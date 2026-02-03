Themasports lifenewscy
Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για διαρρήξεις και κλοπές - Όσα βρήκαν στην οικία 27χρονου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για διαρρήξεις και κλοπές - Όσα βρήκαν στην οικία 27χρονου

 03.02.2026 - 09:10
Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για διαρρήξεις και κλοπές - Όσα βρήκαν στην οικία 27χρονου

Δύο πρόσωπα συνελήφθησαν από μέλη της Αστυνομίας, σε σχέση με δύο ξεχωριστές υπό διερεύνηση υποθέσεις διάρρηξης και κλοπής, που διαπράχθηκαν στις επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας. Οι δύο ύποπτοι, ηλικίας 38 και 27 ετών, τέθηκαν υπό κράτηση, με το ΤΑΕ Λεμεσού και το ΤΑΕ Λευκωσίας να διερευνούν τις δύο υποθέσεις.

Πρόκειται για υπόθεση διάρρηξης κατοικίας στην περιοχή Γερμασόγειας, που σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία διαπράχθηκε μεταξύ 24 και 25 Οκτωβρίου και για υπόθεση διάρρηξης ακατοίκητου σπιτιού στην περιοχή Λευκωσίας, το οποίο χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος, που διαπράχθηκε μεταξύ 29 Ιανουαρίου και 1ης Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, από την κατοικία στη Λεμεσό κλάπηκε χρηματικό ποσό, ενώ από το σπίτι στη Λευκωσία, κλάπηκαν διάφορα αντικείμενα, όπως είδη ένδυσης, καθώς και ένα σύστημα μουσικής πικάπ, με τη τσάντα του.

Αφού από τις εξετάσεις που έγιναν, προέκυψαν στοιχεία εναντίον άντρα ηλικίας 38 ετών, σχετικά με τη διάρρηξη της κατοικίας στη Λεμεσό και εναντίον άντρα ηλικίας 27 ετών, σχετικά με τη διάρρηξη του σπιτιού στη Λευκωσία, εναντίον τους εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης.

Ο 38χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο πριν τις 11.30 χθες το βράδυ, από μέλη της Αστυνομίας στην Πάφο, ενώ ο 27χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη γύρω στις 6.00 χθες το βράδυ, από μέλη της Αστυνομίας στη Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια έρευνας που έγινε στη συνέχεια χθες, στην κατοικία του 27χρονου, εντοπίστηκαν διάφορα αντικείμενα και χρηματικό ποσό 2,065 ευρώ, για την προέλευση των οποίων ο ίδιος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Απίστευτο τροχαίο στη Λεμεσό: Οδηγός μπέρδεψε τα σκαλιά του καζίνο με... χώρο στάθμευσης - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Σάλος με το «πολιτικό γραφείο» του Φειδία Παναγιώτου - Έχει πισίνα, τέσσερις κρεβατοκάμαρες και νοικιάζεται για… 2.300 ευρώ
Wizz Air: Σου αρέσουν τα ταξίδια; Αυξάνονται οι πτήσεις σε αυτά τα δρομολόγια από Λάρνακα
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Έκρηξη και πυρκαγιά τα ξημερώματα σε εστιατόριο
Τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Στο έδαφος ο μοτοσικλετιστής - Δείτε φωτογραφίες
Annie Alexui: Τα μέτωπα που άνοιξε - Πώς οι αναρτήσεις της έγιναν θεσμικός πονοκέφαλος - Οι υποθέσεις που ταρακούνησαν την Κύπρο - Βίντεο

 

 

 

Έξι χρόνια καθυστέρηση και δεκάδες εκατομμύρια επιπλέον: Καμπανάκι Ελεγκτή για τα έργα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 03.02.2026 - 09:10
Πού εξαφανίστηκαν τα εκρηκτικά, οέο; Επεκτάθηκαν οι έρευνες και σε άλλες επαρχίες – Το επικρατέστερο σενάριο

 03.02.2026 - 09:21
Κυπριακό: Η «προετοιμασία» ως άλλοθι - O Έρχιουρμάν επαναφέρει από το παράθυρο την κυριαρχική ισότητα

Κυπριακό: Η «προετοιμασία» ως άλλοθι - O Έρχιουρμάν επαναφέρει από το παράθυρο την κυριαρχική ισότητα

Με έναν λόγο προσεκτικά δομημένο, θεσμικά «ήπιο» αλλά πολιτικά αποκαλυπτικό, ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν επέλεξε, στην ανασκόπηση των πρώτων εκατό ημερών της «θητείας» του, να επαναφέρει στο προσκήνιο τον πυρήνα της τουρκικής θέσης στο Κυπριακό: την απαίτηση για κυριαρχική ισότητα, έστω κι αν αυτή παρουσιάζεται με διαφορετικό λεξιλόγιο.

  •  03.02.2026 - 06:27
