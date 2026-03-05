ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακυρώνονται και κρουαζιέρες λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή – Δείτε τις ημερομηνίες

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην ακύρωση των ακόλουθων προγραμματισμένων αναχωρήσεων του Celestyal Journey:

· 07 και 14 Μαρτίου από Ντόχα, Κατάρ

· 09 και 16 Μαρτίου από Ντουμπάι, ΗΑΕ

Όλοι οι επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν στις ακυρωθείσες αναχωρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ πλήρους επιστροφής χρημάτων ή μελλοντικού πιστωτικού για κρουαζιέρα.

Με την ακύρωση των υπολοίπων προγραμματισμένων αναχωρήσεων, η φετινή σεζόν μας στον Αραβικό Κόλπο ολοκληρώνεται. Υπό την επιφύλαξη των επιχειρησιακών συνθηκών, το Celestyal Journey και το Celestyal Discovery θα επανατοποθετηθούν στην Αθήνα, προκειμένου να ξεκινήσουν το προγραμματισμένο τους πρόγραμμα στη Μεσόγειο.

Ευχαριστούμε ειλικρινά τους επιβάτες και τους συνεργάτες μας για την υπομονή και την κατανόησή τους σε αυτή τη διαρκώς εξελισσόμενη κατάσταση.

