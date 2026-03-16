Συντάξεις: Κλειδώνει ο Ιούνιος για το «πέναλτι» του 12% – Οδικός χάρτης μέχρι το 2027

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Omega και της Στυλιανής Λουκά, ο Υπουργός Εργασίας δεσμεύτηκε για εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων στις επόμενες δύο συνεδριάσεις του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, εστιάζοντας στην αναλογιστική μείωση του 12% και την αποπληρωμή του χρέους του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παρά τη δεσμευτική πορεία προς τη νομοθετική ρύθμιση, ο ορίζοντας πλήρους εφαρμογής των αλλαγών τοποθετείται στο 2027 λόγω τεχνικών περιορισμών, γεγονός που προκαλεί την ανησυχία των συντεχνιών. Η ΠΕΟ χαρακτήρισε το χρονοδιάγραμμα ιδιαίτερα φιλόδοξο, επισημαίνοντας κενά που παραμένουν ανοιχτά, ειδικά όσον αφορά τα κριτήρια για τους χαμηλοσυνταξιούχους και την τύχη της λεγόμενης «μικρής επιταγής».

Το επόμενο διάστημα αναμένονται οι τελικές απαντήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες θα καθορίσουν το οριστικό πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής και των νέων επιλογών στο συνταξιοδοτικό σύστημα.