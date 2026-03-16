Πακέτο 28 εκατ. ευρώ για τους κτηνοτρόφους: Τα 10 μέτρα και το 10ετές πλάνο ανασυγκρότησης

Αναφερόμενη στο δεύτερο πακέτο στήριξης που περιλαμβάνει εννέα συνολικά μέτρα για στήριξη των κτηνοτρόφων το οποίο αποφάσισε σε συνεδρία του τη Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο, η κ. Παναγιώτου είπε ότι τα 24,5 εκ. ευρώ αφορούν τις σημερινές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και τα 3,5 εκ. ευρώ την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου για προκαταβολή.

«Η μέχρι σήμερα ενίσχυση και στήριξη των κτηνοτρόφων με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα σε αριθμούς κρουσμάτων και ζώων είναι κοστολογημένη και είναι αυτή που έχει κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα», υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι «ουσιαστικά έχουμε 9+1 μέτρα» και πρόσθεσε ότι «σήμερα έχουν ληφθεί τα επιπλέον 9 μέτρα αθροίζοντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τη στήριξη των κτηνοτρόφων μας, όχι μόνο για τους πληγέντες κτηνοτρόφους αλλά και για τη στήριξη της κτηνοτροφίας γενικότερα μέσα από τη σύσταση της ειδικής επιτροπής με επικεφαλής τον Σταύρο Μαλά».

Κληθείσα να αναφέρει αν υπάρχουν πολιτικές ή διοικητικές ευθύνες, η Υπουργός Γεωργίας είπε ότι «από την πρώτη στιγμή ήμασταν ξεκάθαροι και είπαμε ότι η έμφαση μας και η προσήλωση μας, ως πολιτική ηγεσία αυτή τη στιγμή είναι η στήριξη των κτηνοτρόφων».

"Εννοείται ότι εάν κάτι δεν ακολουθήθηκε και αν κάτι δεν έγινε στη βάση των υποχρεώσεων των πρωτοκόλλων ή οποιονδήποτε άλλων δεδομένων που έπρεπε να γίνουν, αυτό είναι κάτι που θα διαφανεί», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι «η δική μας προσήλωση και η δική μας ευθύνη, είναι στο να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους μας και από την πρώτη μέρα το έχουμε πράξει».

Σε ερώτηση αν η Κυβέρνηση είπε την αλήθεια ότι θα θανατώνονταν τα ζώα με βάση και τον ευρωπαϊκό κανονισμό, η κ. Παναγιώτου είπε ότι «από την πρώτη στιγμή η Κυβέρνηση έχει πει την αλήθεια», ενώ η ίδια την ανέφερε και ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Η αλήθεια είναι εκεί και έχει ειπωθεί και στους πληγέντες κτηνοτρόφους τους οποίους συναντώ και μιλώ μαζί τους καθημερινά», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «η αλήθεια είναι ο ίδιος ο κανονισμός» της ΕΕ.

«Εμείς αυτό το οποίο έχουμε πει είναι ότι, προτού γίνει μαζικό αίτημα, έχουμε συζητήσει μαζί με την Επιτροπή για να δει τις ιδιαιτερότητες που έχει η Κύπρος», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «σε καμία όμως περίπτωση δεν έχουμε πει ότι οι πραγματικότητες είναι αυτές» και «σε καμία περίπτωση δεν έχουμε πει και σε κανέναν ότι δεν θα θανατωθούν τα ζώα του γι' αυτό και δεν έχει σταματήσει ποτέ και σε καμία περίπτωση δυστυχώς το μέτρο της θανάτωσης».

Ανέφερε ότι ο λόγος που έχει συμβεί αυτό είναι ότι «δεν μιλάμε για μια πολιτική απόφαση», αλλά «για μια κτηνιατρική κρίση» και πρόσθεσε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται για τον περιορισμό της νόσου είναι καθαρά κτηνιατρικές.

«Η πολιτική βούληση και η πολιτική θέση είναι αυτή ακριβώς που λαμβάνεται και από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μια ξεκάθαρη θέση και μια ξεκάθαρη βούληση μαζί, δίπλα από τους κτηνοτρόφους μας από την πρώτη μέρα και από την πρώτη στιγμή για τη στήριξή τους», πρόσθεσε.

Κληθείσα να αναφέρει αν το θέμα της παραίτησης της θεωρείται λήξαν, η κ. Παναγιώτου είπε ότι απάντησε από την πρώτη ημέρα του διορισμού της ότι «η παραίτηση μας ως Υπουργοί είναι πάντοτε από την πρώτη ημέρα στο γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας».

Ερωτηθείσα κατά πόσον υπήρξε καθυστέρηση για δράση από την Κυβέρνηση αναμένοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Υπουργός Γεωργίας είπε ότι οι αντιδράσεις ήταν εκεί από την πρώτη μέρα και «σε καμία περίπτωση δεν είχαν πάει κτηνιατρικές υπηρεσίες για να κάνουν θανατώσεις με εξαίρεση μεμονωμένες περιπτώσεις».

«Παρ' όλα αυτά υπήρχαν όντως περιπλοκές, τις οποίες κάθε φορά με συναίνεση και συνεργασία τις ξεπερνούσαμε», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «δεν είχαν σταματήσει η θανάτωση», αλλά είχε γίνει μία προτεραιοποίηση».

Σημείωσε ότι τα πρωτόκολλα ήταν εκεί και αυτά πρέπει να ακολουθήσουμε.

Επιπλέον, η Υπουργός Γεωργίας είπε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες το κρούσμα στο Δάλι είναι από ιχνηλάτηση που έχει εντοπιστεί «από ήδη θετικά ζώα».

Ερωτηθείσα αν υπάρχουν ενδείξεις μέχρι πού έχει επεκταθεί ο αφθώδης πυρετός, η κ. Παναγιώτου είπε ότι σύμφωνα και με τον κανονισμό και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα τα οποία της έχουν μεταφέρει οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, αλλά «και οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει έρθει για να μας καθοδηγήσει, κάθε φορά που υπάρχει έναν κρούσμα δημιουργείται μια ζώνη τριών και μια ζώνη δέκα χιλιόμετρο».

Σε ό,τι αφορά το κόστος που θα επωμιστεί ο Κύπριος πολίτης, η κ. Παναγιώτου είπε ότι υπάρχει και η χρηματοδότηση από την ΕΕ και πρόσθεσε ότι «σε όλη αυτή τη διαδρομή της στήριξης των κτηνοτρόφων μας δεν είμαστε μόνοι μας».

«Έχουμε μαζί μας τις αγροτικές οργανώσεις, τους εκπροσώπους τους, τους εκπροσώπους των χοιροτρόφων, τους εκπροσώπους των αγελαδοτρόφων, τους εκπροσώπους των αιγοπροβατοτρόφων», ανέφερε.

«Όλα αυτά είναι ποσά τα οποία αξιολογούνται καθημερινώς και αναδιαμορφώνονται αναλόγως και από το κρούσματα που έχουμε", πρόσθεσε.

Σε παρατήρηση ότι ο αφθώδης πυρετός ήρθε από τα κατεχόμενα και ερωτηθείσα αν έχουν θεσπιστεί ασφαλιστικές δικλείδες, η κ. Παναγιώτου είπε ότι το έχει πει και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την αυξημένη επιτήρηση και «είμαστε, ούτως ή άλλως, σε στενή γραμμή επικοινωνίας μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα των κατεχομένων».

Ανέφερε ότι ο ίδιος ο εμβολιασμός είναι ένα εργαλείο προστασίας και όλη η διαδικασία μέχρι την ανασύσταση είναι στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου.

Η Υπουργός είπε ότι αυτό το οποίο ξεχωρίζει και το πιο σημαντικό είναι η σύσταση της Εθνικής Ομάδας Εργασίας για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας με έναν δεκαετές πλάνο το οποίο θα καταθέσει μια ομάδα ειδικών.

«Αυτό, είναι η καλύτερη ασφάλεια για την επόμενη μέρα για τους κτηνοτρόφους μας και για την ίδια την κτηνοτροφία», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ