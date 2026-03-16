ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 16.03.2026 - 21:25
Συντάξεις: Κλειδώνει ο Ιούνιος για το «πέναλτι» του 12% – Οδικός χάρτης μέχρι το 2027

Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, με το Υπουργείο Εργασίας να θέτει τον ερχόμενο Ιούνιο ως το ορόσημο για την κατάθεση των σχετικών νομοσχεδίων στη Βουλή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Omega και της Στυλιανής Λουκά, ο Υπουργός Εργασίας δεσμεύτηκε για εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων στις επόμενες δύο συνεδριάσεις του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, εστιάζοντας στην αναλογιστική μείωση του 12% και την αποπληρωμή του χρέους του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παρά τη δεσμευτική πορεία προς τη νομοθετική ρύθμιση, ο ορίζοντας πλήρους εφαρμογής των αλλαγών τοποθετείται στο 2027 λόγω τεχνικών περιορισμών, γεγονός που προκαλεί την ανησυχία των συντεχνιών. Η ΠΕΟ χαρακτήρισε το χρονοδιάγραμμα ιδιαίτερα φιλόδοξο, επισημαίνοντας κενά που παραμένουν ανοιχτά, ειδικά όσον αφορά τα κριτήρια για τους χαμηλοσυνταξιούχους και την τύχη της λεγόμενης «μικρής επιταγής».

Το επόμενο διάστημα αναμένονται οι τελικές απαντήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες θα καθορίσουν το οριστικό πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής και των νέων επιλογών στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γνωστό εστιατόριο έκλεισε τοποθεσία του προσωρινά – Υπέστη ζημιές από την κακοκαιρία
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανακλήθηκαν από την αγορά ηλεκτρικά μπρίκια κυπριακού καφέ – Φωτογραφίες
Οδηγοί προσοχή: «Γεμίζει» με έργα η Λάρνακα και η Λεμεσός – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστές λωρίδες μέχρι τον Μάιο
Κενό ασφαλείας στα σχολεία: Παιδιά χωρίς επίβλεψη μετά τις 13:05 - Διορία 15 ημερών στο Υπουργείο να βρει λύση πριν συμβεί τραγωδία - Όσα ειπώθηκαν στη Βουλή
Επίθεση σε οδηγό βαν με κάμερα - Ένταλμα σύλληψης εναντίον ειδικού αστυφύλακα
Αποτροπιασμός και βαθιά ανησυχία: Ξέφυγε η κατάσταση με τους πυροβολισμούς ζώων - Δύο νέα σοκαριστικά περιστατικά κακοποίησης γάτων - Φωτογραφίες

 

 

 

Α' ΓΚΡΟΥΠ: H μάχη τίτλου και Ευρώπης - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 16.03.2026 - 21:05
Γενικό μπλακάουτ στην Κούβα, πάνω από 10 εκατ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα

 16.03.2026 - 21:45
LIVE: «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο θα πέσουν σαν πέτρα» λέει ο Τραμπ

LIVE: «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο θα πέσουν σαν πέτρα» λέει ο Τραμπ

Σε πολεμικό κλοιό βρίσκεται η Μέση Ανατολή για ακόμη μία μέρα, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι σχεδιάζει να συνεχίσει την επιχείρηση του στο Ιράν για τουλάχιστον  τρεις ακόμη εβδομάδες. Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline

LIVE: «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο θα πέσουν σαν πέτρα» λέει ο Τραμπ

LIVE: «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο θα πέσουν σαν πέτρα» λέει ο Τραμπ

  •  16.03.2026 - 06:28
Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

  •  16.03.2026 - 17:06
Ραγδαίες εξελίξεις: Στο Κακουργιοδικείο ο Φαίδωνας Φαίδωνος – Ποινική δίωξη για βιασμό

Ραγδαίες εξελίξεις: Στο Κακουργιοδικείο ο Φαίδωνας Φαίδωνος – Ποινική δίωξη για βιασμό

  •  16.03.2026 - 20:33
«Ασπίδα» για την πρώτη κατοικία: Προσφυγή στον Επίτροπο με την πρώτη επιστολή και δεσμευτικές αποφάσεις για χρέη έως €20.000

«Ασπίδα» για την πρώτη κατοικία: Προσφυγή στον Επίτροπο με την πρώτη επιστολή και δεσμευτικές αποφάσεις για χρέη έως €20.000

  •  16.03.2026 - 19:33
Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα: Κατέρρευσε περιτοίχισμα πολυκατοικίας – Σοκάρουν οι εικόνες

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα: Κατέρρευσε περιτοίχισμα πολυκατοικίας – Σοκάρουν οι εικόνες

  •  16.03.2026 - 18:59
Υπόθεση σφετερισμού: Παραμένει υπό κράτηση η Γερμανίδα μεσίτρια – Καταγγελίες για τις φυλακές και μαρτυρίες για «οργασμό ανάπτυξης» στον Άγιο Αμβρόσιο

Υπόθεση σφετερισμού: Παραμένει υπό κράτηση η Γερμανίδα μεσίτρια – Καταγγελίες για τις φυλακές και μαρτυρίες για «οργασμό ανάπτυξης» στον Άγιο Αμβρόσιο

  •  16.03.2026 - 17:30
Αλλάζει το σκηνικό: Από τη σκόνη… στις καταιγίδες και τα χιόνια – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Αλλάζει το σκηνικό: Από τη σκόνη… στις καταιγίδες και τα χιόνια – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

  •  16.03.2026 - 17:42
Α' ΓΚΡΟΥΠ: H μάχη τίτλου και Ευρώπης - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α' ΓΚΡΟΥΠ: H μάχη τίτλου και Ευρώπης - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  •  16.03.2026 - 21:05

