Αγανάκτηση για καταφύγια μόνο για… ανθρώπους – Τι θα γίνει με τα κατοικίδια; «Είναι μέλη της οικογένειάς μας»

Αγανακτισμένοι οι πολίτες αναρωτιούνται πού θα αφήσουν τα κατοικίδιά τους. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι οποίοι δηλώνουν ότι σε περίπτωση απειλής δεν θα πάνε στα καταφύγια και προτιμούν να μείνουν σπίτι με τα «παιδιά» τους.

Επικοινωνήσαμε με τον Πρόεδρο του Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου, Κυριάκο Κυριάκου, για τον δικό του σχολιασμό, ο οποίος ήταν αρκετά έντονος για το ζήτημα. «Πρέπει να αλλάξουν αυτή την πρόνοια, να μπορούν οι πολίτες να πάρουν μαζί τους τα κατοικίδια. Ποιος αποφάσισε ότι τα μέλη της οικογένειάς μου δεν μπορώ να τα πάρω μαζί μου;», διερωτήθηκε.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι σε άλλες χώρες του κόσμου, τα κατοικίδια είναι μαζί με τους ιδιοκτήτες τους. «Έχουμε δει στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, μέχρι και την Βηρυτό, που είναι κάτω σε υπόγεια καταφύγια και έχουν και τα κατοικίδια τους. Ακόμη και στην Ουκρανία», υπέδειξε.

Τι άλλαξε στην Ουκρανία

Με έρευνα στο διαδίκτυο, εντοπίσαμε ότι τον Ιανουάριο του 2024 το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας άλλαξε τις πρόνοιες για τα καταφύγια επιτρέποντας και κατοικίδια με συγκεκριμένες οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες τους. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, τα άτομα με κατοικίδια επιτρέπεται να διαμένουν σε καταφύγια υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αρχικά, τα ζώα να φιλοξενούνται σε ξεχωριστούς χώρους ή σε καθορισμένους χώρους εντός του καταφυγίου.

Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται επίσης να:

παρέχουν τις απαραίτητες συνθήκες για τα ζώα τους στο καταφύγιο και να διασφαλίζουν την ασφάλειά τους

επιβλέπουν συνεχώς τα κατοικίδιά τους, να εξασφαλίζουν την ασφάλεια άλλων ανθρώπων και ζώων στο καταφύγιο

εμποδίζουν τα ζώα τους να προκαλούν ζημιές στην περιουσία των άλλων

τηρούν τους υγειονομικούς, κτηνιατρικούς και κτηνιατρικούς κανόνες και κανόνες

δέχονται τον σκύλο τους με λουρί εάν είναι επικίνδυνος για τους άλλους και να χρησιμοποιούν φίμωτρο για τον σκύλο τους εάν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των επικίνδυνων ρατσών. Και ακολούθως δημοσίευσαν σχετική λίστα με ράτσες σκύλων που θεωρούνται ως επικίνδυνες.

Πάντως, ο Κυριάκος Κυριάκου τόνισε ότι βεβαίως ως κηδεμόνας θα φροντίσω το κατοικίδιο μου, το μέλος της οικογένειάς μου, να είναι καλά. «Εμείς είμαστε πιο καθαροί δηλαδή; Δεν το κατάλαβα. Είμαστε ενάντια στην οποιαδήποτε κίνηση η οποία απαγορεύει το μέλος της οικογένειάς μου να πάει σε καταφύγιο», σημείωσε, καλώντας το υπουργείο Εσωτερικών να ξεκαθαρίσει το ζήτημα και να αλλάξουν οι αναχρονιστικές πρόνοιες για τα καταφύγια.

Η θέση της Πολιτικής Άμυνας

Προτεραιότητα στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής δίνει η Πολιτική Άμυνα, με εκπρόσωπό της να δηλώνει στο ThemaOnline ότι «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για τη φιλοξενία κατοικίδιων ζώων» και προορίζονται αποκλειστικά για την προστασία των πολιτών.

Τι ισχύει ακριβώς με τα κατοικίδια σε καταφύγια & Ποιος ο λόγος που δεν επιτρέπονται;

Το ζήτημα των κατοικίδιων ζώων στα καταφύγια είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς πολίτες και γίνεται πλήρως κατανοητό, καθώς τα κατοικίδια αποτελούν μέλη της οικογένειας για πολλούς ανθρώπους.

Τα υφιστάμενα καταφύγια έχουν στόχο πρωτίστως την άμεση και ασφαλή φιλοξενία ανθρώπων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Για λόγους υγιεινής, ασφάλειας και περιορισμένου χώρου, γενικά δεν προβλέπεται η παρουσία κατοικίδιων ζώων στο εσωτερικό των καταφυγίων. Σε τέτοιους κλειστούς χώρους ενδέχεται να βρίσκονται άτομα με αλλεργίες σε τρίχωμα ζώων ή άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά από την παρουσία κατοικίδιων. Παράλληλα, η παρουσία πολλών ανθρώπων σε συνθήκες έντασης και περιορισμένου χώρου μπορεί να δημιουργήσει στρες και για τα ίδια τα ζώα, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε απρόβλεπτες αντιδράσεις ή επιθετική συμπεριφορά.

Επιπλέον, ζητήματα υγιεινής, θορύβου, αλλά και η ανάγκη διατήρησης ασφαλών συνθηκών για όλους τους παρευρισκόμενους καθιστούν δύσκολη τη φιλοξενία κατοικίδιων.

Αν σε περίπτωση απειλής κάποιος φέρει τον σκύλο του στο καταφύγιο τι θα γίνει; Θα λάβει πρόστιμο; Δεν θα του επιτραπεί η είσοδος;

Σε περίπτωση πραγματικής απειλής ή έκτακτης ανάγκης, η απόλυτη προτεραιότητα των αρχών είναι πρωτίστως η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Για να αποφευχθούν εντάσεις, συγκρούσεις ή πανικός σε ήδη απαιτητικές συνθήκες, το κοινό καλείται να ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και του προσωπικού της Πολιτικής Άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες παρακαλούνται, εφόσον χρειαστεί να μεταβούν σε καταφύγια της Πολιτικής Άμυνας, να μην φέρνουν μαζί τους τα κατοικίδιά τους, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του χώρου και η ασφάλεια όλων των παρευρισκόμενων.

Υπάρχει πρόθεση από την Πολιτική Άμυνα και την Κυβέρνηση να αλλάξει η πρόνοια; Ενδεχομένως να τεθούν σε ισχύ κανονισμοί προς τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων τι πρέπει να κάνουν όταν τα φέρουν στα κατοικίδια και να υπάρχει ενδεδειγμένος χώρος για αυτά στα καταφύγια όπως έγινε στην Ουκρανία;

Με βάση τις υφιστάμενες υποδομές, των καταφυγίων της Πολιτικής Άμυνας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για τη φιλοξενία κατοικίδιων ζώων. Ως εκ τούτου, τα καταφύγια προορίζονται αποκλειστικά για την προστασία των πολιτών.

Η Πολιτική Άμυνα και τα αρμόδια κρατικά τμήματα συνεχίζουν να αξιολογούν τις ανάγκες πολιτικής προστασίας και τις διεθνείς πρακτικές, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ετοιμότητας και της διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων. Μέχρι τότε, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις ισχύουσες οδηγίες των Αρχών.