Σημαντικές αλλαγές στα ταξίδια: Τέλος στο όριο των 100 ml - Που επιτρέπουν έως και 2 λίτρα υγρών
Σημαντικές αλλαγές στα ταξίδια: Τέλος στο όριο των 100 ml - Που επιτρέπουν έως και 2 λίτρα υγρών

 30.01.2026 - 17:54
Σημαντικές αλλαγές στα ταξίδια: Τέλος στο όριο των 100 ml - Που επιτρέπουν έως και 2 λίτρα υγρών

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, το όριο των 100 ml στα υγρά αποτελούσε έναν από τους πιο αυστηρούς και συχνά πιο ενοχλητικούς κανόνες στις αεροπορικές μετακινήσεις. Πλέον, ωστόσο, ο συγκεκριμένος περιορισμός αρχίζει σταδιακά να αίρεται σε ορισμένα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, στο πλαίσιο της εφαρμογής νέας, προηγμένης τεχνολογίας ελέγχου ασφαλείας.

Η απαγόρευση θεσπίστηκε το 2006, όταν οι βρετανικές αρχές απέτρεψαν τρομοκρατική επίθεση σε υπερατλαντικές πτήσεις, με εκρηκτικά υλικά κρυμμένα σε μπουκαλάκια υγρών προϊόντων. Από τότε, οι επιβάτες υποχρεώνονταν να μεταφέρουν υγρά μόνο σε δοχεία έως 100 ml, τοποθετημένα σε διάφανη σακούλα.

Σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, νέα συστήματα σάρωσης τύπου CT επιτρέπουν λεπτομερή έλεγχο του περιεχομένου των αποσκευών, καθιστώντας δυνατή τη μεταφορά έως και δύο λίτρων υγρών ανά μεμονωμένο δοχείο – χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια.

Ποια αεροδρόμια έχουν καταργήσει το όριο

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δεν είναι ενιαία και διαφέρει από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, ακόμη και εντός του ίδιου τερματικού σταθμού.

Στη Γερμανία, το αεροδρόμιο του Μονάχου έχει ήδη υιοθετήσει τη νέα πρακτική, αλλά μόνο σε συγκεκριμένες λωρίδες ελέγχου: Δεκαπέντε στον Τερματικό Σταθμό 2 και πέντε στον Τερματικό Σταθμό 1. Στις υπόλοιπες, το όριο των 100 ml εξακολουθεί να ισχύει.

Στην Ιταλία, οι επιβάτες μπορούν να ταξιδεύουν με έως δύο λίτρα υγρών στα αεροδρόμια:

– Μιλάνο Λινάτε
– Μπολόνια
– Ρώμη Φιουμιτσίνο
– Μιλάνο Μαλπένσα (μόνο για fast track επιβάτες)

Αντίστοιχες αλλαγές έχουν υιοθετηθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως:

– Δουβλίνο
– Πράγα (Τερματικός Σταθμός 2)
– Βίλνιους και Κάουνας (Λιθουανία)
– Κρακοβία και Πόζναν (Πολωνία)
– Κλουζ (Ρουμανία)
– Μπίλουντ (Δανία)
– Μάλτα

Πού παραμένει το όριο των 100 ml

Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις, πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει τα νέα συστήματα. Άμστερνταμ Σίπχολ και Βαρκελώνη–Ελ Πρατ έχουν δηλώσει ότι προς το παρόν διατηρούν τον υφιστάμενο περιορισμό.

Το ίδιο ισχύει και για τους αερολιμένες του Παρισιού, της Μασσαλίας, της Μαδρίτης, της Αθήνας και της Λισαβόνας, όπου οι επιβάτες εξακολουθούν να επιτρέπεται να μεταφέρουν μόνο έως 100 ml ανά δοχείο στις χειραποσκευές τους.

Τι πρέπει να προσέχουν οι ταξιδιώτες

Οι ειδικοί συνιστούν στους επιβάτες να ελέγχουν πάντα τους κανόνες του αεροδρομίου αναχώρησης -και όχι μόνο της αεροπορικής εταιρείας- καθώς η εφαρμογή της νέας πολιτικής εξαρτάται από τον διαθέσιμο εξοπλισμό ασφαλείας και όχι από ενιαίο ευρωπαϊκό κανονισμό.

Η σταδιακή κατάργηση του ορίου των 100 ml αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς πιο άνετα αεροπορικά ταξίδια, αλλά μέχρι να εφαρμοστεί καθολικά, η προσοχή παραμένει απαραίτητη.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε επιστρέφει η θερινή - Πώς επηρεάζεται ο ύπνος μας

 30.01.2026 - 17:32
Ιδού τα αυτοκίνητα που βγάζει σε πλειστηριασμό η Τρ. Κύπρου - Δείτε τιμές και φωτογραφίες

 30.01.2026 - 18:18
