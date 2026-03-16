Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΡαγδαίες εξελίξεις: Στο Κακουργιοδικείο ο Φαίδωνας Φαίδωνος – Ποινική δίωξη για βιασμό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ραγδαίες εξελίξεις: Στο Κακουργιοδικείο ο Φαίδωνας Φαίδωνος – Ποινική δίωξη για βιασμό

 16.03.2026 - 20:33
Ραγδαίες εξελίξεις: Στο Κακουργιοδικείο ο Φαίδωνας Φαίδωνος – Ποινική δίωξη για βιασμό

Στο εδώλιο του Κακουργιοδικείου αναμένεται να καθίσει εντός των επόμενων ημερών ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, καθώς η Νομική Υπηρεσία άναψε το «πράσινο φως» για την ποινική του δίωξη έπειτα από την πολύκροτη καταγγελία γυναίκας για υπόθεση βιασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας ολοκληρώθηκε και αξιολογήθηκε ενδελεχώς από τους νομικούς λειτουργούς, οι οποίοι έδωσαν σήμερα ρητές οδηγίες για την επίσημη καταχώριση της υπόθεσης ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας σοβαρής δικαστικής διαδικασίας, καθώς κρίθηκε πως το μαρτυρικό υλικό που συλλέχθηκε είναι επαρκές για να στηρίξει κατηγορητήριο.

Βαρύ κατηγορητήριο που επισύρει μέχρι και ισόβια κάθειρξη

Οι κατηγορίες που αναμένεται να αντιμετωπίσει ο κ. Φαίδωνος ανέρχονται συνολικά στις τέσσερις και κρίνονται ως εξαιρετικά σοβαρές. Συγκεκριμένα, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τα αδικήματα του βιασμού και της άσεμνης επίθεσης, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η προσθήκη της κατηγορίας για περιαγωγή σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος.

Πρόκειται για μια κατηγορία που αφορά τη χορήγηση φαρμάκων ή άλλων ουσιών με σκοπό την εξουδετέρωση της ικανότητας αντίστασης του προσώπου. Βάσει του Ποινικού Κώδικα, το συγκεκριμένο αδίκημα θεωρείται κακούργημα και επισύρει τη μέγιστη των ποινών, δηλαδή τη φυλάκιση διά βίου.

Με την επικείμενη καταχώριση του κατηγορητηρίου, ο εν αργία Δήμαρχος θα κληθεί να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου για την επίσημη απαγγελία των κατηγοριών. Σε αυτό το στάδιο θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα της ποινικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας έναρξης της εκδίκασης της υπόθεσης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γνωστό εστιατόριο έκλεισε τοποθεσία του προσωρινά – Υπέστη ζημιές από την κακοκαιρία
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανακλήθηκαν από την αγορά ηλεκτρικά μπρίκια κυπριακού καφέ – Φωτογραφίες
Οδηγοί προσοχή: «Γεμίζει» με έργα η Λάρνακα και η Λεμεσός – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστές λωρίδες μέχρι τον Μάιο
Κενό ασφαλείας στα σχολεία: Παιδιά χωρίς επίβλεψη μετά τις 13:05 - Διορία 15 ημερών στο Υπουργείο να βρει λύση πριν συμβεί τραγωδία - Όσα ειπώθηκαν στη Βουλή
Επίθεση σε οδηγό βαν με κάμερα - Ένταλμα σύλληψης εναντίον ειδικού αστυφύλακα
Αποτροπιασμός και βαθιά ανησυχία: Ξέφυγε η κατάσταση με τους πυροβολισμούς ζώων - Δύο νέα σοκαριστικά περιστατικά κακοποίησης γάτων - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πακέτο 28 εκατ. ευρώ για τους κτηνοτρόφους: Τα 10 μέτρα και το 10ετές πλάνο ανασυγκρότησης

 16.03.2026 - 20:23
Επόμενο άρθρο

Βουλευτικές 2026: Αυτοί είναι οι 22 υποψήφιοι των Οικολόγων για Λευκωσία και Κερύνεια

 16.03.2026 - 20:46
LIVE: «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο θα πέσουν σαν πέτρα» λέει ο Τραμπ

LIVE: «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο θα πέσουν σαν πέτρα» λέει ο Τραμπ

Σε πολεμικό κλοιό βρίσκεται η Μέση Ανατολή για ακόμη μία μέρα, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι σχεδιάζει να συνεχίσει την επιχείρηση του στο Ιράν για τουλάχιστον  τρεις ακόμη εβδομάδες. Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο θα πέσουν σαν πέτρα» λέει ο Τραμπ

LIVE: «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο θα πέσουν σαν πέτρα» λέει ο Τραμπ

  •  16.03.2026 - 06:28
Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

  •  16.03.2026 - 17:06
Ραγδαίες εξελίξεις: Στο Κακουργιοδικείο ο Φαίδωνας Φαίδωνος – Ποινική δίωξη για βιασμό

Ραγδαίες εξελίξεις: Στο Κακουργιοδικείο ο Φαίδωνας Φαίδωνος – Ποινική δίωξη για βιασμό

  •  16.03.2026 - 20:33
«Ασπίδα» για την πρώτη κατοικία: Προσφυγή στον Επίτροπο με την πρώτη επιστολή και δεσμευτικές αποφάσεις για χρέη έως €20.000

«Ασπίδα» για την πρώτη κατοικία: Προσφυγή στον Επίτροπο με την πρώτη επιστολή και δεσμευτικές αποφάσεις για χρέη έως €20.000

  •  16.03.2026 - 19:33
Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα: Κατέρρευσε περιτοίχισμα πολυκατοικίας – Σοκάρουν οι εικόνες

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα: Κατέρρευσε περιτοίχισμα πολυκατοικίας – Σοκάρουν οι εικόνες

  •  16.03.2026 - 18:59
Υπόθεση σφετερισμού: Παραμένει υπό κράτηση η Γερμανίδα μεσίτρια – Καταγγελίες για τις φυλακές και μαρτυρίες για «οργασμό ανάπτυξης» στον Άγιο Αμβρόσιο

Υπόθεση σφετερισμού: Παραμένει υπό κράτηση η Γερμανίδα μεσίτρια – Καταγγελίες για τις φυλακές και μαρτυρίες για «οργασμό ανάπτυξης» στον Άγιο Αμβρόσιο

  •  16.03.2026 - 17:30
Αλλάζει το σκηνικό: Από τη σκόνη… στις καταιγίδες και τα χιόνια – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Αλλάζει το σκηνικό: Από τη σκόνη… στις καταιγίδες και τα χιόνια – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

  •  16.03.2026 - 17:42
Α' ΓΚΡΟΥΠ: H μάχη τίτλου και Ευρώπης - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α' ΓΚΡΟΥΠ: H μάχη τίτλου και Ευρώπης - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  •  16.03.2026 - 21:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα