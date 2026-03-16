Έξαρση μηνιγγίτιδας σε αγγλικό Πανεπιστήμιο – Δύο θάνατοι, πολλοί σοβαρά άρρωστοι

Σύμφωνα με την UKHSA, από τις 13 έως τις 15 Μαρτίου 2026 δηλώθηκαν 13 περιστατικά με συμπτώματα μηνιγγίτιδας και σηψαιμίας, ενώ δύο άνθρωποι (13 και 21 ετών) έχουν χάσει τη ζωή τους, όπως μεταδίδει και το BBC.

Η UKHSA, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Κεντ, έχει εκδώσει οδηγίες προς φοιτητές και προσωπικό, ενώ ειδικά κλιμάκια εντοπίζουν και ενημερώνουν τις στενές επαφές των κρουσμάτων, ώστε να λάβουν προληπτική αγωγή και να περιοριστεί η διασπορά. Στην πανεπιστημιούπολη του Καντέρμπουρι λειτουργεί και ειδικό σημείο διάθεσης αντιβιοτικών για όσους έχουν εκτεθεί ή θεωρούν ότι ενδέχεται να έχουν εκτεθεί.

Οι υγειονομικές αρχές καλούν όποιον εμφανίσει συμπτώματα μηνιγγίτιδας ή σηψαιμίας να αναζητήσει αμέσως ιατρική βοήθεια. Όπως επισημαίνουν, η νόσος μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα και η έγκαιρη αντιμετώπιση είναι καθοριστική για τη ζωή του ασθενούς.