι αν αυτή παρουσιάζεται με διαφορετικό λεξιλόγιο.

  •  03.02.2026 - 06:27
  •  03.02.2026 - 09:10
  •  03.02.2026 - 08:34
  •  03.02.2026 - 06:46
  •  03.02.2026 - 09:21
  •  03.02.2026 - 08:57
  •  03.02.2026 - 08:52
