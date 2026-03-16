ΑρχικήΚοινωνίαΣταύρος Μαλάς: «Η κτηνοτροφία στην εντατική – Αναλαμβάνω την ανασυγκρότηση χωρίς πολιτικές παρωπίδες»
Σταύρος Μαλάς: «Η κτηνοτροφία στην εντατική – Αναλαμβάνω την ανασυγκρότηση χωρίς πολιτικές παρωπίδες»

 16.03.2026 - 22:05
Με μια ηχηρή παρέμβαση και το βλέμμα στραμμένο στην «επόμενη δεκαετία», ο Σταύρος Μαλάς τοποθετείται για πρώτη φορά μετά την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, να του αναθέσει τα ηνία της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα.

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, αφού ευχαρίστησε θερμά τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την εμπιστοσύνη, ξεκαθάρισε από την αρχή το στίγμα της αποστολής του, υπογραμμίζοντας πως ο διορισμός του εδράζεται αποκλειστικά στην επιστημονική του ιδιότητα και όχι σε κομματικές ισορροπίες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Με Σταύρο Μαλά η ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας – Πακέτο μέτρων ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Η κατάσταση που περιέγραψε ο κ. Μαλάς δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό, καθώς έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη και συνεχώς επιδεινούμενη κρίση στη σύγχρονη ιστορία της κυπριακής κτηνοτροφίας. Χαρακτήρισε τον τομέα ως ζωτικής σημασίας για την επισιτιστική ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή της χώρας, τονίζοντας ότι στην παρούσα δύσκολη συγκυρία η ένωση δυνάμεων είναι μονόδρομος. Η προσπάθεια που ξεκινά δεν θα βασιστεί σε ευχολόγια, αλλά σε αξιόπιστα δεδομένα και επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις που θα οδηγήσουν σε ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μοντέλο ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στις πολιτικές αντιπαλότητες, τις οποίες έθεσε ξεκάθαρα στο περιθώριο. Ο Σταύρος Μαλάς διεμήνυσε πως αυτό που προέχει είναι η κατάθεση άμεσων και εφαρμόσιμων προτάσεων, καλώντας σε συστράτευση τους κτηνοτρόφους, τις αγροτικές οργανώσεις και το κράτος. Με τη φράση «κανένας δεν περισσεύει», έστειλε το μήνυμα πως η διάσωση του πρωτογενούς τομέα είναι συλλογική ευθύνη που ξεπερνά τα όρια της εκάστοτε κυβέρνησης, στοχεύοντας σε μια ριζική αναβάθμιση που θα επιτρέψει στην κτηνοτροφία να σταθεί ξανά στα πόδια της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γνωστό εστιατόριο έκλεισε τοποθεσία του προσωρινά – Υπέστη ζημιές από την κακοκαιρία
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανακλήθηκαν από την αγορά ηλεκτρικά μπρίκια κυπριακού καφέ – Φωτογραφίες
Οδηγοί προσοχή: «Γεμίζει» με έργα η Λάρνακα και η Λεμεσός – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστές λωρίδες μέχρι τον Μάιο
Κενό ασφαλείας στα σχολεία: Παιδιά χωρίς επίβλεψη μετά τις 13:05 - Διορία 15 ημερών στο Υπουργείο να βρει λύση πριν συμβεί τραγωδία - Όσα ειπώθηκαν στη Βουλή
Επίθεση σε οδηγό βαν με κάμερα - Ένταλμα σύλληψης εναντίον ειδικού αστυφύλακα
Αποτροπιασμός και βαθιά ανησυχία: Ξέφυγε η κατάσταση με τους πυροβολισμούς ζώων - Δύο νέα σοκαριστικά περιστατικά κακοποίησης γάτων - Φωτογραφίες

 

 

 

Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

Αποφάσεις με τις οποίες θα στηριχθούν έμπρακτα και ουσιαστικά από την Κυβέρνηση οι κτηνοτρόφοι, λαμβάνει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της απογευματινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

  •  16.03.2026 - 17:06
Τραμπ: «Δεν θέλω καθόλου τους πολέμους, επιτεθήκαμε όμως στο Ιράν για να μην τινάξει στον αέρα τη Μέση Ανατολή»

Τραμπ: «Δεν θέλω καθόλου τους πολέμους, επιτεθήκαμε όμως στο Ιράν για να μην τινάξει στον αέρα τη Μέση Ανατολή»

  •  16.03.2026 - 23:57
Ραγδαίες εξελίξεις: Στο Κακουργιοδικείο ο Φαίδωνας Φαίδωνος – Ποινική δίωξη για βιασμό

Ραγδαίες εξελίξεις: Στο Κακουργιοδικείο ο Φαίδωνας Φαίδωνος – Ποινική δίωξη για βιασμό

  •  16.03.2026 - 20:33
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ SIGMA: «Ισοπαλία» ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ στην κορυφή - Η ψήφος «εκδίκησης», η άνοδος για ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία που μένει πίσω

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ SIGMA: «Ισοπαλία» ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ στην κορυφή - Η ψήφος «εκδίκησης», η άνοδος για ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία που μένει πίσω

  •  16.03.2026 - 23:30
«Ασπίδα» για την πρώτη κατοικία: Προσφυγή στον Επίτροπο με την πρώτη επιστολή και δεσμευτικές αποφάσεις για χρέη έως €20.000

«Ασπίδα» για την πρώτη κατοικία: Προσφυγή στον Επίτροπο με την πρώτη επιστολή και δεσμευτικές αποφάσεις για χρέη έως €20.000

  •  16.03.2026 - 19:33
Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα: Κατέρρευσε περιτοίχισμα πολυκατοικίας – Σοκάρουν οι εικόνες

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα: Κατέρρευσε περιτοίχισμα πολυκατοικίας – Σοκάρουν οι εικόνες

  •  16.03.2026 - 18:59
Υπόθεση σφετερισμού: Παραμένει υπό κράτηση η Γερμανίδα μεσίτρια – Καταγγελίες για τις φυλακές και μαρτυρίες για «οργασμό ανάπτυξης» στον Άγιο Αμβρόσιο

Υπόθεση σφετερισμού: Παραμένει υπό κράτηση η Γερμανίδα μεσίτρια – Καταγγελίες για τις φυλακές και μαρτυρίες για «οργασμό ανάπτυξης» στον Άγιο Αμβρόσιο

  •  16.03.2026 - 17:30
Α' ΓΚΡΟΥΠ: H μάχη τίτλου και Ευρώπης - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α' ΓΚΡΟΥΠ: H μάχη τίτλου και Ευρώπης - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  •  16.03.2026 - 21:05

