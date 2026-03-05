Πύρινος εφιάλτης στη Λεμεσό: Από ένα καλώδιο κινδύνεψε ολόκληρη οικογένεια

Η κλήση λήφθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στις 21:16, κινητοποιώντας άμεσα τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου», ο οποίος έσπευσε στο σημείο με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

​Η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπνοδωμάτιο της οικίας και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των εύφλεκτων υλικών. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 22:13, προτού προλάβει να επεκταθεί στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού.

Παρά την άμεση κατάσβεση, οι ζημιές στο υπνοδωμάτιο είναι εκτεταμένες, ενώ από τη θερμότητα και τους καπνούς επηρεάστηκαν έπιπλα, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση της οικίας, καθώς και η βαφή της τοιχοποιίας.

​Οι ένοικοι, οι οποίοι βρίσκονταν εντός του σπιτιού εκείνη την ώρα, αντιλήφθηκαν εγκαίρως τις φλόγες και κατάφεραν να εξέλθουν με ασφάλεια, χωρίς να σημειωθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός.

​Σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις των αρχών, η αιτία της πυρκαγιάς αποδίδεται σε ηλεκτρικό πρόβλημα. Συγκεκριμένα, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από καλώδιο επέκτασης (extension) που ήταν συνδεδεμένο σε ρευματοδότη.