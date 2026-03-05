Themasports lifenewscy
Τείχος προστασίας πάνω από την Κύπρο: Η Ευρώπη θωρακίζει το νησί μετά το κτύπημα στο Ακρωτήρι

 05.03.2026 - 06:40
Τείχος προστασίας πάνω από την Κύπρο: Η Ευρώπη θωρακίζει το νησί μετά το κτύπημα στο Ακρωτήρι

Σε μια πρωτοφανή επίδειξη στρατιωτικής αλληλεγγύης, οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις σπεύδουν να θωρακίσουν την Κύπρο, μετατρέποντας το νησί σε έναν απόρθητο αμυντικό κόμβο.

Μετά την επίθεση με drone που δέχθηκαν οι Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι τα ξημερώματα της Δευτέρας, η Λευκωσία έχει καταστεί το επίκεντρο μιας διεθνούς επιχείρησης αποτροπής, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να ξεκαθαρίζει πως «η βοήθεια αφορά αποκλειστικά την άμυνα και την προστασία μας».

​Ο «χάρτης» της στρατιωτικής ενίσχυσης

​Η ανταπόκριση των εταίρων είναι άμεση, με εξελιγμένα οπλικά συστήματα να καταφθάνουν ήδη στο νησί και στα πέριξ ύδατα:

Ελλάδα: Η Αθήνα άνοιξε τον δρόμο, στέλνοντας τέσσερα μαχητικά F-16. Στη θάλασσα βρίσκονται οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», η οποία φέρει το δοκιμασμένο αντί-drone σύστημα «Κένταυρος».

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε την αποστολή αντιπυραυλικών συστημάτων και εξειδικευμένων μονάδων αντί-drone. Παράλληλα, γαλλική φρεγάτα βρίσκεται σε πορεία για τη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, ενισχύοντας την επιτήρηση των υδάτων.

Ηνωμένο Βασίλειο: Το Λονδίνο στέλνει πολεμικό πλοίο στην Κύπρο προς υπεράσπιση των Βρετανικών Βάσεων.

​Πολιτική στήριξη και το «μήνυμα» της ΕΕ

​Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έστειλε σαφές μήνυμα πως η ΕΕ στέκεται «συλλογικά και απερίφραστα» στο πλευρό της Κύπρου, παρά το γεγονός ότι ο στόχος ήταν οι Βρετανικές Βάσεις.

Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας δείχνει ότι η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει το περιστατικό ως μεμονωμένο, αλλά ως απειλή για το σύνολο των κρατών-μελών της στην περιοχή.

​Η στάση της Λευκωσίας

​Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, κατά τη συνάντησή του με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, την Τρίτη, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έδειξε τον δρόμο.

​«Η Ελλάδα είναι παρούσα σε μια κίνηση ουσίας που ανοίγει τον δρόμο για την ΕΕ. Η δική σας ανταπόκριση κινητοποιεί και τους υπόλοιπους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

​Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αξιολογούν κάθε ώρα την κατάσταση, ενώ τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στις ανακοινώσεις που αναμένονται από τη Ρώμη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

LIVE: Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Ιράν και Λίβανο – Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ μετά από εκτόξευση ιρανικών πυραύλων

LIVE: Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Ιράν και Λίβανο – Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ μετά από εκτόξευση ιρανικών πυραύλων

Μαίνεται για 6η μέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν. Οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν και τον Λίβανο, ενώ στο επίκεντρο των επιθέσεων της Τεχεράνης βρίσκονται αμερικανικοί στόχοι σε χώρες του Κόλπου και το Ισραήλ. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

