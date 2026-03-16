Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Βουλευτικές 2026: Αυτοί είναι οι 22 υποψήφιοι των Οικολόγων για Λευκωσία και Κερύνεια
Βουλευτικές 2026: Αυτοί είναι οι 22 υποψήφιοι των Οικολόγων για Λευκωσία και Κερύνεια

 16.03.2026 - 20:46
Τους υποψήφιους για τις επαρχίες Λευκωσίας και Κερύνειας παρουσίασε τη Δευτέρα το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.

Οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές στην επαρχία Κερύνειας είναι οι Ευαγγέλου Γρηγόριος, Φουρουκλά Χρυστάλλα και Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος.

Οι 19 υποψήφιοι στην επαρχία Λευκωσίας είναι οι Αριστοτέλους Χαράλαμπος, Γιάγκου Άδωνις, Δανιηλίδης Βαλέριος, Δημητρίου Σταυρούλα, Θεοφάνους Ανδρέας, Καραχάν Οζ, Κολά Μαρία, Λουκά Νικολέττα, Λυμπουρή Κοζάκου Έλενα, Μενελάου Μιχάλης, Οικονόμου Ιωάννης, Πετρίδου Στέλλα, Σακαδάκη Αλεξία, Ταλιώτης Παναγιώτης, Τριανταφυλλίδου Μαρία, Τσιμίλλης Κυριάκος, Χατζηστυλλή Αικατερίνη, Χρήστου Βιργινία και Χρίστου Ανδρέας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση των υποψηφίων, τιμήθηκαν και πρόσωπα που διετέλεσαν Δημοτικοί Σύμβουλοι στη Λευκωσία με το Κίνημα Οικολόγων, ενώ προβλήθηκε και ντοκιμαντέρ για το έργο και την παρουσία του Κινήματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ραγδαίες εξελίξεις: Στο Κακουργιοδικείο ο Φαίδωνας Φαίδωνος – Ποινική δίωξη για βιασμό

 16.03.2026 - 20:33
Επόμενο άρθρο

Α' ΓΚΡΟΥΠ: H μάχη τίτλου και Ευρώπης - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 16.03.2026 - 21:05
LIVE: «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, οι τιμές στο πετρέλαιο θα πέσουν σαν πέτρα» λέει ο Τραμπ

Σε πολεμικό κλοιό βρίσκεται η Μέση Ανατολή για ακόμη μία μέρα, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι σχεδιάζει να συνεχίσει την επιχείρηση του στο Ιράν για τουλάχιστον  τρεις ακόμη εβδομάδες. Δείτε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  16.03.2026 - 06:28
Αφθώδης Πυρετός: Ηχηρή απάντηση της Κυβέρνησης με 9 μέτρα – Όλα όσα αποφασίζει το Υπουργικό

  •  16.03.2026 - 17:06
Ραγδαίες εξελίξεις: Στο Κακουργιοδικείο ο Φαίδωνας Φαίδωνος – Ποινική δίωξη για βιασμό

  •  16.03.2026 - 20:33
«Ασπίδα» για την πρώτη κατοικία: Προσφυγή στον Επίτροπο με την πρώτη επιστολή και δεσμευτικές αποφάσεις για χρέη έως €20.000

  •  16.03.2026 - 19:33
Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα: Κατέρρευσε περιτοίχισμα πολυκατοικίας – Σοκάρουν οι εικόνες

  •  16.03.2026 - 18:59
Υπόθεση σφετερισμού: Παραμένει υπό κράτηση η Γερμανίδα μεσίτρια – Καταγγελίες για τις φυλακές και μαρτυρίες για «οργασμό ανάπτυξης» στον Άγιο Αμβρόσιο

  •  16.03.2026 - 17:30
Αλλάζει το σκηνικό: Από τη σκόνη… στις καταιγίδες και τα χιόνια – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

  •  16.03.2026 - 17:42
Α' ΓΚΡΟΥΠ: H μάχη τίτλου και Ευρώπης - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  •  16.03.2026 - 21:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα