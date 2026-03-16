«Κόκκινες γραμμές» από τους οργανωμένους γονείς: Απειλούν με μπλόκο στο νομοσχέδιο για την αναπηρία
 16.03.2026 - 22:18
Σε μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση και τη Βουλή προχωρά η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ), ξεκαθαρίζοντας πως το προτεινόμενο νομοσχέδιο για την Κοινωνική Συμμετοχή και Ανεξάρτητη Διαβίωση Ατόμων με Αναπηρία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ως έχει.

Με μια σκληρή επιστολή προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Χρίστος Αυγουστίνου, ζητά την άμεση αναστολή της προώθησης του νόμου στην Ολομέλεια, προειδοποιώντας πως τυχόν ψήφιση ενός ελλιπούς κειμένου θα αποτελέσει ιστορικό λάθος που «τσιμεντώνει» τα υφιστάμενα κενά.

Η Ομοσπονδία θέτει έξι αδιαπραγμάτευτες «κόκκινες γραμμές», με κυριότερη την απαίτηση για πλήρη κρατική κάλυψη του 100% των λειτουργικών εξόδων των Κέντρων Ημέρας (ΚΗΦΑ), ώστε να σταματήσει η εξάρτηση της φροντίδας από τη φιλανθρωπία και τις χορηγίες. Παράλληλα, οι γονείς αξιώνουν τη νομική κατοχύρωση της Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά ηλικίας 0-6 ετών ως υποχρεωτικό δικαίωμα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, τονίζοντας ότι η σημερινή απουσία της καταδικάζει την ανάπτυξη των παιδιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοπρέπεια των ατόμων που γερνούν, με την ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ να απαιτεί εξειδικευμένες δομές για υπερήλικες με νοητική αναπηρία, ώστε να αποφεύγεται ο εγκλεισμός τους σε οίκους ευγηρίας που στερούνται σχετικής εμπειρίας. Ταυτόχρονα, ζητείται η καθιέρωση του Προσωπικού Βοηθού ως μόνιμο δικαίωμα και όχι ως πιλοτικό πρόγραμμα, καθώς και η θεσμοθέτηση διαφανών κριτηρίων για την Υποστηριζόμενη Διαβίωση. Τέλος, η Ομοσπονδία απαιτεί τη θεσμική συμμετοχή των γονέων και του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα όργανα ελέγχου, διαμηνύοντας πως δεν θα δεχθεί ένα μέλλον οικονομικής αβεβαιότητας για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Σταύρος Μαλάς: «Η κτηνοτροφία στην εντατική – Αναλαμβάνω την ανασυγκρότηση χωρίς πολιτικές παρωπίδες»

«Χαράς ευαγγέλιο» στην Αργάκα: Υπερχείλισε το φράγμα και έδιωξε τον εφιάλτη της λειψυδρίας

Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

Αποφάσεις με τις οποίες θα στηριχθούν έμπρακτα και ουσιαστικά από την Κυβέρνηση οι κτηνοτρόφοι, λαμβάνει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της απογευματινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

