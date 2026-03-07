Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στη Λευκωσία μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα – Ένοικος με εγκαύματα στο νοσοκομείο

 07.03.2026 - 09:30
Συνολικά σε 41 περιστατικά, ανταποκρίθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία το τελευταίο 24ωρο.

 Νωρίς το πρωί σήμερα, λίγο μετά τις 06:26, μέλη των πυροσβεστικών σταθμών Λευκωσίας κινητοποιήθηκαν με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ανάμεσά τους και τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο, για αντιμετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ανώγειο κατοικίας στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στον Στρόβολο, όπου δύο διαμερίσματα είχαν ενοποιηθεί σε έναν χώρο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κέττης, οι πυροσβέστες εισήλθαν στο διαμέρισμα και προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς χρησιμοποιώντας σωλήνες νερού και αναπνευστικές συσκευές. Ο ένοικος της κατοικίας υπέστη ελαφρά εγκαύματα στο χέρι και μαζί με τη σύζυγό του μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο για προληπτική ιατρική φροντίδα, καθώς είχαν εισπνεύσει καπνό.

Την ίδια ώρα, από το διαμέρισμα διασώθηκε και ένα σκυλάκι, το οποίο βρισκόταν σε κατάσταση αδυναμίας λόγω των καπνών. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναμένεται να προχωρήσει στη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά

