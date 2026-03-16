Ραγδαίες εξελίξεις: Στο Κακουργιοδικείο ο Φαίδωνας Φαίδωνος – Ποινική δίωξη για βιασμό

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας ολοκληρώθηκε και αξιολογήθηκε ενδελεχώς από τους νομικούς λειτουργούς, οι οποίοι έδωσαν σήμερα ρητές οδηγίες για την επίσημη καταχώριση της υπόθεσης ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας σοβαρής δικαστικής διαδικασίας, καθώς κρίθηκε πως το μαρτυρικό υλικό που συλλέχθηκε είναι επαρκές για να στηρίξει κατηγορητήριο.

Βαρύ κατηγορητήριο που επισύρει μέχρι και ισόβια κάθειρξη

Οι κατηγορίες που αναμένεται να αντιμετωπίσει ο κ. Φαίδωνος ανέρχονται συνολικά στις τέσσερις και κρίνονται ως εξαιρετικά σοβαρές. Συγκεκριμένα, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τα αδικήματα του βιασμού και της άσεμνης επίθεσης, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η προσθήκη της κατηγορίας για περιαγωγή σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος.

Πρόκειται για μια κατηγορία που αφορά τη χορήγηση φαρμάκων ή άλλων ουσιών με σκοπό την εξουδετέρωση της ικανότητας αντίστασης του προσώπου. Βάσει του Ποινικού Κώδικα, το συγκεκριμένο αδίκημα θεωρείται κακούργημα και επισύρει τη μέγιστη των ποινών, δηλαδή τη φυλάκιση διά βίου.

Με την επικείμενη καταχώριση του κατηγορητηρίου, ο εν αργία Δήμαρχος θα κληθεί να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου για την επίσημη απαγγελία των κατηγοριών. Σε αυτό το στάδιο θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα της ποινικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας έναρξης της εκδίκασης της υπόθεσης.