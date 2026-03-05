Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακυρώνονται και κρουαζιέρες λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή – Δείτε τις ημερομηνίες

 05.03.2026 - 08:13
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακυρώνονται και κρουαζιέρες λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή – Δείτε τις ημερομηνίες

Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βρισκόμαστε σε τακτική επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η προτεραιότητά μας ήταν και παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών και του πληρώματός μας.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην ακύρωση των ακόλουθων προγραμματισμένων αναχωρήσεων του Celestyal Journey:

· 07 και 14 Μαρτίου από Ντόχα, Κατάρ

· 09 και 16 Μαρτίου από Ντουμπάι, ΗΑΕ

Όλοι οι επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν στις ακυρωθείσες αναχωρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ πλήρους επιστροφής χρημάτων ή μελλοντικού πιστωτικού για κρουαζιέρα.

Με την ακύρωση των υπολοίπων προγραμματισμένων αναχωρήσεων, η φετινή σεζόν μας στον Αραβικό Κόλπο ολοκληρώνεται. Υπό την επιφύλαξη των επιχειρησιακών συνθηκών, το Celestyal Journey και το Celestyal Discovery θα επανατοποθετηθούν στην Αθήνα, προκειμένου να ξεκινήσουν το προγραμματισμένο τους πρόγραμμα στη Μεσόγειο.

Ευχαριστούμε ειλικρινά τους επιβάτες και τους συνεργάτες μας για την υπομονή και την κατανόησή τους σε αυτή τη διαρκώς εξελισσόμενη κατάσταση.

 

Σχετικά με τη Celestyal, η βραβευμένη εταιρεία κρουαζιέρας που δραστηριοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, συνεχίζει να θέτει τα πρότυπα για ανεπανάληπτες ταξιδιωτικές εμπειρίες στα Eλληνικά νησιά, την Αδριατική και τον Αραβικό Κόλπο. Με θεμέλιο την μοναδική ελληνική κληρονομιά της, η εταιρεία ξεχωρίζει για την εξαιρετική φιλοξενία που προσφέρει στους ταξιδιώτες της, εξασφαλίζοντας μια αυθεντική εμπειρία πολιτισμικής εξερεύνησης τόσο κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας όσο και στις περιοχές που επισκέπτονται. Διαθέτοντας στην κατοχή της δύο νεοαποκτηθέντα και πλήρως ανακαινισμένα πλοία, με χωρητικότητα έως 1360 επιβάτες, η Celestyal δίνει προτεραιότητα στις ιδιαίτερα εξατομικευμένες υπηρεσίες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών που υποδέχεται πάνω από 140.000 επιβάτες ετησίως από περισσότερες από 130 διαφορετικές εθνικότητες.

