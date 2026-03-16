ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Χαράς ευαγγέλιο» στην Αργάκα: Υπερχείλισε το φράγμα και έδιωξε τον εφιάλτη της λειψυδρίας

 16.03.2026 - 22:25
Ιδιαίτερη χαρά και αισιοδοξία επικρατεί στην κοινότητα της Αργάκας μετά την υπερχείλιση του φράγματος της περιοχής, ένα γεγονός που είχε καιρό  να συμβεί και το οποίο προσέλκυσε κατοίκους αλλά και επισκέπτες, που έσπευσαν να δουν από κοντά το εντυπωσιακό θέαμα.

Ο Ανδρέας Καλασίδης, κάτοικος Αργάκας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπερχείλιση του φράγματος, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια μεγάλη ευλογία, όχι μόνο για το χωριό και την κοινότητα, αλλά και για ολόκληρη την Κύπρο. Όπως ανέφερε, η περιοχή είναι ιδιαίτερα παραγωγική στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, τα οποία διανέμονται σε όλη τη χώρα, και η επάρκεια νερού αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας. Παράλληλα, σημείωσε πως είχε περάσει αρκετός καιρός από τότε που οι κάτοικοι είδαν για τελευταία φορά αυτό το θέαμα, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την ευλογία της φύσης.

Με τη σειρά του ο Μίλτος Παπαμιλτιάδης, επίσης κάτοικος της περιοχής, ανέφερε ότι οι κάτοικοι περίμεναν με μεγάλη αγωνία την άφιξη των βροχών και την πλήρωση του φράγματος, καθώς το νερό ήταν κάτι που είχαν πραγματικά ανάγκη. Όπως είπε, η υπερχείλιση φέρνει αισιοδοξία και την ελπίδα ότι η περιοχή δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα λειψυδρίας τους επόμενους μήνες.

Το φράγμα της Αργάκας δεν προσέλκυσε μόνο τους ντόπιους κατοίκους. Πολλοί ξένοι περιηγητές και επισκέπτες της περιοχής βρέθηκαν στο σημείο για να απολαύσουν από κοντά το σπάνιο θέαμα της υπερχείλισης και τη φυσική ομορφιά της περιοχής.

Ο κοινοτάρχης Γιαλιάς, Μάμας Γρηγορίου, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι η υπερχείλιση του φράγματος αποτελεί «χαράς ευαγγέλιο» για τους κατοίκους της περιοχής. Παράλληλα αναφέρθηκε και στο μικρό ρυάκι του Ξεροπόταμου, σημειώνοντας ότι και αυτό κατέληξε στη θάλασσα, ενώ πρόσθεσε πως ο ποταμός της Γιαλιάς έχει επίσης νερό, το οποίο διοχετεύεται προς το μεγάλο φράγμα της Ευρέτου.

Εξέφρασε την άποψη ότι αυτή τη στιγμή η περιοχή είναι ικανοποιημένη από τις ποσότητες νερού που έχουν συγκεντρωθεί, και παρουσιάστηκε αισιόδοξος ότι το καλοκαίρι οι κοινότητες δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα λειψυδρίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

«Κόκκινες γραμμές» από τους οργανωμένους γονείς: Απειλούν με μπλόκο στο νομοσχέδιο για την αναπηρία

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα – Ηχητικό ντοκουμέντο

Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

Αποφάσεις με τις οποίες θα στηριχθούν έμπρακτα και ουσιαστικά από την Κυβέρνηση οι κτηνοτρόφοι, λαμβάνει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της απογευματινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

