ΑρχικήΔιεθνή
Τραμπ: «Δεν θέλω καθόλου τους πολέμους, επιτεθήκαμε όμως στο Ιράν για να μην τινάξει στον αέρα τη Μέση Ανατολή»

 16.03.2026 - 23:57
Τη μια στιγμή δηλώνει ο μεγαλύτερος φιλειρηνιστής, την άλλη εξηγεί ότι άρχισε αυτός τον πόλεμο κατά του Ιράν για να μην βιώσει ο κόσμος έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.

Κανένας άλλος από τον Ντόναλντ Τραμπ που, με την επίθεση κατά του Ιράν να είναι πλέον στην τρίτη εβδομάδα της, εξακολουθεί να μην μπορεί να πει πότε και κυρίως πώς θα τελειώσει όλο αυτό.

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα από το Οβάλ Γραφείο, αφού κάλυψε κάποια θέματα εσωτερικής επικαιρότητας, ο Αμερικανός πρόεδρος ασχολήθηκε με τον πόλεμο, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν ήταν στα πρόθυρα να κάνει κάτι που θα αποσταθεροποιούσε την ευρύτερη περιοχή ακόμη και όλο τον κόσμο.

Αρχικά είπε ότι θέλει τους πολέμους «λιγότερο από σχεδόν οποιονδήποτε άλλον», αλλά μετά είπε ότι τα σχέδια του Ιράν ήταν εφιαλτικά:

«Αν πιστεύετε ότι το Ιράν πρέπει να διαθέτει πυρηνικό όπλο, τότε κάτι δεν πάει καλά με εσάς, γιατί θα το χρησιμοποιούσαν Το μόνο ερώτημα είναι αν θα το χρησιμοποιούσαν μέσα σε μια ώρα από τη στιγμή που θα το αποκτούσαν ή μέσα σε μια μέρα. Θα ανατίναζαν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο το Ισραήλ», είπε.

Συνέχισε λέγοντας ότι «όλοι αυτοί οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον των γειτόνων τους είχαν τοποθετηθεί πριν από πολύ καιρό, πολύ πριν περιμένουν να τους χρησιμοποιήσουν τόσο γρήγορα. Αν δεν το είχαμε κάνει αυτό, θα είχατε έναν πυρηνικό πόλεμο που θα είχε εξελιχθεί σε 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Κανένας ειδικός δεν θα είχε προβλέψει ότι το Ιράν θα χτυπούσε τις γειτονικές του χώρες, όπως τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Δεν είναι θέμα αν θα έπρεπε να το γνωρίζαμε. Ακόμα και αν το γνωρίζαμε, θα έπρεπε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε».

Σχετικά με την ιρανική ηγεσία και τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είπε για άλλη μια φορά ότι δεν ξέρει αν ζει. «Το μεγαλύτερο πρόβλημά μου», πρόσθεσε, «είναι ότι δεν έχω ιδέα με ποιον μιλάμε, γιατί κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ για κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους. Είναι όλοι νεκροί».

Άφησε όμως αιχμές και για τους συμμάχους των ΗΠΑ που «θα έπρεπε να μας βοηθούν» για τα το Στενά του Ορμούζ, σκοπεύει όμως να αποκαλύψει ποιοι είναι οι πρόθυμοι και ποιοι όχι.

«Αυτό που με εκπλήσσει είναι ότι δεν είναι πιο πρόθυμοι να το κάνουν. Υπάρχουν μερικές χώρες που έχουν δείξει μεγάλη υποστήριξη. Σύντομα θα ανακοινώσω μερικά ονόματα. Μερικές χώρες έχουν φερθεί πολύ καλά. Μία ή δύο έχουν φερθεί εξαιρετικά. Θα σας πω ποιες είναι αυτές οι εξαιρετικές χώρες την κατάλληλη στιγμή», είπε.

Για το «αόρατο» βομβαρδιστικό B-2, που είχε σε ομοίωμά του πάνω στο γραφείο, είπε ότι «φαίνεται μικρό, αλλά από κοντά είναι πολύ μεγάλο. Είναι το μόνο αεροπλάνο ικανό να μεταφέρει βόμβα 200.000 λιβρών». Μια από τις συνηθισμένες υπερβολές του γιατί ούτε τόσο μεγάλες βόμβες υπάρχουν ούτε μπορεί το B-2 να μεταφέρει… 90 τόνους βομβών.

Ερωτήθηκε, τέλος, αν μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν ήταν καθόλου σαφής: «Ναι, σίγουρα. Δεν νομίζω, αλλά θα γίνει σύντομα. Δεν θα πάρει πολύ. Και θα έχουμε έναν πολύ πιο ασφαλή κόσμο όταν τελειώσει».

Εξάλλου, είπε σε άλλο σημείο, ότι το όλο ζήτημα με το Ιράν «είναι ένα μεγάλο παιχνίδι σκακιού σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι μια αναμέτρηση του υψηλότερου επιπέδου και έχω να κάνω με πολύ έξυπνους παίκτες. Είναι έξυπνοι άνθρωποι. Αλλιώς δεν θα είχαν φτάσει μέχρι εκεί. Όταν έχεις να κάνεις με μερικούς από αυτούς τους ανθρώπους, ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις. Υψηλού επιπέδου νοημοσύνη. Άνθρωποι με πολύ υψηλό IQ».

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ SIGMA: «Ισοπαλία» ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ στην κορυφή - Η ψήφος «εκδίκησης», η άνοδος για ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία που μένει πίσω

 16.03.2026 - 23:30
Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

Αποφάσεις με τις οποίες θα στηριχθούν έμπρακτα και ουσιαστικά από την Κυβέρνηση οι κτηνοτρόφοι, λαμβάνει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της απογευματινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

  •  16.03.2026 - 17:06
Τραμπ: «Δεν θέλω καθόλου τους πολέμους, επιτεθήκαμε όμως στο Ιράν για να μην τινάξει στον αέρα τη Μέση Ανατολή»

Τραμπ: «Δεν θέλω καθόλου τους πολέμους, επιτεθήκαμε όμως στο Ιράν για να μην τινάξει στον αέρα τη Μέση Ανατολή»

  •  16.03.2026 - 23:57
Ραγδαίες εξελίξεις: Στο Κακουργιοδικείο ο Φαίδωνας Φαίδωνος – Ποινική δίωξη για βιασμό

Ραγδαίες εξελίξεις: Στο Κακουργιοδικείο ο Φαίδωνας Φαίδωνος – Ποινική δίωξη για βιασμό

  •  16.03.2026 - 20:33
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ SIGMA: «Ισοπαλία» ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ στην κορυφή - Η ψήφος «εκδίκησης», η άνοδος για ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία που μένει πίσω

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ SIGMA: «Ισοπαλία» ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ στην κορυφή - Η ψήφος «εκδίκησης», η άνοδος για ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία που μένει πίσω

  •  16.03.2026 - 23:30
«Ασπίδα» για την πρώτη κατοικία: Προσφυγή στον Επίτροπο με την πρώτη επιστολή και δεσμευτικές αποφάσεις για χρέη έως €20.000

«Ασπίδα» για την πρώτη κατοικία: Προσφυγή στον Επίτροπο με την πρώτη επιστολή και δεσμευτικές αποφάσεις για χρέη έως €20.000

  •  16.03.2026 - 19:33
Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα: Κατέρρευσε περιτοίχισμα πολυκατοικίας – Σοκάρουν οι εικόνες

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα: Κατέρρευσε περιτοίχισμα πολυκατοικίας – Σοκάρουν οι εικόνες

  •  16.03.2026 - 18:59
Υπόθεση σφετερισμού: Παραμένει υπό κράτηση η Γερμανίδα μεσίτρια – Καταγγελίες για τις φυλακές και μαρτυρίες για «οργασμό ανάπτυξης» στον Άγιο Αμβρόσιο

Υπόθεση σφετερισμού: Παραμένει υπό κράτηση η Γερμανίδα μεσίτρια – Καταγγελίες για τις φυλακές και μαρτυρίες για «οργασμό ανάπτυξης» στον Άγιο Αμβρόσιο

  •  16.03.2026 - 17:30
Α' ΓΚΡΟΥΠ: H μάχη τίτλου και Ευρώπης - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α' ΓΚΡΟΥΠ: H μάχη τίτλου και Ευρώπης - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  •  16.03.2026 - 21:05

