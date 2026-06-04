Ανείπωτη θλίψη: Πέθανε ο Ανδρέας Ελευθερίου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει σήμερα (4/6) στις 4:00 το απόγευμα στην εκκλησία Αγίου Στυλιανού στην Ξυλοφάγου.

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια.