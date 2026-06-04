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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανείπωτη θλίψη: Πέθανε ο Ανδρέας Ελευθερίου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 04.06.2026 - 11:58
Ανείπωτη θλίψη: Πέθανε ο Ανδρέας Ελευθερίου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Ανείπωτη θλίψη σε όσους τον γνώριζαν και τον αγάπησαν σκόρπισε η είδηση θανάτου του Ανδρέα Ελευθερίου σε ηλικία 83 χρονών.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει σήμερα (4/6) στις 4:00 το απόγευμα στην εκκλησία Αγίου Στυλιανού στην Ξυλοφάγου.

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια.

 

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