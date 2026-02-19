Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠολύ λυπηρή η υπόθεση με τον Άντριου, λέει ο Τραμπ - Δηλώνει ειδικός στις απαλλαγές
ΔΙΕΘΝΗ

Πολύ λυπηρή η υπόθεση με τον Άντριου, λέει ο Τραμπ - Δηλώνει ειδικός στις απαλλαγές

 19.02.2026 - 23:51
Πολύ λυπηρή η υπόθεση με τον Άντριου, λέει ο Τραμπ - Δηλώνει ειδικός στις απαλλαγές

Είναι ένα ζήτημα πολύ λυπηρό, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε ερώτημα για την υπόθεση του πρίγκιπα Άντριου που νωρίτερα σήμερα κρατήθηκε από την αστυνομία για 12 ώρες σχετικά με τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο ταξίδι του στη Τζόρτζια, ο Τραμπ σχολίασε την υπόθεση λέγοντας απλώς «κρίμα».

«Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό. Νομίζω ότι είναι πολύ κακό για τη βασιλική οικογένεια. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό», είπε ακόμη και πρόσθεσε: «Για μένα, είναι πολύ λυπηρό».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο βασιλιά Κάρολο, ο οποίος «προφανώς θα έρθει πολύ σύντομα στη χώρα μας». «Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος, ο βασιλιάς», σχολίασε.

Το BBC υπενθυμίζει ότι ο Τραμπ έκανε παρόμοιες δηλώσεις τον Νοέμβριο, λέγοντας ότι ένιωθε «άσχημα» για τη βασιλική οικογένεια μετά την αφαίρεση του τίτλου του Άντριου.

Είπε ακόμη ότι «είναι πραγματικά ενδιαφέρον γιατί κανείς δεν μιλούσε για τον Έπσταϊν όταν ήταν ζωντανός, αλλά τώρα μιλούν. Εγώ είμαι αυτός που μπορεί να μιλήσει γι' αυτό γιατί έχω απαλλαγεί εντελώς. Δεν έκανα τίποτα».

Ερωτήθηκε μάλιστα και αν πιστεύει ότι θα συλληφθούν και οι Αμερικανοί συνεργάτες του Τζέφρι Επστάιν, οπότε είχε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει τις γνώσεις του: «Είμαι κατά κάποιον τρόπο ειδικός στο θέμα, γιατί έχω απαλλαγεί πλήρως από κάθε ευθύνη. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μπορώ να μιλήσω για αυτό με πολύ ωραίο τρόπο. Νομίζω ότι είναι κρίμα. Δεν έκανα τίποτα».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι «χρυσοί» αριθμοί για τα €1.800.000
Έφτασε στην Ελλάδα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας του – Δείτε φωτογραφίες
Αφέθηκε ελεύθερος ο Άντριου - Σοκαρισμένος φεύγει από το Τμήμα, δείτε την πρώτη φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα μετά τη σύλληψη
ThemaPoll: Η μία χώρα μετά την άλλη απαγορεύουν τα social media στα παιδιά – Πιστεύετε ότι πρέπει να εφαρμοστεί και στην Κύπρο;
ΒΙΝΤΕΟ: «Δεν ήταν γνωστοί στις Αρχές οι συλληφθέντες» - Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το «μαμούθ» φορτίο στο Στρόβολο
Βουβός πόνος στο Λιοπέτρι: Το «τελευταίο αντίο» στην 19χρονη Κριστίνα ακυρώνει το καρναβάλι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μυστήριο με ακέφαλη σορό Γερμανίδας στη Φλωρεντία: Εντοπίστηκε σε ερημική τοποθεσία

 19.02.2026 - 23:00
Επόμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Εκατοντάδες ψάρια ξεβράστηκαν στους δρόμους της Βενετίας

 19.02.2026 - 23:57
Τραγωδία στο highway: Νεκρός ο 70χρονος Σάββας – Παρασύρθηκε από όχημα ενώ εργαζόταν

Τραγωδία στο highway: Νεκρός ο 70χρονος Σάββας – Παρασύρθηκε από όχημα ενώ εργαζόταν

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ο 70χρονος εργάτης Σάββας Ιωάννου, από την Πάφο, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, ενώ εκτελούσε εργασίες σήμανσης του δρόμου, μαζί με συναδέλφους του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία στο highway: Νεκρός ο 70χρονος Σάββας – Παρασύρθηκε από όχημα ενώ εργαζόταν

Τραγωδία στο highway: Νεκρός ο 70χρονος Σάββας – Παρασύρθηκε από όχημα ενώ εργαζόταν

  •  19.02.2026 - 22:16
ΒΙΝΤΕΟ: «Δεν ήταν γνωστοί στις Αρχές οι συλληφθέντες» - Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το «μαμούθ» φορτίο στο Στρόβολο

ΒΙΝΤΕΟ: «Δεν ήταν γνωστοί στις Αρχές οι συλληφθέντες» - Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το «μαμούθ» φορτίο στο Στρόβολο

  •  19.02.2026 - 21:14
Χριστοδουλίδης για Κυπριακό: «Δεν αποπροσανατολίζομαι από τον στόχο – Πάω στη συνάντηση με βούληση για λύση»

Χριστοδουλίδης για Κυπριακό: «Δεν αποπροσανατολίζομαι από τον στόχο – Πάω στη συνάντηση με βούληση για λύση»

  •  19.02.2026 - 20:21
«Συμβούλιο Ειρήνης»: Στο τραπέζι οι 4 προτάσεις της Κύπρου – Ο ρόλος-κλειδί στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης

«Συμβούλιο Ειρήνης»: Στο τραπέζι οι 4 προτάσεις της Κύπρου – Ο ρόλος-κλειδί στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης

  •  19.02.2026 - 20:43
Annie Alexoui στο «Τ»: Η ζωή μακριά από την Κύπρο – «Δεν είναι του σχιερκού τους…» - Τα μηνύματα προς τον κόσμο

Annie Alexoui στο «Τ»: Η ζωή μακριά από την Κύπρο – «Δεν είναι του σχιερκού τους…» - Τα μηνύματα προς τον κόσμο

  •  19.02.2026 - 12:09
Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι «χρυσοί» αριθμοί για τα €1.800.000

Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι «χρυσοί» αριθμοί για τα €1.800.000

  •  19.02.2026 - 22:06
Αφέθηκε ελεύθερος ο Άντριου - Σοκαρισμένος φεύγει από το Τμήμα, δείτε την πρώτη φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα μετά τη σύλληψη

Αφέθηκε ελεύθερος ο Άντριου - Σοκαρισμένος φεύγει από το Τμήμα, δείτε την πρώτη φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα μετά τη σύλληψη

  •  19.02.2026 - 21:43
Έφτασε στην Ελλάδα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας του – Δείτε φωτογραφίες

Έφτασε στην Ελλάδα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας του – Δείτε φωτογραφίες

  •  19.02.2026 - 19:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα