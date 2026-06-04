Κακόβουλη η φωτιά σε όχημα στην Αραδίππου - Θα κληθεί για κατάθεση ο ιδιοκτήτης - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με την αστυνομία "έπειτα από εξετάσεις στη σκηνή από μέλη της Δύναμης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας εντοπίστηκε εύφλεκτη ύλη".

Τα κίνητρα του δράστη ή των δραστών παραμένουν, μέχρι στιγμής, άγνωστα, ενώ θα κληθεί για κατάθεση ο 65χρονος ιδιοκτήτης του οχήματος για ν’ αναφέρει εάν έχει συγκεκριμένες υποψίες.

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Υπενθυμίζεται πως σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει πως «Γύρω στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε όχημα ιδιοκτησία 65χρονου, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία του στην Αραδίππου»

Αναφέρεται ότι «Το εν λόγω όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε άλλα δύο οχήματα ιδιοκτησία 66χρονης και 36χρονης».

Σημειώνεται πως «Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας».

Η σκηνή αποκλείστηκε και φρουρείτο κατά την διάρκεια της νύκτας από μέλη της αστυνομίας.

Με το πρώτο φως της ημέρας μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας και της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας θα πραγματοποιήσουν έρευνες στην σκηνή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.

Η υπόθεση διερευνάται από τον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίππου.

Πηγή:news.rik.cy, φωτογραφίες: Σταύρος Χατζησάββας