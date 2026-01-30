Themasports lifenewscy
Αλλαγή ώρας 2026: Πότε επιστρέφει η θερινή - Πώς επηρεάζεται ο ύπνος μας

 30.01.2026 - 17:32
Το 2026 η αλλαγή ώρας στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί κανονικά δύο φορές, καθώς το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη θερινή και τη χειμερινή ώρα εξακολουθεί να εφαρμόζεται, παρά τις κατά καιρούς συζητήσεις για την κατάργησή του.

Συγκεκριμένα, η πρώτη αλλαγή θα γίνει την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026. Στις 03:00 τα ρολόγια θα πάνε μία ώρα μπροστά και θα δείχνουν 04:00, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής ώρας.

Η επαναφορά στη χειμερινή ώρα θα γίνει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026. Στις 04:00 τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα δείχνουν 03:00, επιστρέφοντας στη λεγόμενη standard ώρα.

Πώς επηρεάζονται οι συσκευές

Την άνοιξη, κατά τη μετάβαση στη θερινή ώρα, «χάνεται» μία ώρα ύπνου, καθώς το ρολόι μετακινείται απευθείας από τις 03:00 στις 04:00. Αντίθετα, τον Οκτώβριο «κερδίζεται» μία ώρα, αφού στις 04:00 επιστρέφει στις 03:00.

Τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, tablets και «έξυπνα» ρολόγια προσαρμόζονται αυτόματα, εφόσον έχουν σωστά ρυθμισμένη τη ζώνη ώρας και είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Ωστόσο, για αναλογικά ρολόγια, επιτοίχια, ξυπνητήρια, φούρνους ή ρολόγια αυτοκινήτων, η ρύθμιση απαιτείται χειροκίνητα.

Ο λόγος ύπαρξης της αλλαγής ώρας

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ενιαίο τρόπο, ώστε όλα τα κράτη-μέλη να περνούν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και να επιστρέφουν στη χειμερινή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Στόχος αυτής της κοινής ρύθμισης είναι ο συγχρονισμός των μετακινήσεων, των αγορών, των υπηρεσιών και γενικότερα της οικονομικής δραστηριότητας, εξασφαλίζοντας κοινό πλαίσιο ώρας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πώς επηρεάζεται ο ύπνος μας

Η αλλαγή της ώρας (χειμερινή/θερινή) επηρεάζει τον ύπνο, προκαλώντας αίσθημα τζετ λαγκ, κόπωση και υπνηλία. Το φθινόπωρο (χειμερινή) κερδίζουμε 1 ώρα ύπνου, ενώ την άνοιξη (θερινή) χάνουμε 1 ώρα. Ο οργανισμός χρειάζεται περίπου 5 ημέρες έως 2 εβδομάδες για να προσαρμοστεί, με σταδιακή αλλαγή στο πρόγραμμα ύπνου.

ΠΗΓΗ: Tanea.gr

