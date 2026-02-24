Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Πιθανότητα για τοπικές βροχές, και στο βάθος... χιόνι – Ποιες περιοχές επηρεάζονται - Προετοιμαστείτε για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

 24.02.2026 - 06:19
Καιρός: Πιθανότητα για τοπικές βροχές, και στο βάθος... χιόνι – Ποιες περιοχές επηρεάζονται - Προετοιμαστείτε για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Ασταθής αέρια μάζα επηρεάζει παροδικά την περιοχή σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, ενώ ψυχρή αέρια μάζα θα επηρεάσει το νησί από την Πέμπτη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και σταδιακά τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο στα δυτικά θα καταστεί σταδιακά μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Το υπόλοιπο της Πέμπτης και την Παρασκευή, τοπικά αυξημένες νεφώσεις δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία την Τετάρτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ενώ την Πέμπτη θα σημειώσει αισθητή πτώση και μη αξιόλογη μεταβολή την Παρασκευή, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Η σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία που χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα και εμφανή στασιμότητα στο Κυπριακό.

