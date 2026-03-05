Πύρινος εφιάλτης στη Λεμεσό: Από ένα καλώδιο κινδύνεψε ολόκληρη οικογένεια

Η κλήση λήφθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στις 21:16, κινητοποιώντας άμεσα τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου», ο οποίος έσπευσε στο σημείο με δύο πυροσβεστικά οχήματα.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπνοδωμάτιο της οικίας και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των εύφλεκτων υλικών. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 22:13, προτού προλάβει να επεκταθεί στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού.
Παρά την άμεση κατάσβεση, οι ζημιές στο υπνοδωμάτιο είναι εκτεταμένες, ενώ από τη θερμότητα και τους καπνούς επηρεάστηκαν έπιπλα, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση της οικίας, καθώς και η βαφή της τοιχοποιίας.
Οι ένοικοι, οι οποίοι βρίσκονταν εντός του σπιτιού εκείνη την ώρα, αντιλήφθηκαν εγκαίρως τις φλόγες και κατάφεραν να εξέλθουν με ασφάλεια, χωρίς να σημειωθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός.
Σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις των αρχών, η αιτία της πυρκαγιάς αποδίδεται σε ηλεκτρικό πρόβλημα. Συγκεκριμένα, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από καλώδιο επέκτασης (extension) που ήταν συνδεδεμένο σε ρευματοδότη.