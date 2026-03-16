Γενικό μπλακάουτ στην Κούβα, πάνω από 10 εκατ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα

Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή
ΔΙΕΘΝΗ

 16.03.2026 - 21:45
Αξιωματούχοι στην Κούβα ανέφεραν τη Δευτέρα ότι έγινε γενική διακοπή ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα, η οποία αριθμεί περίπου 11 εκατομμύρια κατοίκους.

Το υπουργείο Ενέργειας και Ορυχείων ανέφερε στο X ότι σημειώθηκε «πλήρης αποσύνδεση» του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας και δήλωσε ότι διεξάγει έρευνα.

Το περιστατικό, που δεν είναι το πρώτο φαίνεται όμως να είναι ένα από τα χειρότερα, έρχεται καθώς η ενεργειακή και η οικονομική κρίση επιδεινώνονται.

Το Associated Press υπενθυμίζει ότι ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, προειδοποίησε την Παρασκευή ότι το νησί δεν είχε λάβει πετρέλαιο εδώ και πάνω από τρεις μήνες και ότι λειτουργούσε με ηλιακή ενέργεια, φυσικό αέριο και θερμοηλεκτρικά εργοστάσια.

Μια μαζική διακοπή ρεύματος πριν από μια εβδομάδα έπληξε τη δυτική πλευρά του νησιού, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα.

Η Κούβα έχει αποδώσει τα προβλήματά της στον ενεργειακό αποκλεισμό των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει μάλιστα τον Ιανουάριο για την επιβολή δασμών σε οποιαδήποτε χώρα που θα πωλούσε ή θα παρείχε πετρέλαιο στο νησί.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συντάξεις: Κλειδώνει ο Ιούνιος για το «πέναλτι» του 12% – Οδικός χάρτης μέχρι το 2027

 16.03.2026 - 21:25
Επόμενο άρθρο

Σταύρος Μαλάς: «Η κτηνοτροφία στην εντατική – Αναλαμβάνω την ανασυγκρότηση χωρίς πολιτικές παρωπίδες»

 16.03.2026 - 22:05
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα