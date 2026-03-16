Σταύρος Μαλάς: «Η κτηνοτροφία στην εντατική – Αναλαμβάνω την ανασυγκρότηση χωρίς πολιτικές παρωπίδες»

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, αφού ευχαρίστησε θερμά τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την εμπιστοσύνη, ξεκαθάρισε από την αρχή το στίγμα της αποστολής του, υπογραμμίζοντας πως ο διορισμός του εδράζεται αποκλειστικά στην επιστημονική του ιδιότητα και όχι σε κομματικές ισορροπίες.

Η κατάσταση που περιέγραψε ο κ. Μαλάς δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό, καθώς έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη και συνεχώς επιδεινούμενη κρίση στη σύγχρονη ιστορία της κυπριακής κτηνοτροφίας. Χαρακτήρισε τον τομέα ως ζωτικής σημασίας για την επισιτιστική ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή της χώρας, τονίζοντας ότι στην παρούσα δύσκολη συγκυρία η ένωση δυνάμεων είναι μονόδρομος. Η προσπάθεια που ξεκινά δεν θα βασιστεί σε ευχολόγια, αλλά σε αξιόπιστα δεδομένα και επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις που θα οδηγήσουν σε ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μοντέλο ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στις πολιτικές αντιπαλότητες, τις οποίες έθεσε ξεκάθαρα στο περιθώριο. Ο Σταύρος Μαλάς διεμήνυσε πως αυτό που προέχει είναι η κατάθεση άμεσων και εφαρμόσιμων προτάσεων, καλώντας σε συστράτευση τους κτηνοτρόφους, τις αγροτικές οργανώσεις και το κράτος. Με τη φράση «κανένας δεν περισσεύει», έστειλε το μήνυμα πως η διάσωση του πρωτογενούς τομέα είναι συλλογική ευθύνη που ξεπερνά τα όρια της εκάστοτε κυβέρνησης, στοχεύοντας σε μια ριζική αναβάθμιση που θα επιτρέψει στην κτηνοτροφία να σταθεί ξανά στα πόδια της.