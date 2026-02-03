Πού εξαφανίστηκαν τα εκρηκτικά, οέο; Επεκτάθηκαν οι έρευνες και σε άλλες επαρχίες – Το επικρατέστερο σενάριο

Themasports lifenewscy
 03.02.2026 - 09:21
Και σε άλλες επαρχίες επεκτάθηκε η έρευνα εντοπισμού των εκρηκτικών υλών που εξαφανίστηκαν από το πεδίο βολής Καλού Χωριού στις 29 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έρικας Καβάζη στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα», φαίνεται να κλείνουν το σενάριο ότι τα εκρηκτικά κατέληξαν σε εγκληματικές οργανώσεις. «Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, φαίνεται να διαχωρίστηκαν και να παραδόθηκαν ήδη σε εγκληματικά στοιχεία. Φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου βοηθητικό το τι είχε συμβεί εκείνη την ημέρα στο πεδίο βολής προς τους ανακριτές στην Αστυνομία τόσο και για τις ώρες όσο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκαν τα εκρηκτικά».

Υπενθυμίζεται ότι είχαν προγραμματιστεί ελεγχόμενες εκρήξεις στο πλαίσιο εκπαίδευσης στο πεδίο βολής Καλού Χωριού. Φαίνεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ ότι κάποια ποσότητα εκρηκτικής ύλης παραλήφθηκε από κάποιους.

Υπήρχε και το σενάριο ότι τα βρήκαν συλλέκτες μετάλλων αλλά σίγουρα κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο και θα την παρέδιδαν μετά από τόσες μέρες και κλείνουν πλέον ότι είναι στα χέρια εγκληματικών στοιχείων.

Πάντως, η Αστυνομία επιβεβαιώνει στο ThemaOnline ότι επεκτάθηκαν οι έρευνες και συλλέγονται μαρτυρίες αλλά δεν υπάρχει μαρτυρία που επιβεβαιώνει ότι τα εκρηκτικά βρίσκονται στα χέρια εγκληματιών.

Πηγές από το ΥΠΑΜ αναφέρουν στο ThemaOnline ότι τον σχολιασμό για την έρευνα έχει αναλάβει η Αστυνομία και επανέλαβαν τις ανησυχίες του υπουργού Άμυνας για το αν βρίσκονται στα χέρια κάποιων που δεν γνωρίζουν πόσο επικίνδυνα είναι ή να βρίσκεται στα χέρια του υποκόσμου με το πιθανότερο σενάριο να έχουν κλαπεί.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

