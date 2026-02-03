Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

Η "Αλήθεια" στο κύριο της θέμα με τίτλο "Μαγείρεμα τιμών στο e-kalathi" γράφει ότι ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών διαπίστωσε ότι παραπλανούν αντί να διευκολύνουν και ότι οι τιμές που αναγράφονται δυνατόν να οδηγήσουν τον καταναλωτή σε παραπλάνηση σχετικά με τη φθηνότερη και την ακριβότερη υπεραγορά. Αλλού, γράφει ότι "αρχίζει το κουβεντολόι..." και ότι για τις 24 Φεβρουαρίου ορίστηκε η νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμαν. Γράφει επίσης ότι φθάνει και στην Κύπρο το καιρικό φαινόμενο που έπληξε την Ελλάδα και ότι φεύγει η σκόνη και έρχονται καταιγίδες.

Ο "Πολίτης" υπό τον τίτλο "Αραχνιάζουν αποφάσεις για έρευνες" γράφει ότι σοβαρές ποινικές υποθέσεις, οι οποίες διερευνήθηκαν σε βάθος καταλήγοντας σε πορίσματα εις βάρος εμπλεκόμενων πολιτικών και αθλητικών παραγόντων, τελούν εδώ και μήνες υπό μελέτη στη Νομική Υπηρεσία. Αλλού γράφει ότι αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να έγινε λάθος στην καταμέτρηση ή στη μεταφορά των 13,6 κιλών ΤΝΤ που εξαφανίστηκαν από το Πεδίο Βολής στο Καλό Χωριό. Γράφει επίσης για τους σκύλους βοηθείας και ότι πρόταση νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει πρόστιμο έως 8.000 ευρώ για άρνηση πρόσβασης.

Ο "Φιλελεύθερος" με τίτλο "'Στο τελικό στάδιο η υπόθεση Κούμα'" αναφέρει ότι η Γενική Εισαγγελία μίλησε στον 'Φ' για τις αποκαλύψεις της ποινικής ανακρίτριας κ. Λυκούργου, και ότι μετά από δωδεκαετή εκκρεμότητα για το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο φέρνει στο φως ενδεχόμενα κακουργήματα αξιωματούχων του ποδοσφαίρου. Σε άλλη είδηση γράφει ότι γύρισαν πλάτη στον Φαίδωνα Φαίδωνος, Δήμαρχο Πάφου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Αναφέρει επίσης ότι είπε "ναι" για Φανερωμένη ο Αρχιεπίσκοπος και ότι η Αρχιεπισκοπή παραχωρεί το ιστορικό κτήριο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η "Χαραυγή" υπό τον τίτλο "Νοικοκυριά σε ομηρία από τις εκποιήσεις" αναφέρει ότι με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ ανοίγει εκ νέου η συζήτηση στη Βουλή για την προστασία των δανειοληπτών και ότι το ΑΚΕΛ ζήτησε επιτακτικά να τεθεί προς συζήτηση η Πρόταση Νόμου που επανακατέθεσε και εκκρεμεί από το 2023. Σε άλλο δημοσίευμα γράφει για μεγάλη έξαρση της Γρίπης Α και άλλων ιώσεων και ότι "κτυπά" παιδιά και ενήλικες άνω των 65 ετών. Αλλού, αναφέρεται στο πόρισμα Λυκούργου και θέτει το ερώτημα "γιατί σιωπούν οι Σαββίδης - Αγγελίδης για το πόρισμα Λυκούργου για τα σαθρά στην ΚΟΠ;".

Η αγγλόγλωσση "Cyprus Mail" με τίτλο "Η κρατική μισθοδοσία βρίσκεται σε μη βιώσιμη πορεία" γράφει ότι ο τέως ηγέτης του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου είπε ότι τα αυξανόμενα ποσά θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν 15.000 οικονομικά προσιτές κατοικίες. Σε άλλο δημοσίευμα, αναφέρεται στις τιμές στην πλατφόρμα e-kalathi και προσθέτει ότι ανησυχίες για παραπλανητική τιμολόγηση εξέφρασε ο Σύνδεσμος Καταναλωτών που προειδοποιεί ότι υπεραγορές μπορεί να κάνουν "μαγείρεμα" τιμών για να φαίνονται πιο φθηνές από ανταγωνιστές. Επίσης, αναφέρει ότι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ενισχύουν τις ψυχικές διαταραχές στους εφήβους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ