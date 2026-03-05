Τείχος προστασίας πάνω από την Κύπρο: Η Ευρώπη θωρακίζει το νησί μετά το κτύπημα στο Ακρωτήρι

Μετά την επίθεση με drone που δέχθηκαν οι Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι τα ξημερώματα της Δευτέρας, η Λευκωσία έχει καταστεί το επίκεντρο μιας διεθνούς επιχείρησης αποτροπής, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να ξεκαθαρίζει πως «η βοήθεια αφορά αποκλειστικά την άμυνα και την προστασία μας».
Ο «χάρτης» της στρατιωτικής ενίσχυσης
Η ανταπόκριση των εταίρων είναι άμεση, με εξελιγμένα οπλικά συστήματα να καταφθάνουν ήδη στο νησί και στα πέριξ ύδατα:
Ελλάδα: Η Αθήνα άνοιξε τον δρόμο, στέλνοντας τέσσερα μαχητικά F-16. Στη θάλασσα βρίσκονται οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», η οποία φέρει το δοκιμασμένο αντί-drone σύστημα «Κένταυρος».
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε την αποστολή αντιπυραυλικών συστημάτων και εξειδικευμένων μονάδων αντί-drone. Παράλληλα, γαλλική φρεγάτα βρίσκεται σε πορεία για τη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, ενισχύοντας την επιτήρηση των υδάτων.
Ηνωμένο Βασίλειο: Το Λονδίνο στέλνει πολεμικό πλοίο στην Κύπρο προς υπεράσπιση των Βρετανικών Βάσεων.
Πολιτική στήριξη και το «μήνυμα» της ΕΕ
Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έστειλε σαφές μήνυμα πως η ΕΕ στέκεται «συλλογικά και απερίφραστα» στο πλευρό της Κύπρου, παρά το γεγονός ότι ο στόχος ήταν οι Βρετανικές Βάσεις.
Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας δείχνει ότι η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει το περιστατικό ως μεμονωμένο, αλλά ως απειλή για το σύνολο των κρατών-μελών της στην περιοχή.
Η στάση της Λευκωσίας
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, κατά τη συνάντησή του με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, την Τρίτη, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έδειξε τον δρόμο.
«Η Ελλάδα είναι παρούσα σε μια κίνηση ουσίας που ανοίγει τον δρόμο για την ΕΕ. Η δική σας ανταπόκριση κινητοποιεί και τους υπόλοιπους», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αξιολογούν κάθε ώρα την κατάσταση, ενώ τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στις ανακοινώσεις που αναμένονται από τη Ρώμη.