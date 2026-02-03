Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

 03.02.2026 - 08:53
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

Οι καταγγελίες του Συνδέσμου Καταναλωτών για το e-kalathi, η υπόθεση για ενδεχόμενο ασυμβίβαστο του τέως Προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργου Κούμα, η συζήτηση που ανοίγει εκ νέου μετά από πρωτοβουλία ΑΚΕΛ για την προστασία των δανειοληπτών, οι έρευνες για την εξαφάνιση 13,6 κιλών ΤΝΤ από το Πεδίο Βολής στο Καλό Χωριό, η συνεδρία του ΔΣ της Πάφου, καθώς και η δήλωση του τέως ηγέτη του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου ότι η κρατική μισθοδοσία βρίσκεται σε μη βιώσιμη πορεία, είναι ορισμένα από τα θέματα που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. 

Η "Αλήθεια" στο κύριο της θέμα με τίτλο "Μαγείρεμα τιμών στο e-kalathi" γράφει ότι ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών διαπίστωσε ότι παραπλανούν αντί να διευκολύνουν και ότι οι τιμές που αναγράφονται δυνατόν να οδηγήσουν τον καταναλωτή σε παραπλάνηση σχετικά με τη φθηνότερη και την ακριβότερη υπεραγορά. Αλλού, γράφει ότι "αρχίζει το κουβεντολόι..." και ότι για τις 24 Φεβρουαρίου ορίστηκε η νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμαν. Γράφει επίσης ότι φθάνει και στην Κύπρο το καιρικό φαινόμενο που έπληξε την Ελλάδα και ότι φεύγει η σκόνη και έρχονται καταιγίδες.

Ο "Πολίτης" υπό τον τίτλο "Αραχνιάζουν αποφάσεις για έρευνες" γράφει ότι σοβαρές ποινικές υποθέσεις, οι οποίες διερευνήθηκαν σε βάθος καταλήγοντας σε πορίσματα εις βάρος εμπλεκόμενων πολιτικών και αθλητικών παραγόντων, τελούν εδώ και μήνες υπό μελέτη στη Νομική Υπηρεσία. Αλλού γράφει ότι αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να έγινε λάθος στην καταμέτρηση ή στη μεταφορά των 13,6 κιλών ΤΝΤ που εξαφανίστηκαν από το Πεδίο Βολής στο Καλό Χωριό. Γράφει επίσης για τους σκύλους βοηθείας και ότι πρόταση νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει πρόστιμο έως 8.000 ευρώ για άρνηση πρόσβασης. 

Ο "Φιλελεύθερος" με τίτλο "'Στο τελικό στάδιο η υπόθεση Κούμα'" αναφέρει ότι η Γενική Εισαγγελία μίλησε στον 'Φ' για τις αποκαλύψεις της ποινικής ανακρίτριας κ. Λυκούργου, και ότι μετά από δωδεκαετή εκκρεμότητα για το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο φέρνει στο φως ενδεχόμενα κακουργήματα αξιωματούχων του ποδοσφαίρου. Σε άλλη είδηση γράφει ότι γύρισαν πλάτη στον Φαίδωνα Φαίδωνος, Δήμαρχο Πάφου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Αναφέρει επίσης ότι είπε "ναι" για Φανερωμένη ο Αρχιεπίσκοπος και ότι η Αρχιεπισκοπή παραχωρεί το ιστορικό κτήριο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Η "Χαραυγή" υπό τον τίτλο "Νοικοκυριά σε ομηρία από τις εκποιήσεις" αναφέρει ότι με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ ανοίγει εκ νέου η συζήτηση στη Βουλή για την προστασία των δανειοληπτών και ότι το ΑΚΕΛ ζήτησε επιτακτικά να τεθεί προς συζήτηση η Πρόταση Νόμου που επανακατέθεσε και εκκρεμεί από το 2023. Σε άλλο δημοσίευμα γράφει για μεγάλη έξαρση της Γρίπης Α και άλλων ιώσεων και ότι "κτυπά" παιδιά και ενήλικες άνω των 65 ετών. Αλλού, αναφέρεται στο πόρισμα Λυκούργου και θέτει το ερώτημα "γιατί σιωπούν οι Σαββίδης - Αγγελίδης για το πόρισμα Λυκούργου για τα σαθρά στην ΚΟΠ;".

Η αγγλόγλωσση "Cyprus Mail" με τίτλο "Η κρατική μισθοδοσία βρίσκεται σε μη βιώσιμη πορεία" γράφει ότι ο τέως ηγέτης του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου είπε ότι τα αυξανόμενα ποσά θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν 15.000 οικονομικά προσιτές κατοικίες. Σε άλλο δημοσίευμα, αναφέρεται στις τιμές στην πλατφόρμα e-kalathi και προσθέτει ότι ανησυχίες για παραπλανητική τιμολόγηση εξέφρασε ο Σύνδεσμος Καταναλωτών που προειδοποιεί ότι υπεραγορές μπορεί να κάνουν "μαγείρεμα" τιμών για να φαίνονται πιο φθηνές από ανταγωνιστές. Επίσης, αναφέρει ότι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ενισχύουν τις ψυχικές διαταραχές στους εφήβους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτο τροχαίο στη Λεμεσό: Οδηγός μπέρδεψε τα σκαλιά του καζίνο με... χώρο στάθμευσης - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Σάλος με το «πολιτικό γραφείο» του Φειδία Παναγιώτου - Έχει πισίνα, τέσσερις κρεβατοκάμαρες και νοικιάζεται για… 2.300 ευρώ
Wizz Air: Σου αρέσουν τα ταξίδια; Αυξάνονται οι πτήσεις σε αυτά τα δρομολόγια από Λάρνακα
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Έκρηξη και πυρκαγιά τα ξημερώματα σε εστιατόριο
Τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Στο έδαφος ο μοτοσικλετιστής - Δείτε φωτογραφίες
Annie Alexui: Τα μέτωπα που άνοιξε - Πώς οι αναρτήσεις της έγιναν θεσμικός πονοκέφαλος - Οι υποθέσεις που ταρακούνησαν την Κύπρο - Βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Wizz Air: Σου αρέσουν τα ταξίδια; Αυξάνονται οι πτήσεις σε αυτά τα δρομολόγια από Λάρνακα

 03.02.2026 - 08:52
Επόμενο άρθρο

Η Τσάπελ Ρόουν απαντά σε όσους διαφώνησαν με την τόπλες εμφάνισή της στα Grammy: Δεν θεωρώ ότι ήμουν τόσο εξωφρενική

 03.02.2026 - 08:55
Κυπριακό: Η «προετοιμασία» ως άλλοθι - O Έρχιουρμάν επαναφέρει από το παράθυρο την κυριαρχική ισότητα

Κυπριακό: Η «προετοιμασία» ως άλλοθι - O Έρχιουρμάν επαναφέρει από το παράθυρο την κυριαρχική ισότητα

Με έναν λόγο προσεκτικά δομημένο, θεσμικά «ήπιο» αλλά πολιτικά αποκαλυπτικό, ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν επέλεξε, στην ανασκόπηση των πρώτων εκατό ημερών της «θητείας» του, να επαναφέρει στο προσκήνιο τον πυρήνα της τουρκικής θέσης στο Κυπριακό: την απαίτηση για κυριαρχική ισότητα, έστω κι αν αυτή παρουσιάζεται με διαφορετικό λεξιλόγιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η «προετοιμασία» ως άλλοθι - O Έρχιουρμάν επαναφέρει από το παράθυρο την κυριαρχική ισότητα

Κυπριακό: Η «προετοιμασία» ως άλλοθι - O Έρχιουρμάν επαναφέρει από το παράθυρο την κυριαρχική ισότητα

  •  03.02.2026 - 06:27
Έξι χρόνια καθυστέρηση και δεκάδες εκατομμύρια επιπλέον: Καμπανάκι Ελεγκτή για τα έργα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Έξι χρόνια καθυστέρηση και δεκάδες εκατομμύρια επιπλέον: Καμπανάκι Ελεγκτή για τα έργα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

  •  03.02.2026 - 09:10
VIDEO: Σάλος με το «πολιτικό γραφείο» του Φειδία Παναγιώτου - Έχει πισίνα, τέσσερις κρεβατοκάμαρες και νοικιάζεται για… 2.300 ευρώ

VIDEO: Σάλος με το «πολιτικό γραφείο» του Φειδία Παναγιώτου - Έχει πισίνα, τέσσερις κρεβατοκάμαρες και νοικιάζεται για… 2.300 ευρώ

  •  03.02.2026 - 08:34
Annie Alexui: Τα μέτωπα που άνοιξε - Πώς οι αναρτήσεις της έγιναν θεσμικός πονοκέφαλος - Οι υποθέσεις που ταρακούνησαν την Κύπρο - Βίντεο

Annie Alexui: Τα μέτωπα που άνοιξε - Πώς οι αναρτήσεις της έγιναν θεσμικός πονοκέφαλος - Οι υποθέσεις που ταρακούνησαν την Κύπρο - Βίντεο

  •  03.02.2026 - 06:46
Σοβαρή καταγγελία: Ασθενείς με Ηπατίτιδα C κινδυνεύουν λόγω καθυστερήσεων

Σοβαρή καταγγελία: Ασθενείς με Ηπατίτιδα C κινδυνεύουν λόγω καθυστερήσεων

  •  03.02.2026 - 08:26
Τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Στο έδαφος ο μοτοσικλετιστής - Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Στο έδαφος ο μοτοσικλετιστής - Δείτε φωτογραφίες

  •  03.02.2026 - 08:57
Wizz Air: Σου αρέσουν τα ταξίδια; Αυξάνονται οι πτήσεις σε αυτά τα δρομολόγια από Λάρνακα

Wizz Air: Σου αρέσουν τα ταξίδια; Αυξάνονται οι πτήσεις σε αυτά τα δρομολόγια από Λάρνακα

  •  03.02.2026 - 08:52
Απίστευτο τροχαίο στη Λεμεσό: Οδηγός μπέρδεψε τα σκαλιά του καζίνο με... χώρο στάθμευσης - Δείτε φωτογραφίες

Απίστευτο τροχαίο στη Λεμεσό: Οδηγός μπέρδεψε τα σκαλιά του καζίνο με... χώρο στάθμευσης - Δείτε φωτογραφίες

  •  03.02.2026 - 08:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα