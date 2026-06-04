Υπόθεση «Σάντυ»: Επιφυλάχθηκε η απόφαση του Ανωτάτου στην αίτηση Κληρίδη για ακύρωση του εντάλματος έρευνας

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο δικηγόρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε το Δικαστήριο ότι ο Γενικός Εισαγγελέας δεν προτίθεται να καταχωρήσει ένσταση στην αίτηση του κ. Νίκου Κληρίδη. Παράλληλα, ανέφερε ότι επικοινώνησε με έναν εκ των ανακριτών της υπόθεσης, ο οποίος επιβεβαίωσε πως από την έναρξη των ερευνών είχαν δοθεί οδηγίες να μην υπάρξει πρόσβαση σε δεδομένα ιδιωτικής επικοινωνίας που ενδεχομένως περιλαμβάνονταν στα αντικείμενα που παραλήφθηκαν κατά την έρευνα. Όπως ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου, δεν έγινε οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου των κατασχεθέντων αντικειμένων.

Από πλευράς του αιτητή, ο δικηγόρος του Νίκου Κληρίδη, Αλέξανδρος Κληρίδης, ανέφερε ότι, παρά το γεγονός πως ο Γενικός Εισαγγελέας δεν καταχώρησε ένσταση στην αίτηση, η υπεράσπιση υιοθετεί πλήρως το περιεχόμενο της αίτησης και της γραπτής αγόρευσης που είχε κατατεθεί κατά το στάδιο εξασφάλισης άδειας για την καταχώρησή της.

Όπως υποστήριξε, το αντικείμενο της διαδικασίας δεν αφορά το ανακριτικό έργο που ακολούθησε την εκτέλεση του εντάλματος έρευνας, αλλά τη νομιμότητα της έκδοσης και εκτέλεσής του. Πρόσθεσε ακόμη ότι η πρόσβαση της Αστυνομίας στα υποστατικά και στις ηλεκτρονικές συσκευές του αιτητή συνιστά από μόνη της παραβίαση συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, ανεξαρτήτως του κατά πόσο τα δεδομένα που κατασχέθηκαν έτυχαν περαιτέρω επεξεργασίας.

«Η παραβίαση υπήρχε και η αποκατάσταση αυτής της παραβίασης ξεκινά με την έκδοση του προνομιακού εντάλματος certiorari, ως η αίτησή μας», ανέφερε.

Το Δικαστήριο, αφού άκουσε τις θέσεις των δύο πλευρών, επιφύλαξε την απόφασή του.

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους μετά το πέρας της διαδικασίας, ο δικηγόρος του αιτητή, Αλέξανδρος Κληρίδης, ανέφερε ότι η πλευρά του διαφωνεί με τη θέση που διατυπώθηκε εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα, υποστηρίζοντας ότι το επίδικο ζήτημα δεν αφορά τις ενέργειες που ακολούθησαν την έρευνα, αλλά τη νομιμότητα της έκδοσης και εκτέλεσης του ίδιου του εντάλματος.

«Φυσικά εμάς μας βρήκε αντίθετους αυτή η δήλωση. Παρά το γεγονός ότι δεν καταχωρεί ένσταση ο Γενικός Εισαγγελέας, το Δικαστήριο πρέπει να εξετάσει την αίτησή μας επί της ουσίας. Γι’ αυτό προωθήσαμε όλους τους λόγους της αίτησης όπως είχαν τεθεί εξ αρχής και προσθέσαμε ότι το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας δεν είναι οποιαδήποτε αστυνομική ενέργεια που ακολούθησε την έρευνα, αλλά η έκδοση και η εκτέλεση του ίδιου του εντάλματος», δήλωσε.

Ερωτηθείς για τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Αστυνομίας αναφορικά με την κατάληξη των ερευνών στην υπόθεση «Σάντη», ο κ. Κληρίδης απέφυγε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο, επικαλούμενος την εκκρεμότητα της δικαστικής απόφασης.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Κληρίδης περιορίστηκε να δηλώσει ότι καλύφθηκε πλήρως από τις τοποθετήσεις του συνηγόρου του, προσθέτοντας ότι αναμένει την απόφαση του Δικαστηρίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ