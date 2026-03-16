Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα – Ηχητικό ντοκουμέντο
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα – Ηχητικό ντοκουμέντο

 16.03.2026 - 22:29
Ένα ηχητικό απόσπασμα που διέρρευσε και παρουσιάζει ηThe Telegraph αποκαλύπτει ότι οΜοτζτάμπα Χαμενεΐ έγινε στόχος της ίδιας επίθεσης που σκότωσε τον πατέρα του και άλλα μέλη της ηγεσίας του Ιράν, αλλά εκείνη τη στιγμή είχε βγει έξω «για να κάνει κάτι» λίγο πριν οι ισραηλινοί βαλλιστικοί πύραυλοι Blue Sparrow χτυπήσουν το παλάτι στις 9:32 π.μ. τοπική ώρα στις 28 Φεβρουαρίου.

Μια ομιλία που εκφώνησε ο Μαζάχερ Χοσεϊνί, επικεφαλής πρωτοκόλλου του γραφείου του Αλί Χαμενεΐ, σε ανώτερους κληρικούς και διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης παρέχει την πρώτη λεπτομερή περιγραφή των όσων συνέβησαν μέσα στο κτήμα του ανώτατου ηγέτη όταν αυτό δέχθηκε πυρά.

Ο Χοσεϊνί αποκάλυψε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στο πόδι του κατά τις επιθέσεις, ενώ η σύζυγός του και ο γιος του σκοτώθηκαν ακαριαία και ο κουνιάδος του αποκεφαλίστηκε.

Η σορός του Μοχάμεντ Σιραζί, επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του Χαμενεΐ, «διαμελίστηκε» επίσης. Μόνο «μερικά κιλά σάρκας» μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή του, δήλωσε ο κ. Χοσεϊνί στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου στη συνοικία Κολχάκ της Τεχεράνης.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ζούσε στο ίδιο συγκρότημα με τον πατέρα του στην ιρανική πρωτεύουσα. Στέγαζε επίσης μια θρησκευτική αίθουσα όπου ο Αλί Χαμενεΐ έδινε ομιλίες, καθώς και τα σπίτια των άλλων παιδιών του Χαμενεΐ.

Στις 28 Φεβρουαρίου, ο Αλί Χαμενεΐ και ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν συγκεντρωθεί για μια συνάντηση όταν πύραυλοι έπληξαν το συγκρότημα. Ο Μοχάμεντ Πακπούρ, επικεφαλής του IRGC, ο Αζίζ Νασιρζαντέχ, υπουργός Άμυνας του Ιράν, και ο Αλί Χαμενεΐ ήταν μεταξύ των νεκρών.

Ο Χοσεϊνί ακούγεται στην ηχογράφηση να λέει: «Το θέλημα του Θεού ήταν ο Μοτζτάμπα να βγει στην αυλή για να κάνει κάτι και μετά να επιστρέψει. Ήταν έξω και ανέβαινε στον επάνω όροφο όταν χτύπησαν το κτίριο με πύραυλο. Η σύζυγός του, η κα Χαντάντ, πέθανε ακαριαία».

Ο Χοσεϊνί είπε ότι ο Μοτζτάμπα υπέστη μόνο «έναν ελαφρύ τραυματισμό στο πόδι του». Σύμφωνα με τον Χοσεϊνί, οι επιθέσεις στόχευσαν ταυτόχρονα πολλαπλές τοποθεσίες εντός του γραφειακού συγκροτήματος και φαινόταν να αποσκοπούν στην εξόντωση ολόκληρης της οικογένειας Χαμενεΐ.

«Αυτοί οι διάβολοι είχαν σκεφτεί να επιτεθούν σε διάφορες τοποθεσίες εντός του συγκροτήματος γραφείων - μία από αυτές ήταν η κατοικία του ανώτατου ηγέτη», είπε. «Χτύπησαν αυτήν την τοποθεσία με τρεις πυραύλους».

Επλήγησαν επίσης το σπίτι του Μοτζτάμπα στον επάνω όροφο, καθώς και η κατοικία από κάτω, η οποία ανήκε στον κουνιάδο του, Μίσμπαχ αλ-Χούντα Μπαγκέρι Κάνι, και το σπίτι του αδελφού του, Μουστάφα, και της συζύγου του.

Μεταξύ άλλων ο Χοσεϊνί λέει: «Ο εχθρός γνώριζε ότι, ενώ χτυπούσε τον ανώτατο ηγέτη, χτυπούσε και αυτόν, επειδή ήξεραν ότι θα αντικαθιστούσε όσους είχαν σκοτωθεί, και όταν διορίζονταν νέοι διοικητές, θα είχαν την ευκαιρία να επηρεάσουν τους ταραξίες. Τον ανατίναξαν σε κομμάτια – δεν μπόρεσαν να βρουν τίποτα από αυτόν, και στο τέλος βρήκαν μερικά κιλά σάρκας και την αναγνώρισαν ως το σώμα του».

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

Αποφάσεις με τις οποίες θα στηριχθούν έμπρακτα και ουσιαστικά από την Κυβέρνηση οι κτηνοτρόφοι, λαμβάνει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της απογευματινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

