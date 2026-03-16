Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ SIGMA: «Ισοπαλία» ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ στην κορυφή - Η ψήφος «εκδίκησης», η άνοδος για ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία που μένει πίσω

Μαζί στην κορυφή ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου που καταγράφει η νέα δημοσκόπηση του ΣΙΓΜΑ που παρουσιάστηκε απόψε στην εκπομπή «Χωρίς Επιστροφές».

Η ταυτότητα της Έρευνας

Τα δύο κόμματα συγκεντρώνουν από 17% στην πρόθεση ψήφου εάν οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονταν την ερχόμενη Κυριακή. Στην τρίτη θέση ακολουθεί το ΕΛΑΜ με 11%, ενώ τέταρτο εμφανίζεται το νέο πολιτικό σχήμα ΑΛΜΑ με 9%, στοιχείο που αποτελεί ένα από τα πιο αξιοσημείωτα ευρήματα της έρευνας.

Ακολουθεί το ΔΗΚΟ με 7% που ανεβαίνει, η Άμεση Δημοκρατία με 5% που πέφτει, το Volt Κύπρου με 3% που παρουσιάζει ανανεωμένη δυναμική και η ΕΔΕΚ με 2% που κινδυνεύει να μείνει εκτός Βουλής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή των υποψηφίων της Άμεσης Δημοκρατίας έγινε μετά το τέλος της έρευνας και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τα αποτελέσματα επόμενης έρευνας για αύξηση ή μείωση των ποσοστών.

Παράλληλα, σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων παραμένει αναποφάσιστο, καθώς το 12% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θα ψηφίσει, ενώ 7% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ». Επιπλέον, 5% δηλώνει ότι θα απέχει από την εκλογική διαδικασία.

Υψηλή συσπείρωση κυρίως σε ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο βαθμός βεβαιότητας των ψηφοφόρων. Οι ψηφοφόροι του ΑΚΕΛ εμφανίζονται οι πιο σίγουροι για την επιλογή τους, με 73% να δηλώνουν «απόλυτα βέβαιοι» και επιπλέον 13% «μάλλον βέβαιοι».

Ακολουθεί το ΕΛΑΜ, όπου 63% δηλώνουν απόλυτα βέβαιοι και 18% μάλλον βέβαιοι, γεγονός που δείχνει υψηλή συσπείρωση.

Στον ΔΗΣΥ, το 61% δηλώνει απόλυτα βέβαιο για την ψήφο του και 25% μάλλον βέβαιο, ενώ στο ΔΗΚΟ το ποσοστό των απόλυτα βέβαιων φτάνει το 58% και των μάλλον βέβαιων το 14%.

Νέα δεδομένα στον κομματικό χάρτη και η ψήφος «εκδίκησης»

Είναι φανερό πως ένα μεγάλο μέρος του σώματος ψηφίζει τιμωρητικά προς τα παραδοσιακά κόμματα αλλά το ποσοστό - αν και σημαντικό - θα ανέμενε κανείς να ήταν πιο μεγάλο. Ενδεχομένως η άνοδος των νέων κομμάτων να μην συνάδει τόσο με την τιμωρία αλλά το ότι βρίσκουν κάτι καινούργιο, πιο κοντά στις προτιμήσεις τους.

Πάντως, η άνοδος του ΑΛΜΑ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα νέα δεδομένα της έρευνας, καθώς τοποθετεί το κόμμα στην τέταρτη θέση, μπροστά από παραδοσιακά κόμματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα άνοδος έρχεται και μετά την ανακοίνωση συνεργασίας με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Την ίδια ώρα, η ισοπαλία ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ δείχνει ότι η μάχη για την πρώτη θέση παραμένει ανοιχτή, εντός του πλαισίου του στατιστικού σφάλματος, ενώ η άνοδος του ΕΛΑΜ στην τρίτη θέση καταγράφει μετατόπιση ισορροπιών.

Ο ρόλος των αναποφάσιστων

Καθοριστικό ρόλο για την τελική εικόνα φαίνεται ότι θα παίξει το μεγάλο ποσοστό των αναποφάσιστων, το οποίο διατηρεί τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό.

Πάντως καθώς πλησιάζουμε στις Εκλογές η αβεβαιότητα - αν και ακόμη μεγάλη - φαίνεται να μειώνεται.

Οι χειρισμοί για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Η νέα δημοσκόπηση δεν θα μπορούσε να μην ασχοληθεί με το φλέγον ζήτημα της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την ικανοποίηση των πολιτών τόσο από Κυβέρνηση όσο και Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους παράγοντες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Αποφάσεις με τις οποίες θα στηριχθούν έμπρακτα και ουσιαστικά από την Κυβέρνηση οι κτηνοτρόφοι, λαμβάνει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της απογευματινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα