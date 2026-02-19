ΒΙΝΤΕΟ: Εκατοντάδες ψάρια ξεβράστηκαν στους δρόμους της Βενετίας

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media άνθρωποι παρακολουθούν έκπληκτοι τα ψάρια να κολυμπούν στους δρόμους.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αυτά τα είδη ψαριού κολυμπάνε στο κανάλι κατά τη διάρκεια του χειμώνα προκειμένου να γλιτώσουν τα κρύα νερά.

Κάθε χρόνο, μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, χιλιάδες ψάρια καταλήγουν λόγω της παλίρροιας από τα κανάλια στα πλημμυρισμένα σοκάκια της πόλης.

Σύμφωνα με αναλύσεις εμπειρογνωμόνων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και ερευνητών του Πανεπιστημίου Ca' Foscari, πρόκειται για ένα είδος ψαριού, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε διαφορετικές περιεκτικότητες αλατιού στο νερό.

Αυτό αποτελεί έναν τρόπο επιβίωσης για τα ψάρια, καθώς αναζητούν προστασία από τις χαμηλές θερμοκρασίες της λιμνοθάλασσας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Τα ψάρια βρίσκουν εκεί ακόμη και την απαραίτητη τροφή, η οποία αποτελείται κυρίως από οργανικά υπολείμματα στον βυθό του καναλιού. Μόλις το χειμερινό κρύο υποχωρήσει, τα κοπάδια των ψαριών σταδιακά επιστρέφουν στην ανοιχτή λιμνοθάλασσα.